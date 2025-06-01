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В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре
В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре - 01.06.2025 Украина.ру
В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре
На всей территории Брянской области объявлен трёхдневный траур. Об этом 1 июня заявил губернатор региона Александр Богомаз
2025-06-01T15:39
2025-06-01T15:39
2025-06-01T15:39
новости
брянская область
александр богомаз
железнодорожные аварии
происшествия
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россия
безопасность
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"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области", - сказано в официальном сообщении губернатора.Областным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Брянской области, в дни траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия, а также теле-радиотрансляции развлекательных передач.В общении с прессой он сообщил, что каждой семье погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.Выплаты тяжелораненым составят 750 тысяч рублей, а получившим средние и лёгкие ранения – по - 450 тысяч рублей, сказал губернатор Брянской области.Тем временем стало известно, что после железнодорожных происшествий в Брянской и Курской областях будут усилены меры безопасности в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, александр богомаз, железнодорожные аварии, происшествия, гуманитарная помощь, социальное государство, россия, безопасность, национальная безопасность
Новости, Брянская область, Александр Богомаз, железнодорожные аварии, происшествия, гуманитарная помощь, социальное государство, Россия, безопасность, национальная безопасность
В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре
На всей территории Брянской области объявлен трёхдневный траур. Об этом 1 июня заявил губернатор региона Александр Богомаз
"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области", - сказано в официальном сообщении губернатора.
Областным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Брянской области
, в дни траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия, а также теле-радиотрансляции развлекательных передач.
"Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - заявил Богомаз.
В общении с прессой он сообщил, что каждой семье погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз
.
Выплаты тяжелораненым составят 750 тысяч рублей, а получившим средние и лёгкие ранения – по - 450 тысяч рублей, сказал губернатор Брянской области.
Тем временем стало известно, что после железнодорожных происшествий в Брянской и Курской областях будут усилены меры безопасности в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.