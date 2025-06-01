Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы - 01.06.2025 Украина.ру
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Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы
Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы - 01.06.2025 Украина.ру
Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы
Украинские банки с 1 июня сократили лимиты на переводы средств для клиентов. Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на Нацбанк Украины.
2025-06-01T11:51
2025-06-01T11:51
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украина
василий стоякин
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Украинский госрегулятор понизил лимиты на переводы клиентам "среднего" и "низкого" риска до 100 тыс. грн (около $2,4 тыс) в месяц. Для клиентов со статусом "высокого" риска лимит составляет половину от этой суммы."Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, открытыми клиентом в одном банке. При наличии документально подтверждённых доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтверждённого дохода", — пояснили в НБУ.Новые ограничения на переводы денег до этого были в полтора раза больше.Это правило касается переводов по номеру карты, телефону или через IBAN. При этом новые лимиты не распространяются на снятие наличных, оплату товаров и услуг (включая коммунальные), переводы между собственными счетами, а также переводы на счета компаний", - отметил телеграм-канал "Политика Страны".Он также обратил внимание на заявления представителей банковского сектора, согласно которым в будущем возможен полный переход от общих лимитов к персональным. В итоге каждый клиент будет получать индивидуальный лимит на переводы в зависимости от уровня подтверждённых доходов. Банки уже сейчас могут устанавливать такие ограничения, однако эта мера массово не применяется. При отмене общего лимита персональные ограничения станут обязательными для всех."Финансисты предупреждают, что переход к индивидуальным лимитам приведёт к ужесточению финансового мониторинга. Если сейчас достаточно просто указать доход в анкете, и банк может не требовать подтверждающих документов, то в будущем без официальной справки лимит будет автоматически установлен исходя из суммы указанного дохода. Алгоритмы банков смогут устанавливать лимит на уровне полутора-двух месячных зарплат", - сказано в публикации.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел историю украинских финансов в публикации Гетман Вадим: создатель финансовой системы Украины
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новости, украина, василий стоякин, нацбанк, нбу, валюта, банки, финансы, деньги
Новости, Украина, Василий Стоякин, Нацбанк, НБУ, валюта, банки, финансы, деньги

Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы

11:51 01.06.2025
 
© Фото : СС0, pixabayкопейка, гривна
копейка, гривна - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : СС0, pixabay
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Украинские банки с 1 июня сократили лимиты на переводы средств для клиентов. Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на Нацбанк Украины.
Украинский госрегулятор понизил лимиты на переводы клиентам "среднего" и "низкого" риска до 100 тыс. грн (около $2,4 тыс) в месяц. Для клиентов со статусом "высокого" риска лимит составляет половину от этой суммы.
"Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, открытыми клиентом в одном банке. При наличии документально подтверждённых доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтверждённого дохода", — пояснили в НБУ.
Новые ограничения на переводы денег до этого были в полтора раза больше.
Это правило касается переводов по номеру карты, телефону или через IBAN. При этом новые лимиты не распространяются на снятие наличных, оплату товаров и услуг (включая коммунальные), переводы между собственными счетами, а также переводы на счета компаний", - отметил телеграм-канал "Политика Страны".
Он также обратил внимание на заявления представителей банковского сектора, согласно которым в будущем возможен полный переход от общих лимитов к персональным. В итоге каждый клиент будет получать индивидуальный лимит на переводы в зависимости от уровня подтверждённых доходов. Банки уже сейчас могут устанавливать такие ограничения, однако эта мера массово не применяется. При отмене общего лимита персональные ограничения станут обязательными для всех.
"Финансисты предупреждают, что переход к индивидуальным лимитам приведёт к ужесточению финансового мониторинга. Если сейчас достаточно просто указать доход в анкете, и банк может не требовать подтверждающих документов, то в будущем без официальной справки лимит будет автоматически установлен исходя из суммы указанного дохода. Алгоритмы банков смогут устанавливать лимит на уровне полутора-двух месячных зарплат", - сказано в публикации.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел историю украинских финансов в публикации Гетман Вадим: создатель финансовой системы Украины
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