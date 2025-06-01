Перенджиев рассказал, как России обезопасить себя от атак ВСУ
07:45 01.06.2025 (обновлено: 10:06 01.06.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В случае с налетами вражеских БПЛА Россия должна иметь систему закрытия неба. Что касается борьбой с пиратством на Балтике, то Балтийскому флоту надо нарастить морскую авиацию и подводный флот
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
В ведомстве подчеркнули, что именно в ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам РФ российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Также Минобороны предоставило подробный список пораженных целей с 20 по 26 мая.
По его словам, чтобы защититься от налетов вражеских БПЛА, России нужна система закрытия неба. Во-первых, нужно вернутся к опыту мировых войн и создавать если не аэростаты, то крупные воздушные сети отметил собеседник издания. Во-вторых, подчеркнул он, России нужно больше дронов-перехватчиков, чтобы они были более маленькими и сбивали более крупные беспилотники.
“К ним надо лишь подвесить небольшую взрывчатку, чтобы подорвать большой БПЛА еще на подлете. Мы в борьбе с БПЛА делаем основной упор на средства ПВО вроде "Панцирей". А нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу. И "этот пчелиный рой" должен работать как истребитель вражеских беспилотников”, — пояснил Перенджиев.
Что касается борьбой с пиратством на Балтике, то Балтийскому флоту надо нарастить морскую авиацию и подводный флот, также добавил эксперт.
“Если мы сделаем эти две вещи, то приведем в чувство всех, кто будет угрожать нашим военным и гражданским судам”, — заключил политолог.
27 мая, 16:29Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуютЗа семь дней силы ПВО отразили атаки свыше 2,3 тыс. украинских ударных беспилотников. В ответ ВС РФ нанесли по военным объектам противника массированные удары. Минобороны России предупредило 27 мая, что в ответ на провокации и теракты киевского режима такая практика будет продолжена
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
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