https://ukraina.ru/20250601/kuda-denetsya-million-sbezhavshikh-s-ukrainy-v-polshu-posle-vyborov-polskogo-prezidenta--trukhachv-1063551509.html
Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв
Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв - 01.06.2025 Украина.ру
Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги первого тура президентских... Украина.ру, 01.06.2025
2025-06-01T12:21
2025-06-01T12:21
2025-06-01T12:21
видео
украина
польша
стамбул
александр вучич
владимир зеленский
фридрих мерц
переговоры
переговоры по украине 2025
военная помощь украине
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги первого тура президентских выборов в Польше, а также объяснил, что стоит ожидать от нового раунда переговоров по Украине в Стамбуле. 00:24 - Президентские выборы в Польше; 04:34 - Ответ президента Сербии Вучича и чешские поставки на Украину; 08:28 - Визит Зеленского в Берлин и заявление Мерца; 11:38 - Разглашение личных данных Мединского; 13:26 - Новый раунд переговоров по Украине; 15:35 - Инструмент прогиба США в руках Европы. *В интервью упоминается сайт "Миротворец" - запрещён в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда, а также Линдси Грэм - внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, украина, польша, стамбул, александр вучич, владимир зеленский, фридрих мерц, переговоры, переговоры по украине 2025, военная помощь украине, сша, президентские выборы, видео
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги первого тура президентских выборов в Польше, а также объяснил, что стоит ожидать от нового раунда переговоров по Украине в Стамбуле.
00:24 - Президентские выборы в Польше;
04:34 - Ответ президента Сербии Вучича и чешские поставки на Украину;
08:28 - Визит Зеленского в Берлин и заявление Мерца;
11:38 - Разглашение личных данных Мединского;
13:26 - Новый раунд переговоров по Украине;
15:35 - Инструмент прогиба США в руках Европы.
*В интервью упоминается сайт "Миротворец" - запрещён в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда, а также Линдси Грэм - внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1