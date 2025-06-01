https://ukraina.ru/20250601/samyy-podlyy-beschelovechnyy-gryaznyy-sposob-khinshteyn-vyskazalsya-o-zheleznodorozhnykh-proisshestviyakh-1063551980.html
"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях
"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях - 01.06.2025 Украина.ру
"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях
Железнодорожные происшествия в Брянской и Курской областях продемонстрировали неприемлемые способы породить панику и стран, они будут расследованы СК РФ. Об этом 1 июня заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
2025-06-01T13:12
2025-06-01T13:12
2025-06-01T13:12
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происшествия
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Реагируя на трагедию в соседней Брянской области, где в результате обрушения моста произошло железнодорожное происшествие с человеческими жертвами, врио губернатора Курской области выразил соболезнования."В Брянской области в результате подрыва автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. К глубокой скорби, семь человек погибли. Точное количество раненых до сих пор неизвестно — их уже более 70 человек. Среди них дети", - констатировал Хинштейн.В своём телеграм-канале он от лица всех курян выразил соболезнования близким погибших."Это большое горе. Все наши мысли и молитвы с вами. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления!", - сообщил врио губернатора.Он также напомнил, что СК РФ уже возбудил уголовные дела по факту происшествий в Брянской и Курской областях. Расследование передано в центральный аппарат российского ведомства.Ранее, 1 июня он сообщил, что держит на личном контроле ситуацию с аналогичным происшествием в Курской области.Тем временем: Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге
https://ukraina.ru/20250601/ustanavlivayutsya-prichiny-obrusheniya-mosta-pod-poezdom-v-kurskoy-oblasti-1063550389.html
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новости, курская область, россия, брянская область, хинштейн, ск рф, уголовное дело, мосты, происшествия, железнодорожные аварии, железная дорога, чп
Новости, Курская область, Россия, Брянская область, Хинштейн, СК РФ, уголовное дело, мосты, происшествия, железнодорожные аварии, железная дорога, ЧП
"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях
Железнодорожные происшествия в Брянской и Курской областях продемонстрировали неприемлемые способы породить панику и стран, они будут расследованы СК РФ. Об этом 1 июня заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.