За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи - 04.06.2025 Украина.ру
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За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи
За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи - 04.06.2025 Украина.ру
За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи
На внеочередных выборах президента Южной Кореи уверенно победил Ли Чжэ Мён – бывший лидер оппозиционной Демократической партии Тобуро ("Вместе").
2025-06-04T14:55
2025-06-04T14:56
эксклюзив
кндр
россия
южная корея
энтони блинкен
ким чен ын
демократическая партия
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Согласно данным Центральной избирательной комиссии Республики Корея, он получил 49,42% голосов, а его соперник от правой консервативной партии "Сила народа" Ким Мун Су набрал 41,15% и официально признал свое поражение.Итоговая явка в ходе завершившегося голосования составила при этом рекордные 79,4%. Другими словами, на избирательные участки в Южной Корее пришли 35,24 миллиона человек. А это является самым высоким результатом на местных выборах президента начиная с далекого 1997 года.Высокая активность южнокорейских избирателей вполне объяснима. Страна устала жить в режиме острого политического кризиса, который начался 3 декабря прошлого года, когда ультраправый президент Юн Сок Ёль совершил неудачную попытку государственного переворота.Выступив по национальному телевидению, этот политик незаконно объявил о введении военного положения, обвинив оппозиционную Демократическую партию Тобуро в антигосударственной деятельности, а также в тайных сношениях с властями Корейской Народно-Демократической республики и Китая.Лояльные ему силовики попытались захватить южнокорейский парламент, однако оппозиционные депутаты прорвались в его помещение и проголосовали за отмену военного положения. Большинство жителей Сеула выступили против путча, который грозил им возвращением в мрачные времена кровавых диктаторских режимов. И уже спустя шесть часов Юн Сок Ёль был вынужден пойти на попятную – после чего его быстро отстранили от власти, а затем отправили под арест.Чтобы понять причины этого инцидента, необходимо иметь представление об основной линии внутреннего противостояния в южнокорейской политике.Она традиционно разделена на два больших блока – социальных демократов и правых консерваторов. Причем программа ультраправых, объединенных вокруг партии "Сила народа", полностью подчинена интересам Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. До такой степени, что они выходят на свои митинги под американскими флагами, как это делали украинские националисты во время Евромайдана.Южнокорейские правые нацелены на жесткую конфронтацию с Пхеньяном, Пекином и Москвой. А неудавшегося диктатора Юн Сок Ёля – любимца американских неоконсерваторов, Джозефа Байдена и Энтони Блинкена – вообще называли самым проамериканским политиком со времен одиозного Ли Сын Мана, которым напрямую, в ручном режиме, управляли из Вашингтона.Причем, агрессивная политика против КНДР, который проводил Юн Сок Ёль, поставила Юг и Север на грань прямого военного столкновения."Он видел в КНДР угрозу для всего "свободного мира", ставя во главу угла противодействие, давление, а в качестве конечной цели – демонтаж северокорейской государственности. В августе 2024 года Юн представил доктрину объединения Корейского полуострова, названную "объединением на основе свободы". Страна должна быть объединена на основе либерально-демократической системы южнокорейского образца. То есть путём смены режима на Севере и де-факто оккупации его Югом. Политика Юна на северном направлении была беспрецедентно ожесточенной и провокационной, международные акции по давлению в отношении КНДР достигли невиданной активности, военные маневры весьма провокационного характера в период правления консерваторов проводились регулярно.Юн встал полностью на американские позиции в вопросе о конфликте на Украине, с 2023 года согласился на усиление санкций в отношении России, на непрямые поставки южнокорейских вооружений и боеприпасов на украинский фронт. Политические отношения с Россией оказались на грани разрыва, а экономическое присутствие южнокорейского бизнеса на российском рынке сведено к минимуму", – пишет профессор Георгий Толорая, главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН.Этот агрессивный милитаристский курс вызывал в южнокорейском обществе серьезный протест. Жители Республики Корея видели, что бездумная политика Юн Сок Ёля, фактически, втянувшего свою страну в украинский конфликт, привела в итоге к ответным действиям со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, который активным образом поддержал своих российских союзников. А в результате этого армия КНДР получила доступ к новым оборонным технологиям и овладела практическим опытом ведения современной войны.