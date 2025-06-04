Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога - 04.06.2025 Украина.ру
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Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога
Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога - 04.06.2025 Украина.ру
Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога
Проведение переговоров между Россией и Украиной уже является положительным результатом, при этом Москва предложила Киеву два варианта развития событий, один из которых может существенно ограничить возможности украинской стороны для маневров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук
2025-06-04T04:45
2025-06-04T04:45
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россия
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переговоры
переговоры по украине 2025
чем закончились переговоры
перемирия не будет
прекращение огня на украине
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Эксперт выделил ключевые аспекты российского меморандума.Политолог отметил стратегическое значение предложенных вариантов:"С точки зрения Украины второй сценарий не выглядит невыполнимым, ей будет сложнее маневрировать в этом вопросе. Поэтому в этом плане сам факт переговоров всегда положителен".Ющук также обратил внимание на важный аспект текущего диалога. По его словам, сейчас уже "начинают прорисовываться контуры, как может дальше развиваться переговорный процесс". Эксперт также подчеркнул, что стороны постепенно определяют возможные пути урегулирования конфликта.Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Россия передала на встрече свой меморандум об условиях завершения войны. По его словам, Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами.Подробнее о пунктах, которые вошли в российский меморандум о прекращении огня на Украина — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, москва, переговоры, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, перемирия не будет, прекращение огня на украине
Новости, Украина, Россия, Москва, переговоры, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, перемирия не будет, прекращение огня на Украине

Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога

04:45 04.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Проведение переговоров между Россией и Украиной уже является положительным результатом, при этом Москва предложила Киеву два варианта развития событий, один из которых может существенно ограничить возможности украинской стороны для маневров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук
Эксперт выделил ключевые аспекты российского меморандума.
"Россия представила, как я понял, два варианта развития событий. И, если первый вариант - это то, на чем мы настаивали всегда, в том числе вывод украинских войск из четырех областей, то второй включает в себя упоминание диверсий, которые произошли буквально накануне переговоров", — пояснил Ющук.
Политолог отметил стратегическое значение предложенных вариантов:
"С точки зрения Украины второй сценарий не выглядит невыполнимым, ей будет сложнее маневрировать в этом вопросе. Поэтому в этом плане сам факт переговоров всегда положителен".
Ющук также обратил внимание на важный аспект текущего диалога. По его словам, сейчас уже "начинают прорисовываться контуры, как может дальше развиваться переговорный процесс". Эксперт также подчеркнул, что стороны постепенно определяют возможные пути урегулирования конфликта.
Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Россия передала на встрече свой меморандум об условиях завершения войны. По его словам, Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами.
Подробнее о пунктах, которые вошли в российский меморандум о прекращении огня на Украина — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.
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