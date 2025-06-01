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В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре

В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре - 01.06.2025 Украина.ру

В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре

На всей территории Брянской области объявлен трёхдневный траур. Об этом 1 июня заявил губернатор региона Александр Богомаз

2025-06-01T15:39

2025-06-01T15:39

2025-06-01T15:39

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брянская область

александр богомаз

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"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области", - сказано в официальном сообщении губернатора.Областным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Брянской области, в дни траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия, а также теле-радиотрансляции развлекательных передач.В общении с прессой он сообщил, что каждой семье погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.Выплаты тяжелораненым составят 750 тысяч рублей, а получившим средние и лёгкие ранения – по - 450 тысяч рублей, сказал губернатор Брянской области.Тем временем стало известно, что после железнодорожных происшествий в Брянской и Курской областях будут усилены меры безопасности в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня

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новости, брянская область, александр богомаз, железнодорожные аварии, происшествия, гуманитарная помощь, социальное государство, россия, безопасность, национальная безопасность