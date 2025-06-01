https://ukraina.ru/20250601/kuda-denetsya-million-sbezhavshikh-s-ukrainy-v-polshu-posle-vyborov-polskogo-prezidenta--trukhachv-1063551509.html

Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв

Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв - 01.06.2025 Украина.ру

Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги первого тура президентских... Украина.ру, 01.06.2025

2025-06-01T12:21

2025-06-01T12:21

2025-06-01T12:21

видео

украина

польша

стамбул

александр вучич

владимир зеленский

фридрих мерц

переговоры

переговоры по украине 2025

военная помощь украине

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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги первого тура президентских выборов в Польше, а также объяснил, что стоит ожидать от нового раунда переговоров по Украине в Стамбуле. 00:24 - Президентские выборы в Польше; 04:34 - Ответ президента Сербии Вучича и чешские поставки на Украину; 08:28 - Визит Зеленского в Берлин и заявление Мерца; 11:38 - Разглашение личных данных Мединского; 13:26 - Новый раунд переговоров по Украине; 15:35 - Инструмент прогиба США в руках Европы. *В интервью упоминается сайт "Миротворец" - запрещён в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда, а также Линдси Грэм - внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1

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стамбул

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