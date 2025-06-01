https://ukraina.ru/20250601/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-tsygane-protiv-pogranichnikov-a-politsiya-protiv-morgenshterna-1063542753.html

Западная Украина за минувшую неделю: Цыгане против пограничников, а полиция против Моргенштерна*

Западная Украина за минувшую неделю: Цыгане против пограничников, а полиция против Моргенштерна* - 01.06.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Цыгане против пограничников, а полиция против Моргенштерна*

Провластные пропагандисты пишут об "организованном сопротивлении законной деятельности" силовиков на Западной Украине. Однако пока это лишь классические бунты, вызванные произволом людей в военной форме.

2025-06-01T06:50

2025-06-01T06:50

2025-06-01T06:50

украина

закарпатье

львов

моргенштерн

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

сбу

министерство культуры

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

В Подолье и Закарпатье – бунты, вызванные мобилизациейНа прошлой неделе сразу в двух областях региона произошли массовые столкновения местного населения с военнослужащими, одно из которых закончилась стрельбой. В Каменец-Подольском (Хмельницкая область) более 100 жителей одного из микрорайонов города блокировали внедорожник с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – прим.), а в Великом Березном (Закарпатье) местные цыгане напали на пограничников и пытались заблокировать пограничную заставу. В обоих случаях военных от народа защитила полиция.Конфликт в одном из "спальных" районов Каменец-Подольского начался вечером 29 мая после того, как сотрудники ТЦК избили одного парня, а убегая на внедорожнике Nissan Pathfinder – сбили пожилую женщину и прижали к стене девушку. После этого авто окружили более 100 человек, которые сначала пытались вытащить военных, затем начали крушить автомобиль. Видео инцидента разлетелось по социальным сетям ещё до приезда полицейских, которым в результате удалось успокоить людей без применения силы. Людоловы, на этот раз остались без добычи, зато здоровые и невредимые добрались до здания Каменец-Подольского районного ТЦК.Через несколько часов в Хмельницком областном ТЦК подтвердили, что на видео – автомобиль их "группы мобильного оповещения". Военные не рассказали подробности инцидента, лишь отметили, что "транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ".В ТЦК обратили внимание, что препятствование деятельности военнослужащих во время военного положения может квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины и призвали граждан "прекратить противоправные действия и соблюдать нормы действующего законодательства". Какие-либо действия, препятствующие ВСУ, не останутся без должной правовой оценки, подчеркнули в ведомстве.При этом 30 мая лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал провести служебное расследование нападения на внедорожник военнослужащих ТЦК в Каменец-Подольском. Об этом сообщили в Военной службе правопорядка, по информации которой "в результате столкновения поврежден служебный автомобиль, а также травмированы военнослужащие". Очевидно, речь идет о моральных травмах, поскольку физических они точно не получили.А вот в Закарпатье в ходе столкновения между военными и цыганами пролилась кровь. Конфликт начался после обеда 29 мая в одном из цыганских районов посёлка Великий Березной Ужгородского района. Там пограничники вместе с полицейскими и нацгвардейцами устроили облаву на организаторов переправки уклонистов (мужчин мобилизационного возраста, не желающих служить в армии) через украинско-словацкую границу."Во время проведения опроса группа граждан начала активно сопротивляться правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, вовлекая женщин и несовершеннолетних. В результате в пограничников и служебный автотранспорт начали швырять камни и кирпичи, впоследствии пытались блокировать пограничное подразделение" – пожаловались в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).Чтобы остановить нападавших, силовики применили дубинки и слезоточивый газ, а также открыли огонь из огнестрельного оружия – по их словам, только резиновыми пулями. Повреждены два служебных автомобиля. Двух пограничников, получивших телесные повреждения средней тяжести, госпитализировали, – по информации близкого к СБУ журналиста Виталия Глаголы, избили начальника залога, начальника разведки и его заместителя. Также ранена женщина (в живот и руку), пострадал ребёнок.Пресс-служба ГПСУ распространила фото раненых пограничников, у одного из них действительно серьезно разбита голова. В свою очередь, в полиции сообщили, что задержали одного из нападавших, и принимают меры к установлению других инициаторов конфликта. Правоохранители открыли уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.Хотя в обоих случаях СМИ и провластные пропагандисты пишут об "организованном сопротивлении законной деятельности" силовиков, на самом деле пока речь идет о классических бунтах, вызванных произволом людей в военной форме. Как только в конфликты вмешивалась полиция, они довольно быстро прекращались.Более того, полиция даже пытается демонстрировать объективность. Так, в результате столкновения в Каменец-Подольском открыто сразу два уголовных производства: по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, им управляющими (т.е. в отношении сотрудников ТЦК). Однако местные комментаторы уверены, что это лишь попытка успокоить граждан, и военные уйдут от наказания за наезд на пожилую женщину.