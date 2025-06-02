Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ - 02.06.2025 Украина.ру
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Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ
Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ - 02.06.2025 Украина.ру
Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ
Москва неоднократно заявляла, что будущие границы Украины будут определяться текущей военной ситуацией. Соотвестно, число территорий, которые вошли в состав РФ, может увеличиваться. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-02T20:30
2025-06-02T20:30
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Эксперт отметил, что Москва открыто говорит о возможном расширении числа регионов, которые войдут в состав России.При этом обозреватель уточнил, что максимальное число украинских регионов, которые теоретически могут быть включены в состав России, ограничено 27 — именно столько административных единиц насчитывала Украина до 2014 года. Сейчас, после потери Крыма и части Донбасса, а также с учетом новых российских территорий, под контролем Киева остается лишь 21 регион.Ищенко подчеркнул, что такая позиция России дает четкий сигнал: окончательные границы будут определены исключительно исходя из реальной ситуации на фронте, а не из дипломатических условностей.Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что на фоне российско-украинских переговоров продвижение армии РФ будет иметь очень большой смысл, ведь тогда "на следующих переговорах можно будет открыто заявить про "шесть-восемь регионов".Подробнее об этом — в публикации Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/deep-state-raskryl-intensivnost-rossiyskogo-nastupleniya-za-may--1063566803.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, москва, территория, донбасс, лнр, днр
Новости, Россия, Украина, Москва, территория, Донбасс, ЛНР, ДНР

Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ

20:30 02.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Москва неоднократно заявляла, что будущие границы Украины будут определяться текущей военной ситуацией. Соотвестно, число территорий, которые вошли в состав РФ, может увеличиваться. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт отметил, что Москва открыто говорит о возможном расширении числа регионов, которые войдут в состав России.
"Мы сейчас постоянно говорим только о регионах Новороссии, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Но 4 региона — это не предел. В зависимости от развития ситуации, может быть и 6, и 8", — подчеркнул Ищенко.
При этом обозреватель уточнил, что максимальное число украинских регионов, которые теоретически могут быть включены в состав России, ограничено 27 — именно столько административных единиц насчитывала Украина до 2014 года. Сейчас, после потери Крыма и части Донбасса, а также с учетом новых российских территорий, под контролем Киева остается лишь 21 регион.
Ищенко подчеркнул, что такая позиция России дает четкий сигнал: окончательные границы будут определены исключительно исходя из реальной ситуации на фронте, а не из дипломатических условностей.
Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что на фоне российско-украинских переговоров продвижение армии РФ будет иметь очень большой смысл, ведь тогда "на следующих переговорах можно будет открыто заявить про "шесть-восемь регионов".
Подробнее об этом — в публикации Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима.
- РИА Новости, 1920, 02.06.2025
09:52
Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май Интенсивность наступлений ВС РФ за май была выше, чем за апрель, на 19%. Об этом 2 июня сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
21:07Пять главных выводов из президентских выборов в Польше
20:30Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ
20:16Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами
20:00"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговоры
19:30Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе
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