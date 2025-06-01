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Перенджиев рассказал, как России обезопасить себя от атак ВСУ

Перенджиев рассказал, как России обезопасить себя от атак ВСУ - 01.06.2025 Украина.ру

Перенджиев рассказал, как России обезопасить себя от атак ВСУ

В случае с налетами вражеских БПЛА Россия должна иметь систему закрытия неба. Что касается борьбой с пиратством на Балтике, то Балтийскому флоту надо нарастить морскую авиацию и подводный флот

2025-06-01T07:45

2025-06-01T07:45

2025-06-01T10:06

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Ранее Минобороны РФ заявило, что Москва возобновила прямые переговоры с Украиной по урегулированию конфликта, однако Киев с поддержкой ряда европейских стран предпринял провокационные действия, направленные на срыв диалога.В ведомстве подчеркнули, что именно в ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам РФ российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Также Минобороны предоставило подробный список пораженных целей с 20 по 26 мая.По его словам, чтобы защититься от налетов вражеских БПЛА, России нужна система закрытия неба. Во-первых, нужно вернутся к опыту мировых войн и создавать если не аэростаты, то крупные воздушные сети отметил собеседник издания. Во-вторых, подчеркнул он, России нужно больше дронов-перехватчиков, чтобы они были более маленькими и сбивали более крупные беспилотники.Что касается борьбой с пиратством на Балтике, то Балтийскому флоту надо нарастить морскую авиацию и подводный флот, также добавил эксперт.“Если мы сделаем эти две вещи, то приведем в чувство всех, кто будет угрожать нашим военным и гражданским судам”, — заключил политолог.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/rossiya-preduprezhdaet-otvety-na-ataki-ukrainy-esche-posleduyut-1063442826.html

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