Львовская полиция борется с иностранным агентом, но есть нюансА вот во Львове полиция выставила себя на посмешище, начав преследование несовершеннолетних, которые в школьном туалете танцевали под музыку российского исполнителя Моргенштерна*. В 2021 году он был внесен в "чёрный список" Министерства культуры Украины как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности. Однако парадокс состоит в том, что в России этого самого Моргенштерна* (имя при рождении – Алишер Валеев) весной 2022 года объявили иностранным агентом за политическую деятельность, фактически – за призывы против российского президента Владимира Путина.28 мая во львовских Telegram-каналах обнародовали видео, на котором школьники одного из учебных заведений города танцевали и пели под композиции Моргенштерна*. Под видео было указано, что акция прошла в туалете лицея, её снимали друзья участников. Впоследствии стало известно, что речь идет о лицее №93, и в его администрации на следующий день подтвердили, что случай действительно произошел в их учебном заведении."Сейчас мы вызвали родителей. Сегодня это всё увидели и разбираемся внутри. Также задействована полиция", – рассказали в лицее. Начальник департамента образования и науки Львовского горсовета Андрей Закалюк заявил журналистам, что все обстоятельства происшествия ещё выясняют: "Нам действительно досадно было увидеть такое видео. Но это не о "распять", а о "разобраться", сделать выводы и действовать. Мы уже выясняем все обстоятельства с руководством школы, дополнительно работаем с учащимися и родителями"."Но давайте будем честны: эта ситуация – не только об одной школе или конкретном городе. То, что сегодня популярно в TikTok или Spotify, тоже формирует мировоззрение подростков. А значит, это уже наша общая зона ответственности – школы, семьи, государства. И эта работа не на один день. Это стратегия, которой должна придерживаться вся страна, если мы хотим вырастить поколение, которое ценит свой язык, культуру и цену свободы", – сказал Андрей Закалюк.Однако "свобода" на Украине всем известна. Несмотря на попытки решить проблему на педагогическом уровне, победила позиция "распять". Инициатором кампании ненависти стал экс-депутат Львовского городского совета от партии "Голос", ныне военнослужащий подразделения "Нахтигаль" Игорь Шолтыс, окончивший упомянутое учебное заведение. Не исключено, что его возмущение было вызвано банальной ревностью к Моргенштерну*, ведь Шолтыс под сценическим именем Гарри Шульц выпустил рэп-альбом (по легенде, записанный в зоне боевых действий), который никто не слушает."Музыка из Москвы свободно живет в моей родной 93-й школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сивеньким, а в соседнем классе списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишко, а Юра Руф закончил 93-ю десяток лет до нас. "Седой", "Рыбак", "Паштет" и "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы. Они так и не узнали, что Россия гораздо ближе, чем мы все думаем", – написал Шолтыс в социальных сетях. Под его постом собралось около 500 комментариев, где осуждают поведение детей и обвиняют их родителей, которые не объяснили несовершеннолетним, что "поддерживать культуру страны-агрессора во время войны – это неправильно".Одна из пользователей, Дария, назвала поведение школьников интеллектуальной деградацией. "Эти "детки", которые подпевают руснявым исполнителям, не просто беспамятны – они опасны в своей тупости. Их "а шо такого" – это моральное дезертирство. Это цинизм, обернутый в тупую мелодию и TikTok-эффекты. Это пренебрежение к нашим погибшим, к нашим бойцам, к стране (здесь не о власти и руководстве), которая держится на крови и мужестве. Это полная интеллектуальная деградация", – написала она. А пользователь Орест предположил, что за пение и танцы на камеру несовершеннолетним могли заплатить. "Поэтому и рашка привлекает детей к этому, обещая им большие деньги за то, что они могут спровоцировать. Честно говоря, наши дети продаются за рубли", – написал он.Неудивительно, что после таких заявлений за дело взялись правоохранители. Представитель патрульной полиции во Львовской области Екатерина Эм сообщила 30 мая, что инспекторы службы образовательной безопасности отреагировали на событие."Дети публично и сознательно выкрикивали нецензурную лексику и выполняли отрывки из песен российского исполнителя, которые содержат ненормативную лексику, безнравственное содержание и пропагандируют неприемлемое для общества поведение. Всех родителей участников этого события вызвали в учебное заведение, где инспекторы составили на них протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей", – отметила она.Представители старшего поколения львовян с грустью вспомнили события 1970-1980 годов, когда тогдашняя милиция также прессовала родителей за то, что их дети слушали "неправильную" музыку. При этом не исключено, что всплеск популярности Моргенштерна* во Львове вызван недавним скандалом вокруг его концерта в Варшаве – ведь Галичина и Волынь достаточно тесно связаны с Польшей на информационном и человеческом уровне.Напомним, 24 мая в варшавском клубе Progresja состоялся концерт Моргенштерна*, который украинцы сначала пробовали сорвать, а когда это не удалось – пикетировали клуб с плакатами типа "Русская музыка делает тебя тупым". Организаторы пикета заявили, что Моргенштерн* – не просто артист, а "публичный человек, молчащий о войне в Украине и повторяющий нарративы российской пропаганды".При этом исполнитель с 2022 года неоднократно заявлял, что он "против войны и не поддерживает захватническую политику российского диктатора Владимира Путина". Кроме того, он путешествует по миру по израильскому паспорту (с русским его просто не впустили бы в Польшу) на фамилию Моргенштерн* – это настоящая фамилия его мамы, этнической еврейки.О том, как ведут борьбу с украинской пропагандой в Донбассе - в статье Александра Чаленко "Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия".*Признан в России иноагентом

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

украина

закарпатье

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

украина, закарпатье, львов, моргенштерн, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, сбу, министерство культуры, эксклюзив