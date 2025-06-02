https://ukraina.ru/20250602/granitsy-ukrainy-mogut-byt-peresmotreny-ischenko-o-vklyuchenii-novykh-regionov-v-sostav-rf-1063580861.html

Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ

Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ - 02.06.2025 Украина.ру

Границы Украины могут быть пересмотрены: Ищенко о включении новых регионов в состав РФ

Москва неоднократно заявляла, что будущие границы Украины будут определяться текущей военной ситуацией. Соотвестно, число территорий, которые вошли в состав РФ, может увеличиваться. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-02T20:30

2025-06-02T20:30

2025-06-02T20:30

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Эксперт отметил, что Москва открыто говорит о возможном расширении числа регионов, которые войдут в состав России.При этом обозреватель уточнил, что максимальное число украинских регионов, которые теоретически могут быть включены в состав России, ограничено 27 — именно столько административных единиц насчитывала Украина до 2014 года. Сейчас, после потери Крыма и части Донбасса, а также с учетом новых российских территорий, под контролем Киева остается лишь 21 регион.Ищенко подчеркнул, что такая позиция России дает четкий сигнал: окончательные границы будут определены исключительно исходя из реальной ситуации на фронте, а не из дипломатических условностей.Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что на фоне российско-украинских переговоров продвижение армии РФ будет иметь очень большой смысл, ведь тогда "на следующих переговорах можно будет открыто заявить про "шесть-восемь регионов".Подробнее об этом — в публикации Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/deep-state-raskryl-intensivnost-rossiyskogo-nastupleniya-za-may--1063566803.html

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