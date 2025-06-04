https://ukraina.ru/20250604/lichnye-interesy-vmesto-geopolitiki-o-chem-govoryat-rossiya-i-ukraina-za-zakrytymi-dveryami-1063612762.html

"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями

"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями - 04.06.2025 Украина.ру

"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями

Неофициальные переговоры между представителями России и Украины могут касаться не только геополитических вопросов, но и личных интересов ключевых игроков, включая гарантии безопасности и сохранение активов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук

2025-06-04T06:37

2025-06-04T06:37

2025-06-04T07:03

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Эксперт отметил, что подобные контакты обычно осуществляются через авторитетных, но неофициальных лиц, способных донести позиции сторон без искажений.Политолог провел историческую параллель:"В 90-е была такая фраза: если хочешь вырвать изо рта кусок, то закрой его силой или положи что-то взамен. Если силой закрыть не получается, необходимо выяснить, что же нужно положить туда взамен".Особое внимание Ющук уделил личным мотивам участников конфликта:Эксперт напомнил пример финского маршала Маннергейма, сумевшего сохранить позиции Финляндии во Второй мировой войне благодаря взвешенным решениям. По мнению Ющука, подобные исторические прецеденты могут учитываться в текущих неформальных переговорах.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.

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