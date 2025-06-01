Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне - 01.06.2025 Украина.ру
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Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне
Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне - 01.06.2025 Украина.ру
Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне
Ракетный удар по гражданским объектам Краснодона нанесён 1 июня с подконтрольной украинской армии территории. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
2025-06-01T17:55
2025-06-01T17:55
новости
луганская народная республика
брянская область
британия
леонид пасечник
всу
военные преступления
ракетный удар
storm shadow
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"Сегодня подлому обстрелу со стороны ВСУ подвергся мирный город Краснодон, находящийся в тылу республики. Преступный киевский режим использует дальнобойное европейское оружие. Обстрел произведен французскими авиационными ракетами Storm Shadow", - сообщил глава ЛНР.Пасечник отметил, что ракетный удар (на самом деле Storm Shadow производятся в Британии, - Прим.) был нанесён по промышленной зоне. Повреждения получили также многоквартирные и частные дома.Пострадавшие в результате ракетного удара по Краснодону с подконтрольной ВСУ территории есть. Пасечник не уточнил их количество и другие подробности.По его поручению на месте происшествия работает глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко. Он организует оказание необходимой помощи мирным жителям.Глава народной республики выразил соболезнования жителям Брянской области - региона-шефа одного из городов Луганской Народной Республики. Железнодорожную трагедию в Брянской области Пасечник назвал актом терроризма."Этот светлый детский день враги России омрачили подлым бесчеловечным актом террора против мирных жителей, в том числе детей. В Брянской области подорван мост, который обрушился на проходящий пассажирский поезд, направлявшийся в Москву. Погибли и пострадали взрослые и дети", - заявил глава ЛНР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня
https://ukraina.ru/20250601/minoborony-britanii-dolozhit-moskve-o-gotovnosti-srazhatsya-1063554420.html
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новости, луганская народная республика, брянская область, британия, леонид пасечник, всу, военные преступления, ракетный удар, storm shadow , лнр, новые регионы, сво
Новости, Луганская Народная Республика, Брянская область, Британия, Леонид Пасечник, ВСУ, Военные преступления, ракетный удар, Storm Shadow , ЛНР, Новые регионы, СВО

Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне

17:55 01.06.2025
 
Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне 01.06.2025
Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне 01.06.2025
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Ракетный удар по гражданским объектам Краснодона нанесён 1 июня с подконтрольной украинской армии территории. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня подлому обстрелу со стороны ВСУ подвергся мирный город Краснодон, находящийся в тылу республики. Преступный киевский режим использует дальнобойное европейское оружие. Обстрел произведен французскими авиационными ракетами Storm Shadow", - сообщил глава ЛНР.
Пасечник отметил, что ракетный удар (на самом деле Storm Shadow производятся в Британии, - Прим.) был нанесён по промышленной зоне. Повреждения получили также многоквартирные и частные дома.
Пострадавшие в результате ракетного удара по Краснодону с подконтрольной ВСУ территории есть. Пасечник не уточнил их количество и другие подробности.
"Этот очередной акт агрессии от преступной киевской власти, ещё и накануне переговоров в Стамбуле, говорит о намерениях Украины продолжать войну. Неспособные держать удар на поле боя, они поступают как настоящие террористы, воюя с гражданским населением", - написал в своём телеграм-канале глава Луганской Народной Республики.
По его поручению на месте происшествия работает глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко. Он организует оказание необходимой помощи мирным жителям.
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Глава народной республики выразил соболезнования жителям Брянской области - региона-шефа одного из городов Луганской Народной Республики. Железнодорожную трагедию в Брянской области Пасечник назвал актом терроризма.
"Этот светлый детский день враги России омрачили подлым бесчеловечным актом террора против мирных жителей, в том числе детей. В Брянской области подорван мост, который обрушился на проходящий пассажирский поезд, направлявшийся в Москву. Погибли и пострадали взрослые и дети", - заявил глава ЛНР.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня
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Заголовок открываемого материала
17:59Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко
17:55Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне
17:47Флюгер НАТО на всех ветрах. Девять лиц генсека Альянса Марка Рютте
17:32Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
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