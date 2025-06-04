https://ukraina.ru/20250604/bespilotniki-mogut-zapuskat-iz-garazha-mikhaylov-o-novykh-ugrozakh-rossiyskoy-pvo-1063611647.html

"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО

"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО - 04.06.2025 Украина.ру

"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО

Значительная часть атакующих российские объекты беспилотников производится и запускается непосредственно на территории России, что существенно осложняет их перехват системами ПВО. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

2025-06-04T19:30

2025-06-04T19:30

2025-06-04T20:29

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Генерал обратил внимание на новые тревожные тенденции в организации атак с использованием дронов.Эксперт подробно объяснил, почему современные беспилотники представляют серьезную проблему для противовоздушной обороны:"Если для них прописан маршрутизатор, который предполагает лететь с учетом складок местности (овраги, русла рек), на этом уровне наше ПВО их взять практически не может".Михайлов привел в пример атаку на Елабугу, когда дроны использовали русло рек Волги и Камы для скрытного подлета к цели. По его словам, именно поэтому перехватом беспилотников часто занимаются подразделения на земле, а не системы ПВО.Собеседник издания также отметил, что последние события в Иркутске подтвердили возможность самостоятельного производства на российской территории высокоточных дронов с значительной грузоподъемностью. Это, по мнению генерала, требует пересмотра подходов к обеспечению безопасности критически важных объектов.Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.Полный текст интервью Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250603/chelovecheskiy-faktor-bezpalko-raskryl-pochemu-bufernaya-zona-ne-ostanovit-diversantov-1063581899.html

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