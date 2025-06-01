В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/v-bryanskoy-oblasti-obyavili-o-vyplatakh-postradavshim-i-traure-1063554964.html
В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре
В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре - 01.06.2025 Украина.ру
В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре
На всей территории Брянской области объявлен трёхдневный траур. Об этом 1 июня заявил губернатор региона Александр Богомаз
2025-06-01T15:39
2025-06-01T15:39
новости
брянская область
александр богомаз
железнодорожные аварии
происшествия
гуманитарная помощь
социальное государство
россия
безопасность
национальная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/01/1063554844_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_8fa99e674b0d45ab3703c4a51bec4e40.jpg
"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области", - сказано в официальном сообщении губернатора.Областным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Брянской области, в дни траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия, а также теле-радиотрансляции развлекательных передач.В общении с прессой он сообщил, что каждой семье погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.Выплаты тяжелораненым составят 750 тысяч рублей, а получившим средние и лёгкие ранения – по - 450 тысяч рублей, сказал губернатор Брянской области.Тем временем стало известно, что после железнодорожных происшествий в Брянской и Курской областях будут усилены меры безопасности в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
брянская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/01/1063554844_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_812bf434da95fb37eed0d3fae7c686b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брянская область, александр богомаз, железнодорожные аварии, происшествия, гуманитарная помощь, социальное государство, россия, безопасность, национальная безопасность
Новости, Брянская область, Александр Богомаз, железнодорожные аварии, происшествия, гуманитарная помощь, социальное государство, Россия, безопасность, национальная безопасность

В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре

15:39 01.06.2025
 
губернатор Брянской области А.Богомаз навещает пострадавших 01.06.2025
губернатор Брянской области А.Богомаз навещает пострадавших 01.06.2025
Читать в
ДзенTelegram
На всей территории Брянской области объявлен трёхдневный траур. Об этом 1 июня заявил губернатор региона Александр Богомаз
"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области", - сказано в официальном сообщении губернатора.
Областным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Брянской области, в дни траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия, а также теле-радиотрансляции развлекательных передач.
"Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - заявил Богомаз.
В общении с прессой он сообщил, что каждой семье погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.
Выплаты тяжелораненым составят 750 тысяч рублей, а получившим средние и лёгкие ранения – по - 450 тысяч рублей, сказал губернатор Брянской области.
Тем временем стало известно, что после железнодорожных происшествий в Брянской и Курской областях будут усилены меры безопасности в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБрянская областьАлександр Богомазжелезнодорожные авариипроисшествиягуманитарная помощьсоциальное государствоРоссиябезопасностьнациональная безопасность
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко
17:55Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне
17:47Флюгер НАТО на всех ветрах. Девять лиц генсека Альянса Марка Рютте
17:32Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
17:20Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня
17:15Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
16:54Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
16:41Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине
16:27"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
15:52Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
15:46Стамбул-2: театр абсурда
15:39В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре
15:24Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР
15:06Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
14:41Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
14:29Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
14:13Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
14:07Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
13:38Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России
13:21Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
Лента новостейМолния