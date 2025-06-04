"Расслабленность и расстояния": Михайлов объяснил уязвимость российского тыла - 04.06.2025 Украина.ру
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"Расслабленность и расстояния": Михайлов объяснил уязвимость российского тыла
"Расслабленность и расстояния": Михайлов объяснил уязвимость российского тыла - 04.06.2025 Украина.ру
"Расслабленность и расстояния": Михайлов объяснил уязвимость российского тыла
Недостаточная охрана инфраструктуры и рассредоточенность сил правопорядка стали ключевыми причинами успешных диверсий украинской стороны на российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
2025-06-04T04:00
2025-06-04T04:00
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По словам генерала, проблема касается не только спецслужб, но и системы охраны объектов в целом.Собеседник издания отметил, что силовые структуры работают в разных режимах: ФСБ действует на основе разведданных, а МВД — по факту выявленных угроз.Особую проблему, по мнению эксперта, представляет охрана отдаленных регионов:"Там, во-первых, большая степень расслабленности и расстояния колоссальные. Во-вторых, многое из того, что сейчас происходит, связано с ситуацией в МВД".Михайлов подчеркнул, что хотя подобные теракты происходили и раньше, должные выводы сделаны не были. При этом генерал отверг конспирологические версии, назвав произошедшее следствием стечения обстоятельств и системных проблем в организации охраны.Ранее, ночью 31 мая, на железнодорожном перегоне Выгоничи-Пильшино на проходящий пассажирский поезд с 388 пассажирами обрушился автомобильный мост, в результате чего погибли 7 человек и более 70 получили ранения. Как выяснилось, несущие конструкции моста были взорваны.Полный текст интервью Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250603/poluchit-li-kiev-vozmezdie-eksperty-razoshlis-lish-v-utochnenii-sposoba-1063597012.html
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"Расслабленность и расстояния": Михайлов объяснил уязвимость российского тыла

04:00 04.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Недостаточная охрана инфраструктуры и рассредоточенность сил правопорядка стали ключевыми причинами успешных диверсий украинской стороны на российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
По словам генерала, проблема касается не только спецслужб, но и системы охраны объектов в целом.
"Ранее, например, объекты Москвы охранялись внутренними войсками, сейчас этого нет. Мосты, тем более в ночное время, никем не охраняются, поэтому туда можно было привезти все, что угодно", — пояснил Михайлов.
Собеседник издания отметил, что силовые структуры работают в разных режимах: ФСБ действует на основе разведданных, а МВД — по факту выявленных угроз.
Особую проблему, по мнению эксперта, представляет охрана отдаленных регионов:
"Там, во-первых, большая степень расслабленности и расстояния колоссальные. Во-вторых, многое из того, что сейчас происходит, связано с ситуацией в МВД".
Михайлов подчеркнул, что хотя подобные теракты происходили и раньше, должные выводы сделаны не были. При этом генерал отверг конспирологические версии, назвав произошедшее следствием стечения обстоятельств и системных проблем в организации охраны.
Ранее, ночью 31 мая, на железнодорожном перегоне Выгоничи-Пильшино на проходящий пассажирский поезд с 388 пассажирами обрушился автомобильный мост, в результате чего погибли 7 человек и более 70 получили ранения. Как выяснилось, несущие конструкции моста были взорваны.
Вчера, 14:41
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Полный текст интервью Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ читайте на сайте Украина.ру.
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