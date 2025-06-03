https://ukraina.ru/20250603/tmno-bordovaya-berbok-genassambleyu-oon-vozglavila-vnuchka-veterana-ss-1063604762.html

Тёмно-бордовая Бербок: Генассамблею ООН возглавила внучка ветерана СС

Тёмно-бордовая Бербок: Генассамблею ООН возглавила внучка ветерана СС - 03.06.2025 Украина.ру

Тёмно-бордовая Бербок: Генассамблею ООН возглавила внучка ветерана СС

2 июня состоялось неоднозначное кадровое назначение – бывшая глава МИД ФРГ Анналена Бербок была избрана новым председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. К своим обязанностям она приступит с сентября, но сможет ли исполнять их должным образом? В этом сомневаются даже немецкие дипломаты

2025-06-03T17:40

2025-06-03T17:40

2025-06-03T17:40

эксклюзив

германия

анналена бербок

владимир богданов

сс

адольф гитлер

генассамблея оон

украина

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Это была безальтернативная борьба. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН избирается по очереди от одной из пяти страновых групп: Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы. В этот раз был черёд последней, так что выдвижение представителя Германии вполне логично. Обычно решение о единогласной поддержке кандидата принимается всеми региональными группами без последующего пересмотра, обходятся без голосования, но в случае с Бербок, как сообщили источники нескольких СМИ, по запросу России голосование состоялось.Бывший министр иностранных дел получила 167 голосов, что, как подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, неприлично мало для человека, который собирается руководить всей Генассамблеей. Но и это ещё не всё: нашлись "бунтари", вписавшие в бюллетень имя Хельги Шмид, которую Германия изначально – ещё в июле 2024 года - выдвинула на эту должность, а затем спешно и неожиданно (в том числе для неё самой) заменила на Бербок.Шмид называют самым опытным немецким дипломатом: советник министров иностранных дел ФРГ Клауса Кинкеля и Йошки Фишера, главный переговорщик от ЕС по ядерной программе Ирана, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей и наконец первая женщина-генеральный секретарь ОБСЕ. И на контрасте Бербок с её скандальными заявлениями и выходками"Это бесстыдство — заменить лучшего германского дипломата с международным опытом на изжившую себя модель", — возмущался бывший постоянный представитель ФРГ при ООН Кристоф Хойсген.Такая очевидно невыгодная с точки зрения дипломатии рокировка может быть ничем иным, как результатом торга между политическими группами федеративной республики. Широко распространено мнение, что должность во Всемирной организации стало спасательным кругом для Бербок, отказавшейся от председательства во фракции "Зелёных" в новом созыве Бундестага. Объясняя своё решение однопартийцам, в марте она сообщила, что хочет больше времени уделить семье, поскольку "интенсивные годы" на министерском посту имели цену и для личной жизни – она развелась после 17 лет брака.Комментируя итоги голосования, Полянский написал в телеграм-канале: "Что бы ни говорили, а для новоиспечённого председателя Генеральной Ассамблеи и Берлина это очень неприятно, хотя там сейчас и будут делать "хорошую мину". Но осадочек после голосования у них остался. И серьёзный! И с ним госпоже Бербок придётся провести целый год".Должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН, с одной стороны, выглядит, скорее, церемониальной, поскольку в его функционал входит открытие и закрытие пленарных заседаний. Однако именно от него зависит повестка пленарных заседаний, атмосфера их проведения и выбор приоритетных тем: то есть, он может повернуть ход мероприятия в то или иное русло.Но вообще-то председатель Генеральной Ассамблеи ООН должен быть максимально нейтральной фигурой, что относительно Бербок представить достаточно сложно. Будучи главой МИД ФРГ, она зачастую вместо того, чтобы наводить мосты с другими странами, наоборот, только обостряла двусторонние отношения. Как это было, например, с Китаем, когда немецкий министр в ходе визита в декабре 2024 года решила поучить власти КНР, что делать с Тайванем и кого поддерживать в украинском конфликте, после чего немецких журналистов вывели из зала, где проходила встреча Бербок с главой МИД Китая Ван И, и отменили публикацию совместного пресс-релиза.Поведение Бербок в отношении России – это вообще отдельная история. Она, когда ещё возглавляла внешнеполитическое ведомство ФРГ, на заседании Совета Европы 24 января 2023 заявила, что ЕС воюет с Россией, а затем опровергала свои слова; через три месяца бойкотировала заседание Совета Безопасности ООН, поскольку председателем выступал её российский коллега Сергей Лавров; ну и голословно обвиняла Россию в хакерских атаках на правившую тогда Социал-демократическую партию Германии.