Южнокорейцы массово пошли на голосование, чтобы поддержать оппозиционного кандидата Ли Чжэ Мёна, выступающего за разрядку напряженности в отношениях с Севером. Он представляет Демократическую партию Тобуро, которая ни в коем случае не является прямым аналогом Демократической партии США. Наоборот – южнокорейские демократы всегда являлись центром оппозиционной активности против проамериканских правых режимов.С этими диктаторами успел побороться и сам Ли Чжэ Мён, выходец из бедной семьи, который построил свою карьеру в качестве профсоюзного адвоката.Этот политик выступает против клерикального вмешательства в южнокорейскую политику, которое приняло в последнее время скандальный характер. Потому что все правые президенты Республики Корея в последнее время практически открыто привлекали для управления страной профессиональных гадалок, астрологов, шаманов и шарлатанов из всевозможных харизматических сект. А кроме того, он известен кампанией по запрету употребления в пищу собачьего мяса.Ультраправые ненавидят Ли буквально до крайности – в прошлом году один из фанатиков попытался убить его, ударив в шею ножом. Результаты внеочередных президентских выборов сходу привели к ослаблению позиций местных милитаристов. В первом же выступлении после победы Ли Чжэ Мён пообещал обеспечить мирное сосуществование на Корейском полуострове путем сотрудничества и диалога с Пхеньяном. А эксперты единодушно полагают, что он наверняка попробует предпринять практические шаги по нормализации отношений с Москвой."Демократическая партия Тобуро обычно проводила более независимую (от США) и сбалансированную политику в отношении КНДР, Китая и России. Новое правительство, вероятно, предпримет попытку изменить внешнюю политику по отношению к России и восстановить российско-южнокорейские отношения", – прогнозирует заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун.А это является хорошим сигналом для Корейского полуострова и всего мира.О том как в минувшее воскресенье прошли выборы президента Польши - в статье Олега Хавича "Пять главных выводов из президентских выборов в Польше"
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, кндр, россия, южная корея, энтони блинкен, ким чен ын, демократическая партия
Эксклюзив, КНДР, Россия, Южная Корея, Энтони Блинкен, Ким Чен Ын, Демократическая партия

За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи

14:55 04.06.2025 (обновлено: 14:56 04.06.2025)
 
© Правительство Республики Корея / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента Южной Кореи
Церемония инаугурации президента Южной Кореи
© Правительство Республики Корея
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Сергей Котвицкий
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На внеочередных выборах президента Южной Кореи уверенно победил Ли Чжэ Мён – бывший лидер оппозиционной Демократической партии Тобуро ("Вместе").
Согласно данным Центральной избирательной комиссии Республики Корея, он получил 49,42% голосов, а его соперник от правой консервативной партии "Сила народа" Ким Мун Су набрал 41,15% и официально признал свое поражение.
Итоговая явка в ходе завершившегося голосования составила при этом рекордные 79,4%. Другими словами, на избирательные участки в Южной Корее пришли 35,24 миллиона человек. А это является самым высоким результатом на местных выборах президента начиная с далекого 1997 года.
Высокая активность южнокорейских избирателей вполне объяснима. Страна устала жить в режиме острого политического кризиса, который начался 3 декабря прошлого года, когда ультраправый президент Юн Сок Ёль совершил неудачную попытку государственного переворота.
Выступив по национальному телевидению, этот политик незаконно объявил о введении военного положения, обвинив оппозиционную Демократическую партию Тобуро в антигосударственной деятельности, а также в тайных сношениях с властями Корейской Народно-Демократической республики и Китая.
Лояльные ему силовики попытались захватить южнокорейский парламент, однако оппозиционные депутаты прорвались в его помещение и проголосовали за отмену военного положения. Большинство жителей Сеула выступили против путча, который грозил им возвращением в мрачные времена кровавых диктаторских режимов. И уже спустя шесть часов Юн Сок Ёль был вынужден пойти на попятную – после чего его быстро отстранили от власти, а затем отправили под арест.
Чтобы понять причины этого инцидента, необходимо иметь представление об основной линии внутреннего противостояния в южнокорейской политике.
