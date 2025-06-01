https://ukraina.ru/20250601/natsbank-ukrainy-vvl-limity-na-denezhnye-perevody-1063551073.html

Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы

Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы - 01.06.2025 Украина.ру

Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы

Украинские банки с 1 июня сократили лимиты на переводы средств для клиентов. Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на Нацбанк Украины.

2025-06-01T11:51

2025-06-01T11:51

2025-06-01T11:51

новости

украина

василий стоякин

нацбанк

нбу

валюта

банки

финансы

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103159/12/1031591235_0:355:1920:1435_1920x0_80_0_0_2233bf0d9dfee9b9e244ab047e6bf674.jpg

Украинский госрегулятор понизил лимиты на переводы клиентам "среднего" и "низкого" риска до 100 тыс. грн (около $2,4 тыс) в месяц. Для клиентов со статусом "высокого" риска лимит составляет половину от этой суммы."Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, открытыми клиентом в одном банке. При наличии документально подтверждённых доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтверждённого дохода", — пояснили в НБУ.Новые ограничения на переводы денег до этого были в полтора раза больше.Это правило касается переводов по номеру карты, телефону или через IBAN. При этом новые лимиты не распространяются на снятие наличных, оплату товаров и услуг (включая коммунальные), переводы между собственными счетами, а также переводы на счета компаний", - отметил телеграм-канал "Политика Страны".Он также обратил внимание на заявления представителей банковского сектора, согласно которым в будущем возможен полный переход от общих лимитов к персональным. В итоге каждый клиент будет получать индивидуальный лимит на переводы в зависимости от уровня подтверждённых доходов. Банки уже сейчас могут устанавливать такие ограничения, однако эта мера массово не применяется. При отмене общего лимита персональные ограничения станут обязательными для всех."Финансисты предупреждают, что переход к индивидуальным лимитам приведёт к ужесточению финансового мониторинга. Если сейчас достаточно просто указать доход в анкете, и банк может не требовать подтверждающих документов, то в будущем без официальной справки лимит будет автоматически установлен исходя из суммы указанного дохода. Алгоритмы банков смогут устанавливать лимит на уровне полутора-двух месячных зарплат", - сказано в публикации.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел историю украинских финансов в публикации Гетман Вадим: создатель финансовой системы Украины

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, василий стоякин, нацбанк, нбу, валюта, банки, финансы, деньги