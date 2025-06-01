Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв - 01.06.2025 Украина.ру
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Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв
Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв - 01.06.2025 Украина.ру
Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги первого тура президентских... Украина.ру, 01.06.2025
2025-06-01T12:21
2025-06-01T12:21
видео
украина
польша
стамбул
александр вучич
владимир зеленский
фридрих мерц
переговоры
переговоры по украине 2025
военная помощь украине
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги первого тура президентских выборов в Польше, а также объяснил, что стоит ожидать от нового раунда переговоров по Украине в Стамбуле. 00:24 - Президентские выборы в Польше; 04:34 - Ответ президента Сербии Вучича и чешские поставки на Украину; 08:28 - Визит Зеленского в Берлин и заявление Мерца; 11:38 - Разглашение личных данных Мединского; 13:26 - Новый раунд переговоров по Украине; 15:35 - Инструмент прогиба США в руках Европы. *В интервью упоминается сайт "Миротворец" - запрещён в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда, а также Линдси Грэм - внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
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видео, украина, польша, стамбул, александр вучич, владимир зеленский, фридрих мерц, переговоры, переговоры по украине 2025, военная помощь украине, сша, президентские выборы, видео
Видео, Украина, Польша, Стамбул, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, переговоры, переговоры по Украине 2025, военная помощь Украине, США, президентские выборы

Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв

12:21 01.06.2025
 
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги первого тура президентских выборов в Польше, а также объяснил, что стоит ожидать от нового раунда переговоров по Украине в Стамбуле.
00:24 - Президентские выборы в Польше;
04:34 - Ответ президента Сербии Вучича и чешские поставки на Украину;
08:28 - Визит Зеленского в Берлин и заявление Мерца;
11:38 - Разглашение личных данных Мединского;
13:26 - Новый раунд переговоров по Украине;
15:35 - Инструмент прогиба США в руках Европы.
*В интервью упоминается сайт "Миротворец" - запрещён в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда, а также Линдси Грэм - внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
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