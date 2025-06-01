Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться - 01.06.2025 Украина.ру
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Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться - 01.06.2025 Украина.ру
Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
Министр обороны Британии Джон Хили готовит доклад с обзором обороноспособности страны, которое станет также сообщением о готовности сражаться для Москвы. Об этом министр королевства сообщил медиакорпорации ВВС.
2025-06-01T15:06
2025-06-01T15:06
новости
британия
украина
москва
бен ходжес
минобороны
ввс
впк
ракеты
дальнобойные ракеты
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Джон Хили заявил медиакорпорации, что обзор обороны станет "сообщением для Москвы" о "готовности Великобритании сражаться, если потребуется".Правительство Британии объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов (159 миллиардов рублей) как минимум на шесть новых оборонных заводов и создаст 1800 рабочих мест по всей стране. В публикации отмечено, что британскому ВПК часто приходилось закупать материалы из-за рубежа.В стратегическом оборонном обзоре сделан вывод о том, что Британия столкнулась с "новой эрой угроз". Там также сделано предупреждение о "непосредственной и неотложной" опасности, исходящей от России и других стран, включая Китай.Хили заявил ВВС, что документ Минобороны определит "крупные новые инвестиции в нашу национальную безопасность" и пошлет мощный сигнал враждебным государствам.Министр ранее посетил завод по производству ракет Storm Shadow и заявил, что правительство поддержит закупку до 7000 единиц дальнобойного оружия британского производства. Минобороны заявило, что благодаря новому финансированию госрасходы на боеприпасы составят 6 млрд фунтов стерлингов (636 млрд руб)."Шесть миллиардов в течение следующих пяти лет в такие заводы, которые позволят нам не только производить боеприпасы, которыми будут оснащаться наши войска в будущем, но и создавать рабочие места в каждой части Великобритании — 1800 новых рабочих мест в каждой стране Соединенного Королевства", - уточнил Хили.В публикации отмечено, что вооружённый конфликт на Украине выявил серьезные недостатки в возможностях Запада производить оружие и боеприпасы, а высокопоставленные британские военные давно предупреждали об истощении запасов своей страны.Хили также сказал, что британский ВПК станет "двигателем экономического роста" и "будет способствовать созданию квалифицированных рабочих мест в каждой стране и регионе".Высокопоставленные военные руководители западных стран уже давно предупреждают, что в случае войны у Британии быстро закончатся боеприпасы, сказано в публикации. В 2021 году бывший глава сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес в ходе имитационной военной игры сообщил членам парламента, что большая часть запасов британской армии была исчерпана всего за восемь дней."В настоящее время Великобритания значительно увеличила производство артиллерийских снарядов.Были подписаны новые контракты на производство более сложного оружия, такого как легкое противотанковое оружие нового поколения (NLAW) и крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow (также известные как SCALP). Оба поставлялись в Украину, но темпы производства в прошлом были медленными", - рассказали в ВВС.Там также отметили, что в связи с СВО на Украине во всем мире также вырос спрос на взрывчатые вещества и ракетное топливо.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба
https://ukraina.ru/20250531/evropeyskie-gosudarstva-bezzastenchivo-prodolzhayut-oposredovannuyu-voynu-s-rossiey--nebenzya-1063538287.html
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новости, британия, украина, москва, бен ходжес, минобороны, ввс, впк, ракеты, дальнобойные ракеты, storm shadow , ес, нато, сво, военная помощь украине, боеприпасы, международные отношения, международная политика, армия, национальная безопасность, русофобия
Новости, Британия, Украина, Москва, Бен Ходжес, Минобороны, ВВС, ВПК, ракеты, дальнобойные ракеты, Storm Shadow , ЕС, НАТО, СВО, военная помощь Украине, боеприпасы, международные отношения, Международная политика, Армия, национальная безопасность, Русофобия

Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться

15:06 01.06.2025
 
© скриншотМинистр обороны Великобритании Джон Хили с молотком на заседании "коалиции желающих" в Брюсселе 10 апреля
Министр обороны Великобритании Джон Хили с молотком на заседании коалиции желающих в Брюсселе 10 апреля
© скриншот
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Министр обороны Британии Джон Хили готовит доклад с обзором обороноспособности страны, которое станет также сообщением о готовности сражаться для Москвы. Об этом министр королевства сообщил медиакорпорации ВВС.
Джон Хили заявил медиакорпорации, что обзор обороны станет "сообщением для Москвы" о "готовности Великобритании сражаться, если потребуется".
Правительство Британии объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов (159 миллиардов рублей) как минимум на шесть новых оборонных заводов и создаст 1800 рабочих мест по всей стране. В публикации отмечено, что британскому ВПК часто приходилось закупать материалы из-за рубежа.
В стратегическом оборонном обзоре сделан вывод о том, что Британия столкнулась с "новой эрой угроз". Там также сделано предупреждение о "непосредственной и неотложной" опасности, исходящей от России и других стран, включая Китай.
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Вчера, 10:26
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Хили заявил ВВС, что документ Минобороны определит "крупные новые инвестиции в нашу национальную безопасность" и пошлет мощный сигнал враждебным государствам.
Министр ранее посетил завод по производству ракет Storm Shadow и заявил, что правительство поддержит закупку до 7000 единиц дальнобойного оружия британского производства. Минобороны заявило, что благодаря новому финансированию госрасходы на боеприпасы составят 6 млрд фунтов стерлингов (636 млрд руб).
"Шесть миллиардов в течение следующих пяти лет в такие заводы, которые позволят нам не только производить боеприпасы, которыми будут оснащаться наши войска в будущем, но и создавать рабочие места в каждой части Великобритании — 1800 новых рабочих мест в каждой стране Соединенного Королевства", - уточнил Хили.
В публикации отмечено, что вооружённый конфликт на Украине выявил серьезные недостатки в возможностях Запада производить оружие и боеприпасы, а высокопоставленные британские военные давно предупреждали об истощении запасов своей страны.
"Это также послание Москве. Это Британия стоит за укреплением наших Вооруженных сил, а также за укреплением нашей промышленной базы, и это часть нашей готовности сражаться, если потребуется, но это сила, с помощью которой мы сможем сдержать бои будущего", - добавил глава Минобороны Британии.
Хили также сказал, что британский ВПК станет "двигателем экономического роста" и "будет способствовать созданию квалифицированных рабочих мест в каждой стране и регионе".
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
27 мая, 14:08
Дальнобойные ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в ГерманииНа фоне предстоящего визита просроченного Зеленского, который прибудет в среду в Берлин, в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus для Украины.
Высокопоставленные военные руководители западных стран уже давно предупреждают, что в случае войны у Британии быстро закончатся боеприпасы, сказано в публикации. В 2021 году бывший глава сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес в ходе имитационной военной игры сообщил членам парламента, что большая часть запасов британской армии была исчерпана всего за восемь дней.
"В настоящее время Великобритания значительно увеличила производство артиллерийских снарядов.Были подписаны новые контракты на производство более сложного оружия, такого как легкое противотанковое оружие нового поколения (NLAW) и крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow (также известные как SCALP). Оба поставлялись в Украину, но темпы производства в прошлом были медленными", - рассказали в ВВС.
Там также отметили, что в связи с СВО на Украине во всем мире также вырос спрос на взрывчатые вещества и ракетное топливо.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба
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