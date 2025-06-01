https://ukraina.ru/20250601/zakharova-porazilas-zloradstvu-ukrainskikh-smi-na-zheleznodorozhnye-proisshestviya-v-rossii-1063553069.html

Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России

Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России - 01.06.2025 Украина.ру

Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России

Злорадство украинских СМИЮ политических и общественных деятелей по поводу железнодорожных происшествий в России поражает. Об этом 1 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-06-01T13:38

2025-06-01T13:38

2025-06-01T13:38

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железнодорожные аварии

происшествия

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Сейчас вся Россия стремится помочь пострадавшим в железнодорожном происшествии в Брянской области, констатировала Захарова. В то же время реакцию на Украине она назвала примером расчеловечивания, сообщает РИА Новости."Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, как раз и выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО. Смотрите, какое злорадство, какая адская радость и у политических деятелей, у общественных, и у тех, кого просто, видимо, этой идеологией заразили", - сказала Захарова журналистам."Мы видим очередной факт буквально расчеловечивания тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого", - добавила официальный представитель МИД РФ.Тем временем СК РФ возбудил уголовные дела по факту происшествий в Брянской и Курской областях. Расследование передано в центральный аппарат российского ведомства.В результате железнодорожного и происшествия в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области семь человек погибли и более 70 человек получили ранения. Спустя несколько часов в Курской области произошло аналогичное происшествие с человеческими жертвами.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня

https://ukraina.ru/20250601/samyy-podlyy-beschelovechnyy-gryaznyy-sposob-khinshteyn-vyskazalsya-o-zheleznodorozhnykh-proisshestviyakh-1063551980.html

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