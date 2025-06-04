"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями - 04.06.2025 Украина.ру
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"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями
"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями - 04.06.2025 Украина.ру
"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями
Неофициальные переговоры между представителями России и Украины могут касаться не только геополитических вопросов, но и личных интересов ключевых игроков, включая гарантии безопасности и сохранение активов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук
2025-06-04T06:37
2025-06-04T07:03
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чем закончились переговоры
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Эксперт отметил, что подобные контакты обычно осуществляются через авторитетных, но неофициальных лиц, способных донести позиции сторон без искажений.Политолог провел историческую параллель:"В 90-е была такая фраза: если хочешь вырвать изо рта кусок, то закрой его силой или положи что-то взамен. Если силой закрыть не получается, необходимо выяснить, что же нужно положить туда взамен".Особое внимание Ющук уделил личным мотивам участников конфликта:Эксперт напомнил пример финского маршала Маннергейма, сумевшего сохранить позиции Финляндии во Второй мировой войне благодаря взвешенным решениям. По мнению Ющука, подобные исторические прецеденты могут учитываться в текущих неформальных переговорах.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, переговоры, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, перемирие
Новости, Россия, Украина, переговоры, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, перемирие

"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями

06:37 04.06.2025 (обновлено: 07:03 04.06.2025)
 
© Фото : Открытые источникифлаги Украина Россия
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Открытые источники
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Неофициальные переговоры между представителями России и Украины могут касаться не только геополитических вопросов, но и личных интересов ключевых игроков, включая гарантии безопасности и сохранение активов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук
Эксперт отметил, что подобные контакты обычно осуществляются через авторитетных, но неофициальных лиц, способных донести позиции сторон без искажений.
"В зарубежной прессе отмечают, что такие разговоры ведутся. По их версии, этим занимаются люди, которые знают друг друга, они не имеют формальных государственных постов, но достаточно авторитетны", — пояснил Ющук.
Политолог провел историческую параллель:
"В 90-е была такая фраза: если хочешь вырвать изо рта кусок, то закрой его силой или положи что-то взамен. Если силой закрыть не получается, необходимо выяснить, что же нужно положить туда взамен".
Особое внимание Ющук уделил личным мотивам участников конфликта:
"Кроме абстрактных национальных интересов есть еще интересы конкретных людей. Например, вопрос гарантий личной безопасности украинских политиков или сохранения их активов на новых территориях".
Эксперт напомнил пример финского маршала Маннергейма, сумевшего сохранить позиции Финляндии во Второй мировой войне благодаря взвешенным решениям. По мнению Ющука, подобные исторические прецеденты могут учитываться в текущих неформальных переговорах.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.
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