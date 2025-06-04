https://ukraina.ru/20250604/terror-pod-prikrytiem-politolog-o-metodakh-ukrainy-v-voyne-protiv-rossii-1063637824.html

Террор под прикрытием: политолог о методах Украины в войне против России

Террор под прикрытием: политолог о методах Украины в войне против России - 04.06.2025 Украина.ру

Террор под прикрытием: политолог о методах Украины в войне против России

Украина целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и жилые районы России, прикрываясь ложными оправданиями о "военной логистике", в то время как мировое сообщество предпочитает делать вид, что верит этим заявлениям. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук

2025-06-04T19:15

2025-06-04T19:15

2025-06-04T20:29

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Эксперт подчеркнул, что Киев систематически отрицает свою причастность к обстрелам мирных объектов, перекладывая ответственность на российскую сторону.По его словам, любые удары по гражданской инфраструктуре — мостам, жилым домам, энергетическим объектам — Киев оправдывает тем, что они якобы используются для "военной логистики".Ющук также обратил внимание на двойные стандарты Запада, который поддерживает Украину, несмотря на очевидные военные преступления."Мировое сообщество в значительной части считает, что Украина действует оправданно. С моей точки зрения, они ведут себя как террористы, но мы говорим сейчас о позиции третьих стран", — резюмировал эксперт.В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, диверсия, запад