https://ukraina.ru/20250604/zabirat-nelzya-ostavit-pochemu-zelenskiy-ne-khochet-prinimat-tela-pogibshikh-ukrainskikh-soldat-1063634192.html

Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат

Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат - 04.06.2025 Украина.ру

Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат

Зеленский не хочет забирать тела своих солдат в рамках обмена погибшими, о чём договорились во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Ничего личного, только бизнес, как говориться.

2025-06-04T20:12

2025-06-04T20:12

2025-06-04T20:14

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"С вопросом обмена тел погибших солдат нужно тщательно разобраться. Потому что, как нам стало известно, опознанных из этих 6000 у русских всего 15%. И у нас уже был один раз момент, когда мы проводили такой обмен, и нам россияне передавали тела в том числе своих же убитых солдат", - заявил верховный главнокомандующий Зеленский. Очевидно, это - очередная ложь от Зеленского, рассчитанная на западную и отчасти внутреннюю аудиторию. На самом деле, все дело в выплатах, которые положены семьям погибших. Круглая сумма выходит, учитывая ежедневные потери ВСУ. Кроме того, народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина в эфире украинского СМИ заявила, что все эти 6000 солдат погибли во время Курской операции, которой так гордится стратег-Зеленский. Словом, выходит сложная дилемма "забирать нельзя оставить". Эксперты тоже озадачены цинизмом украинского режима.Общественный деятель Александр СкубченкоБред, конечно же, абсолютный про передачу своих солдат. Просто Зеленский как бы даёт понять родственникам 6000 погибших, что выплат они так и не увидят, потому что его режим пойдёт на всё, чтобы их тела не были идентифицированы.Кстати, практически все, из 6000 тел, которые Россия передаст Украине, это погибшие в Курской области. А ведь погибших там гораздо больше. Цена селфи "у Пятёрочки". На Украине найдётся хоть кто-то, кто спросит с Зеленского за его авантюру: оно того точно стоило?Политолог Александр ЛазаревСудя по всему, Зеленский очень огорчился, когда узнал, что Россия передаст 6000 тел погибших солдат ВСУ. Как бы это ни звучало цинично, но теперь режиму придется выплачивать деньги семьям погибших, а они этому и раньше противились. Им удобно считать своих погибших солдат пропавшими без вести, платить не нужно…В продолжение темы о передачи Россией Украине 6000 тел погибших солдат. Эти солдаты погибли в Курской области, в той самой бессмысленной операции, которую Зеленский пытался представить как шаг к обмену территориями. В итоге ВСУ из Курска выбито, ВС РФ контролируют область, а никакого обмена территориями не предвидится… Но к этому еще добавьте тысячи погибших и буфер, который будет создаваться в соседних областях, которые пока контролирует Киев. Вопрос к полководцам с Банковой, стоило оно того? Чего в результате добились? Какой счет на табло?Политик Александр ДубинскийРоссия после встречи в Стамбуле создала условия для выплат из украинского бюджета семьям погибших солдат 2,158 млрд долл. Это 6000 тел по 15 млн. Зеленский, напомню, категорически отказывается признавать реальные потери, чтобы эти выплаты не делать. Если на следующей встрече Украине предложат еще 6000 тел - то выплаты из бюджета за июнь могут подскочить до 4,316 млрд долл. При этом ежедневные потери Украины около 150 человек погибшими (500 безвозвратных) в день.Общественный деятель Татьяна ПопУпс, кажется, в Киеве еще не выработали общую линию, как реагировать на вчерашние гуманитарные инициативы России. Ермак улетел в Штаты на инструктаж, а нардеп Федина на укроТВ, похоже, сдает "военные тайны".Депутатка на голубом глазу, во-первых, рушит миф Зели о минимуме погибших. "6000 тел, которые пообещала отдать Россия – это только из Курской области", - заявила она. Так это или не так я, конечно, не знаю, но просроченный же уверяет что у ВСУ за три года конфликта потерь меньше 50 тысяч человек, а тут одна авантюра, получается, чего стоила! На самом деле, она стоила еще больше, но для украинского обывателя, думаю, и это сюрпризом будет. Во-вторых, гражданка популярно объясняет нерабам, что ситуация "крайне сложная" и объявлять паузы на локальных участках фронта для сбора еще тел не надо, "а то Россия укрепится". То есть, пусть гниют в полях, а то еще тысячи на возврат выставят и что с ними Незалежной делать – это ж семьям надо компенсации платить, сплошные убытки для дырявого бюджета. В общем, подозреваю, что уровень человеколюбия в бассейне с крокодилами куда выше, чем среди украинской власти. Правда, крокодилы за своих самых отмороженных собратьев никогда и не голосовали.Политолог Сергей МарковУкраина готовится встречать 6 тысяч замороженных трупов украинских солдат, которых убил Зеленский, гоня их на бойню против России за интересы западных хозяев. И которые Россия по итогам переговоров в Стамбуле решила в одностороннем порядке передать на Украину. А Зеленский не хочет забирать трупы своих солдат! Он уже заявил, что по его подсчетам там только 15% трупов украинских солдат, а остальные Россия хочет подсунуть другие трупы. Он сошёл с ума? Почему Зеленский не хочет забирать тела солдат? Да потому что их придётся перевести из пропавших без вести в погибшие и выплатить более 2 млрд долларов семьям. России придётся, наверное, публиковать список этих 6 тысяч русских ребят - украинских солдат, чтобы Зеленский не мог отвертеться!Подробнее о том, что происходит с телами возвращаемых на Украину погибших солдат ВСУ - в статье Павла Котова "Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский"

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