На интерактивном диалоге с Бербок-кандидатом 15 мая Полянский акцентировал внимание на том, что в год 80-летия победы над нацистской Германией председателем Генеральной Ассамблеи ООН предлагается избрать внучку офицера вермахта, которая гордится своим дедом, служившим в СС, а будучи министром иностранных дел ФРГ, весной этого года запретила российским и белорусским дипломатам не просто принимать участие в федеральных, региональных и местных мероприятиях, посвящённых годовщине Победы, но даже присутствовать там. В противном случае было предписано их физически выдворять.Вальдемар Бербок - дедушка Анналены - был убеждённым нацистом, согласно архивным документам, читал книгу Адольфа Гитлера "Майн кампф"*, полностью придерживался принципов национал-социализма, а в 1944 году был награждён гитлеровским крестом "За военные заслуги". Однако о своих взглядах мужчина родственникам не рассказывал, а признался лишь в 1990-х годах, и, как написал немецкий журнал Bild, это стало семейной трагедией Анналены.Напоминание об этом, судя по всему, очень её задело, раз, обращаясь к Полянскому, сказала: "Я бы очень хотела попросить Вас, когда мы говорим о сложных темах — и у всех, очевидно, складываются разные мнения и отношение к ним, — делать это со взаимным уважением".Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН выразил сомнение, что Бербок, которая в бытность министром иностранных дел ФРГ целенаправленно ограничила участие отдельных государств, включая РФ, в министерской миротворческой конференции под эгидой ООН в Берлине, а также призывала к наращиванию военной помощи Украине, сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога, осознавая вообще, что у председателя Генеральной Ассамблеи ООН не должно быть никаких собственных подходов к урегулированию конфликтов и он не играет никакой политической роли.А позже Полянский рассказал в телеграм-канале: "Как написали мне некоторые коллеги по дипкорпусу, сидевшие ближе к подиуму, после нашего выступления лицо госпожи Бербок приобрело тёмно-бордовый окрас. Что ж, пусть привыкает!"В контексте переезда бывшей министрессы в Нью-Йорк вспомнилась история с шефом бюро ВГТРК в этом американском городе Валентином Богдановым.24 сентября 2024 года, в день открытия недели высокого уровня на Генассамблее ООН, корреспондент в специальной зоне, отведённой для общения представителей СМИ с дипломатами и политиками, подошёл к Бербок и задал вопрос "нужны ли прямые переговоры с Россией по Украине?"Но его вместе с оператором окружили представители делегации Германии, и впоследствии обоим журналистам понизили статус аккредитации при ООН. После вмешательства российских дипломатов через пару недель аккредитацию им восстановили."Надеюсь, за тот год, что Анналене Бербок предстоит провести на посту председателя ГА ООН, она всё же научится грамотному взаимодействию с иностранной (и не карманной) прессой. В бытность главой МИД ФРГ у неё и её коллег с этим, помнится, были большие проблемы", - с таким пожеланием выступил Богданов 2 июня."Экс-глава МИД ФРГ лично знакома с многими мировыми лидерами. Она считает, что это поможет ей на посту председателя Генассамблеи ООН. <…> Но в международных институтах Бербок нужны навыки дипломатии, умение находить консенсус, знания о том, как примирять политиков. Все эти компетенции у неё полностью отсутствуют. Бывший министр одержима идеей либеральных ценностей, которые должны, по её убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру, и, если потребуется – силой. Она вполне может использовать трибуну ООН для сведения счётов с "врагами либерализма" – Россией и Китаем", – считает немецкий политолог Александр Рар.Выдвижение Бербок на этот высокий пост вызвало недоумение даже в МИД ФРГ, написал журнал Der Spiegel. Немецкие дипломаты опасаются, что из-за антироссийской и произраильской риторики бывшей главы ведомства Германия рискует не получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2027-2029 годов.А газета Berliner Zeitung предупреждает, что должность председателя Генеральной Ассамблеи может быть лишь частью стратегии Бербок, конечная цель которой стать ни много ни мало генеральным секретарём ООН.* внесён Минюстом РФ в список экстремистских материаловПодробнее о личности бывшей главы МИД ФРГ и будущего председателя ГА ООН читайте в статье Со спортивного батута на политическое дно. Шесть лиц толерантной до изнеможения Анналены Бербок

https://ukraina.ru/20241203/1059392250.html

https://ukraina.ru/20240213/1053263605.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, германия, анналена бербок, владимир богданов, сс, адольф гитлер, генассамблея оон, украина, дмитрий полянский, россия, китай, мид, оон