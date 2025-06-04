"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО
19:30 04.06.2025 (обновлено: 20:29 04.06.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Значительная часть атакующих российские объекты беспилотников производится и запускается непосредственно на территории России, что существенно осложняет их перехват системами ПВО. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Генерал обратил внимание на новые тревожные тенденции в организации атак с использованием дронов.
"Мои знакомые инженеры с тревогой заявляют, что можно на гараже поставить пять беспилотников, закрыть их пленкой и в нужное время нажать кнопку, находясь где-нибудь в Таиланде. И они полетят", — отметил Михайлов.
Эксперт подробно объяснил, почему современные беспилотники представляют серьезную проблему для противовоздушной обороны:
"Если для них прописан маршрутизатор, который предполагает лететь с учетом складок местности (овраги, русла рек), на этом уровне наше ПВО их взять практически не может".
Михайлов привел в пример атаку на Елабугу, когда дроны использовали русло рек Волги и Камы для скрытного подлета к цели. По его словам, именно поэтому перехватом беспилотников часто занимаются подразделения на земле, а не системы ПВО.
Собеседник издания также отметил, что последние события в Иркутске подтвердили возможность самостоятельного производства на российской территории высокоточных дронов с значительной грузоподъемностью. Это, по мнению генерала, требует пересмотра подходов к обеспечению безопасности критически важных объектов.
Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.
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