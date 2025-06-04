Леонков: атаки на российские аэродромы — сложные операции под британским руководством
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
Последние атаки на российские аэродромы представляют собой сложные многоэтапные операции, которые не под силу украинским силам самостоятельно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков
Эксперт убежден, что за этими атаками стоят западные спецслужбы: "Все эти операции очень сложные, и Украине не под силу. Запуск дронов из контейнеров — это американо-британская идея. Нужно было провести целую операцию по доставке грузов на нашу территорию, отслеживанию обстановки на аэродромах".
Леонков подробно описал механизм проведения таких операций. По его словам, операторы могли находиться как на территории Украины, так и за ее пределам. Управление, отметил собеседник издания, осуществлялось через спутниковые системы. Сложность и изощренность методов указывает на британское участие, пришел к выводу эксперт.
"Судя по изощренности и в связи с терактами на железной дороге, главный актор — это британцы", — подчеркнул эксперт. Он отметил, что британские спецслужбы специализируются на многоходовых операциях, которые отличаются внезапностью.
Собеседник издания объяснил цели этих атак. Он считает, что киевский режим намерен был продемонстрировать способность наносить удары по России, поддержать имидж Украины как эффективного прокси и оказать информационное давление через соцсети.
"Они не могут изменить стратегическую ситуацию в зоне СВО, но пытаются создать информационный повод", — резюмировал Леонков, обратив внимание на синхронную информационную кампанию в социальных сетях после последних инцидентов.
Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на