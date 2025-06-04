Террор под прикрытием: политолог о методах Украины в войне против России
19:15 04.06.2025 (обновлено: 20:29 04.06.2025)
© УФСБ России по Приморскому краю
© УФСБ России по Приморскому краю
Украина целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и жилые районы России, прикрываясь ложными оправданиями о "военной логистике", в то время как мировое сообщество предпочитает делать вид, что верит этим заявлениям. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук
Эксперт подчеркнул, что Киев систематически отрицает свою причастность к обстрелам мирных объектов, перекладывая ответственность на российскую сторону.
"Украинская сторона очень любит рассказывать, что во всех обстрелах гражданских объектов в России мы сами виноваты. Это происходит регулярно, еще с момента первого применения украинской авиации по Луганску", — отметил Ющук.
По его словам, любые удары по гражданской инфраструктуре — мостам, жилым домам, энергетическим объектам — Киев оправдывает тем, что они якобы используются для "военной логистики".
"Они называют это военными целями, дескать, по мостам возят грузы, вот мы их и взрываем. И мировое сообщество делает вид, что верит в эту ложь", — заявил политолог.
"Мировое сообщество в значительной части считает, что Украина действует оправданно. С моей точки зрения, они ведут себя как террористы, но мы говорим сейчас о позиции третьих стран", — резюмировал эксперт.
В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.
Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.
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