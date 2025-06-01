https://ukraina.ru/20250601/samyy-podlyy-beschelovechnyy-gryaznyy-sposob-khinshteyn-vyskazalsya-o-zheleznodorozhnykh-proisshestviyakh-1063551980.html

"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях

"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях - 01.06.2025 Украина.ру

"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях

Железнодорожные происшествия в Брянской и Курской областях продемонстрировали неприемлемые способы породить панику и стран, они будут расследованы СК РФ. Об этом 1 июня заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

2025-06-01T13:12

2025-06-01T13:12

2025-06-01T13:12

новости

курская область

россия

брянская область

хинштейн

ск рф

уголовное дело

мосты

происшествия

железнодорожные аварии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/01/1063549723_0:0:944:532_1920x0_80_0_0_ab2a1e95db14ab230d6720e41ad62364.jpg

Реагируя на трагедию в соседней Брянской области, где в результате обрушения моста произошло железнодорожное происшествие с человеческими жертвами, врио губернатора Курской области выразил соболезнования."В Брянской области в результате подрыва автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. К глубокой скорби, семь человек погибли. Точное количество раненых до сих пор неизвестно — их уже более 70 человек. Среди них дети", - констатировал Хинштейн.В своём телеграм-канале он от лица всех курян выразил соболезнования близким погибших."Это большое горе. Все наши мысли и молитвы с вами. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления!", - сообщил врио губернатора.Он также напомнил, что СК РФ уже возбудил уголовные дела по факту происшествий в Брянской и Курской областях. Расследование передано в центральный аппарат российского ведомства.Ранее, 1 июня он сообщил, что держит на личном контроле ситуацию с аналогичным происшествием в Курской области.Тем временем: Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге

https://ukraina.ru/20250601/ustanavlivayutsya-prichiny-obrusheniya-mosta-pod-poezdom-v-kurskoy-oblasti-1063550389.html

курская область

россия

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, брянская область, хинштейн, ск рф, уголовное дело, мосты, происшествия, железнодорожные аварии, железная дорога, чп