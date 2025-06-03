Наступление ВС РФ меняет расклад сил: Ищенко о том, как ВСУ теряют инициативу на всех участках фронта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Активные наступательные действия российской армии по всему фронту кардинально меняют условия для возможных переговоров с Украиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт подчеркнул, что Россия продолжает наступательную стратегию даже в сложных условиях: "Россия наступала даже в 2022 году, когда ситуация на фронте была плохая. Тогда ВСУ превосходили по численности, поставки западных вооружений вышли на пик. Россия наступала в Бахмуте и на Угледар даже тогда".
По словам Ищенко, отличительной чертой текущей кампании стало одновременное давление на всех участках фронта. Он отметил активизацию боевых действий даже на ранее стабильных направлениях, включая днепровский участок, а также последовательное увеличение темпа продвижения российских войск.
"Не просто расширяется фронт боевых действий, но и скорость продвижения российских войск увеличивается", — заключил Ищенко, добавив, что современные средства войны, включая беспилотники, все же не позволяют достичь темпов наступления времен Второй мировой войны.
Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины раскрыл интенсивность российского наступления за май. По его данным, интенсивность наступления ВС РФ за май была выше, чем за апрель, на 19%.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
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