Она традиционно разделена на два больших блока – социальных демократов и правых консерваторов. Причем программа ультраправых, объединенных вокруг партии "Сила народа", полностью подчинена интересам Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. До такой степени, что они выходят на свои митинги под американскими флагами, как это делали украинские националисты во время Евромайдана.
Южнокорейские правые нацелены на жесткую конфронтацию с Пхеньяном, Пекином и Москвой. А неудавшегося диктатора Юн Сок Ёля – любимца американских неоконсерваторов, Джозефа Байдена и Энтони Блинкена – вообще называли самым проамериканским политиком со времен одиозного Ли Сын Мана, которым напрямую, в ручном режиме, управляли из Вашингтона.
Причем, агрессивная политика против КНДР, который проводил Юн Сок Ёль, поставила Юг и Север на грань прямого военного столкновения.
"Он видел в КНДР угрозу для всего "свободного мира", ставя во главу угла противодействие, давление, а в качестве конечной цели – демонтаж северокорейской государственности. В августе 2024 года Юн представил доктрину объединения Корейского полуострова, названную "объединением на основе свободы". Страна должна быть объединена на основе либерально-демократической системы южнокорейского образца. То есть путём смены режима на Севере и де-факто оккупации его Югом. Политика Юна на северном направлении была беспрецедентно ожесточенной и провокационной, международные акции по давлению в отношении КНДР достигли невиданной активности, военные маневры весьма провокационного характера в период правления консерваторов проводились регулярно.
Юн встал полностью на американские позиции в вопросе о конфликте на Украине, с 2023 года согласился на усиление санкций в отношении России, на непрямые поставки южнокорейских вооружений и боеприпасов на украинский фронт. Политические отношения с Россией оказались на грани разрыва, а экономическое присутствие южнокорейского бизнеса на российском рынке сведено к минимуму", – пишет профессор Георгий Толорая, главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН.
Этот агрессивный милитаристский курс вызывал в южнокорейском обществе серьезный протест. Жители Республики Корея видели, что бездумная политика Юн Сок Ёля, фактически, втянувшего свою страну в украинский конфликт, привела в итоге к ответным действиям со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, который активным образом поддержал своих российских союзников. А в результате этого армия КНДР получила доступ к новым оборонным технологиям и овладела практическим опытом ведения современной войны.
Южнокорейцы массово пошли на голосование, чтобы поддержать оппозиционного кандидата Ли Чжэ Мёна, выступающего за разрядку напряженности в отношениях с Севером. Он представляет Демократическую партию Тобуро, которая ни в коем случае не является прямым аналогом Демократической партии США. Наоборот – южнокорейские демократы всегда являлись центром оппозиционной активности против проамериканских правых режимов.
С этими диктаторами успел побороться и сам Ли Чжэ Мён, выходец из бедной семьи, который построил свою карьеру в качестве профсоюзного адвоката.
Этот политик выступает против клерикального вмешательства в южнокорейскую политику, которое приняло в последнее время скандальный характер. Потому что все правые президенты Республики Корея в последнее время практически открыто привлекали для управления страной профессиональных гадалок, астрологов, шаманов и шарлатанов из всевозможных харизматических сект. А кроме того, он известен кампанией по запрету употребления в пищу собачьего мяса.
Ультраправые ненавидят Ли буквально до крайности – в прошлом году один из фанатиков попытался убить его, ударив в шею ножом. Результаты внеочередных президентских выборов сходу привели к ослаблению позиций местных милитаристов. В первом же выступлении после победы Ли Чжэ Мён пообещал обеспечить мирное сосуществование на Корейском полуострове путем сотрудничества и диалога с Пхеньяном. А эксперты единодушно полагают, что он наверняка попробует предпринять практические шаги по нормализации отношений с Москвой.
"Демократическая партия Тобуро обычно проводила более независимую (от США) и сбалансированную политику в отношении КНДР, Китая и России. Новое правительство, вероятно, предпримет попытку изменить внешнюю политику по отношению к России и восстановить российско-южнокорейские отношения", – прогнозирует заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун.
А это является хорошим сигналом для Корейского полуострова и всего мира.
О том как в минувшее воскресенье прошли выборы президента Польши - в статье Олега Хавича "Пять главных выводов из президентских выборов в Польше"
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