https://ukraina.ru/20250604/za-razryadku-s-kndr-i-protiv-sobachego-myasa-kto-stal-novym-prezidentom-yuzhnoy-korei-1063630745.html

За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи

За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи - 04.06.2025 Украина.ру

За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи

На внеочередных выборах президента Южной Кореи уверенно победил Ли Чжэ Мён – бывший лидер оппозиционной Демократической партии Тобуро ("Вместе").

2025-06-04T14:55

2025-06-04T14:55

2025-06-04T14:56

эксклюзив

кндр

россия

южная корея

энтони блинкен

ким чен ын

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/04/1063631281_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_77c4e0e703bdb4b18a25e03731d9de88.jpg

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Республики Корея, он получил 49,42% голосов, а его соперник от правой консервативной партии "Сила народа" Ким Мун Су набрал 41,15% и официально признал свое поражение.Итоговая явка в ходе завершившегося голосования составила при этом рекордные 79,4%. Другими словами, на избирательные участки в Южной Корее пришли 35,24 миллиона человек. А это является самым высоким результатом на местных выборах президента начиная с далекого 1997 года.Высокая активность южнокорейских избирателей вполне объяснима. Страна устала жить в режиме острого политического кризиса, который начался 3 декабря прошлого года, когда ультраправый президент Юн Сок Ёль совершил неудачную попытку государственного переворота.Выступив по национальному телевидению, этот политик незаконно объявил о введении военного положения, обвинив оппозиционную Демократическую партию Тобуро в антигосударственной деятельности, а также в тайных сношениях с властями Корейской Народно-Демократической республики и Китая.Лояльные ему силовики попытались захватить южнокорейский парламент, однако оппозиционные депутаты прорвались в его помещение и проголосовали за отмену военного положения. Большинство жителей Сеула выступили против путча, который грозил им возвращением в мрачные времена кровавых диктаторских режимов. И уже спустя шесть часов Юн Сок Ёль был вынужден пойти на попятную – после чего его быстро отстранили от власти, а затем отправили под арест.Чтобы понять причины этого инцидента, необходимо иметь представление об основной линии внутреннего противостояния в южнокорейской политике.Она традиционно разделена на два больших блока – социальных демократов и правых консерваторов. Причем программа ультраправых, объединенных вокруг партии "Сила народа", полностью подчинена интересам Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. До такой степени, что они выходят на свои митинги под американскими флагами, как это делали украинские националисты во время Евромайдана.Южнокорейские правые нацелены на жесткую конфронтацию с Пхеньяном, Пекином и Москвой. А неудавшегося диктатора Юн Сок Ёля – любимца американских неоконсерваторов, Джозефа Байдена и Энтони Блинкена – вообще называли самым проамериканским политиком со времен одиозного Ли Сын Мана, которым напрямую, в ручном режиме, управляли из Вашингтона.Причем, агрессивная политика против КНДР, который проводил Юн Сок Ёль, поставила Юг и Север на грань прямого военного столкновения."Он видел в КНДР угрозу для всего "свободного мира", ставя во главу угла противодействие, давление, а в качестве конечной цели – демонтаж северокорейской государственности. В августе 2024 года Юн представил доктрину объединения Корейского полуострова, названную "объединением на основе свободы". Страна должна быть объединена на основе либерально-демократической системы южнокорейского образца. То есть путём смены режима на Севере и де-факто оккупации его Югом. Политика Юна на северном направлении была беспрецедентно ожесточенной и провокационной, международные акции по давлению в отношении КНДР достигли невиданной активности, военные маневры весьма провокационного характера в период правления консерваторов проводились регулярно.Юн встал полностью на американские позиции в вопросе о конфликте на Украине, с 2023 года согласился на усиление санкций в отношении России, на непрямые поставки южнокорейских вооружений и боеприпасов на украинский фронт. Политические отношения с Россией оказались на грани разрыва, а экономическое присутствие южнокорейского бизнеса на российском рынке сведено к минимуму", – пишет профессор Георгий Толорая, главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН.Этот агрессивный милитаристский курс вызывал в южнокорейском обществе серьезный протест. Жители Республики Корея видели, что бездумная политика Юн Сок Ёля, фактически, втянувшего свою страну в украинский конфликт, привела в итоге к ответным действиям со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, который активным образом поддержал своих российских союзников. А в результате этого армия КНДР получила доступ к новым оборонным технологиям и овладела практическим опытом ведения современной войны.Южнокорейцы массово пошли на голосование, чтобы поддержать оппозиционного кандидата Ли Чжэ Мёна, выступающего за разрядку напряженности в отношениях с Севером. Он представляет Демократическую партию Тобуро, которая ни в коем случае не является прямым аналогом Демократической партии США. Наоборот – южнокорейские демократы всегда являлись центром оппозиционной активности против проамериканских правых режимов.С этими диктаторами успел побороться и сам Ли Чжэ Мён, выходец из бедной семьи, который построил свою карьеру в качестве профсоюзного адвоката.Этот политик выступает против клерикального вмешательства в южнокорейскую политику, которое приняло в последнее время скандальный характер. Потому что все правые президенты Республики Корея в последнее время практически открыто привлекали для управления страной профессиональных гадалок, астрологов, шаманов и шарлатанов из всевозможных харизматических сект. А кроме того, он известен кампанией по запрету употребления в пищу собачьего мяса.Ультраправые ненавидят Ли буквально до крайности – в прошлом году один из фанатиков попытался убить его, ударив в шею ножом. Результаты внеочередных президентских выборов сходу привели к ослаблению позиций местных милитаристов. В первом же выступлении после победы Ли Чжэ Мён пообещал обеспечить мирное сосуществование на Корейском полуострове путем сотрудничества и диалога с Пхеньяном. А эксперты единодушно полагают, что он наверняка попробует предпринять практические шаги по нормализации отношений с Москвой."Демократическая партия Тобуро обычно проводила более независимую (от США) и сбалансированную политику в отношении КНДР, Китая и России. Новое правительство, вероятно, предпримет попытку изменить внешнюю политику по отношению к России и восстановить российско-южнокорейские отношения", – прогнозирует заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун.А это является хорошим сигналом для Корейского полуострова и всего мира.О том как в минувшее воскресенье прошли выборы президента Польши - в статье Олега Хавича "Пять главных выводов из президентских выборов в Польше"

кндр

россия

южная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, кндр, россия, южная корея, энтони блинкен, ким чен ын, демократическая партия