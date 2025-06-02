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Пять необходимых вещей, которые должны быть в рюкзаке каждого бойца в эпоху дронов

Пять необходимых вещей, которые должны быть в рюкзаке каждого бойца в эпоху дронов - 02.06.2025 Украина.ру

Пять необходимых вещей, которые должны быть в рюкзаке каждого бойца в эпоху дронов

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал интернет-изданию Украина.ру, что война с применением дронов многое кардинально поменяло на фронте. Например, практически прямых столкновений с применением автоматов, оно практически исчезло.

2025-06-02T16:31

2025-06-02T16:31

2025-06-02T16:31

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В результате боец в своем рюкзаке сейчас чаще всего носит с собой не то, что носил раньше, лет десять назад."В 2014-2017 годах, следуя на передовую, я брал с собой цинк патронов, а сейчас боец берет только четыре рожка. Один в автомате, остальные – в подсумке. Все поменялось", - констатировал Александр "Варяг" Матюшин, военный эксперт, который выступает на "Соловьев Live", "Царьграде" и РенТВ.Первая. АптечкаКомментарий Матюшина: "Учитывая, что теперь боец на передовой может каждую минуту стать жертвой удара FPV-дрона или сброса с тяжелого дрона "Баба-Яга", которых на ЛБС несметное количество, просто в обязательном порядке он должен иметь с собой аптечку.Если он не убит, то ранен, а это значит кровь и дикая боль. Первым делом в аптечке должны быть жгуты, обезболивающие и кровоостанавливающие.Среди обезболивающих это "Нефопам". Этот препарат хорош тем, что он сделан не на основе опиатов. К нему невозможно привыкнуть. Это ненаркотическое анальгезирующее средство центрального действия. Его можно применять и во время сильного ранения, и после того, как тебе в полевых условиях по возможности сделали какую-то быструю операцию, чтобы сохранить жизнь.Также в обязательном порядке надо взять основные лекарства, а также какие-то индивидуальные. В последнем случае, например, если у тебя аллергия, надо взять с собой антиаллергены".Вторая. ПитаниеКомментарий Матюшина: "Опять же наличие дронов изменило всю фронтовую гастрономию. Теперь просто так ничего нельзя разогреть на костре, потому что на костер сразу прилетит вражеский FPV. Много с собой также не принесешь, так как тяжело с таким грузом идти на передовую. А еще бегать и прятаться от вражеских дронов.Продукты и консервы чаще всего бойцам на передовой доставляют дроном. И нашим, и укропам. Был даже случай, когда наши взяли хохляцкую позицию, всех укропов положили там, а их командование не знало об этом. Поэтому несколько дней питание туда еще доставляли укропы на дронах, за что наши бойцы им были несказанно благодарны.Но если дроны по каким-то причинам еду доставить тебе не могут, и ты с позиций уйти не можешь, то тебе надо что-то есть. В таком случае у бойца должны быть такие съестные припасы, чтобы они были питательны и высококалорийны и занимали мало места в рюкзаке. Это, прежде всего, шоколад типа "сникерсов" и любые жестяные банки с энергетиками. В обязательном порядке надо нести с собой воду. Иначе постоянное чувство жажды, что плохо".Третья. Зарядные батарейки и аккумуляторыКомментарий Матюшина. "Опять же, из-за дронов врага на передовой бензогенераторы применять нельзя, а рации заряжать надо, а также детекторы дронов. Мобильный с собой не возьмешь, потому что по геолокации тебя могут вычислить, и как следствие по тебе прилетит. Поэтому именно рация является единственным средством коммуникации, и чем больше батареек и аккумуляторов ты с собой возьмешь, тем больше она у тебя проработает".Четвертое. Детектор дроновКомментарий Матюшина: "Прежде всего, берут с собой детектор четвертого поколения "Булат". Он стоит примерно 120 тысяч рублей. Бойцы просто могут сброситься на него и по очереди друг другу передавать, когда идут на передовую. Работает на расстояние 1,5 км. Обнаруживает именно дроны, а не что-то другое. Работать может до 15 часов.Он показывает вам, какой тип дрона на вас летит и каково расстояние до него. Если, например, пять полосок, то значит дрон летает над вами.Пока у укропов дронов на оптоволокне не так много, как FPV-дронов, детекторы очень нужны в вашем рюкзаке".Пятое. Патроны с дробью для дробовиков.Комментарий Матюшина: "Дроны заставили бойцов на передовой иметь в обязательном порядке дробовики и охотничьи ружья. Опять же жизнь заставила: только с помощью дробовика можно бороться с дронами на оптоволокне, потому что их никакой РЭБ не возьмет. Для этого нужно брать, как можно больше с собой патронов. Даже если ты сам не стреляешь из дробовика, стреляет твой товарищ, и ты, раз вы вместе, должен нести в своем рюкзаке и патроны для него".

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, александр чаленко, александр "варяг" матюшин, дроны, fpv-дрон, украина.ру, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине