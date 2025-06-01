https://ukraina.ru/20250601/klichko-na-ukraine-vonyaet-opasnye-tantsy-v-tualete-pochemu-zelenskiy-usilil-okhranu-i-drugie-skandaly-1063547086.html

Кличко: "На Украине воняет", опасные танцы в туалете, почему Зеленский усилил охрану и другие скандалы

Кличко: "На Украине воняет", опасные танцы в туалете, почему Зеленский усилил охрану и другие скандалы - 01.06.2025 Украина.ру

Кличко: "На Украине воняет", опасные танцы в туалете, почему Зеленский усилил охрану и другие скандалы

Интересно сегодня вспомнить, что писали три года назад в украинских соцсетях. К чему готовили народ?

2025-06-01T08:40

2025-06-01T08:40

2025-06-01T08:40

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

владимир кличко

нато

офис президента

эксклюзив

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Настроения были такие: "весь мир с нами, мы уже почти победили". А Россия? Да вон, дубовую кору собирают. Для пропитания.Такие были вполне себе победные украинские "нарративы"."Будут есть дубовую кору""Россия уйдёт из Крыма и Донбасса. В России будут есть дубовую кору и лечиться подорожником. А Украина станет самой передовой страной Европы, членом НАТО и главным союзником США".Апрель 2022 года. Этот твит и подобные ему лайкали, перепечатывали, пересылали друг другу."Дурень думкою богатеет", как говорится в известной украинской пословице.Хочется задать "вечный украинский вопрос": ну что, хлопцы, помогли вам ваши ляхи?"Главный союзник США" живёт на деньги Запада, продолжает терять территории, людей, земли и недра.Россия продолжает работать и воевать, и выполнять поставленные задачи в штатном режиме. Четвёртое место в мире по ВВП (по ППС). Про подорожник и дубовую кору рассуждают только натуропаты и бабушки, обожающие народные методы лечения.А в "самой передовой стране Европы" теперь даже за подорожником выйти опасно: схватят и уволокут в военкомат.Киностудия "Луганскфильм"Скандал за скандалом сотрясает Украину: насильственная мобилизация!То в Харькове, то в Луцке, то в Черкассах. Кстати, заметим, в Киеве что-то скандалов нет. Столицу стараются не трогать. Опасные тенденции нарастают, но пока что только в регионах.Хватают парней, мужчин, как и раньше, но народ начинает оказывать массовое сопротивление.Власть выкручивается, врёт.Видео, говорят, неправдивые. Не верьте! Это всё снято на киностудии "Луганскфильм".Кажется, в Кривом Роге, на родине Зеленского, было снято реальное видео: трое ребят накидываются на машину ТЦК, буцают ногами, у одного в руке палка.Отчет властей: их было семеро и у них был пистолет.В общем, не верь глазам своим.Такое впечатление, что людей держат за идиотов.Хотя почему впечатление? Так и есть.Дворы выходят на защитуОгромный скандал произошёл в Каменец-Подольском.Это действительно уже серьёзное народное сопротивление. Правда, это "сопротивление бабушек", но не только.Во дворе жилого дома людоловам удалось "отмобилизовать" мужчинуНа помощь кинулись бабушки. И одну бабушку пьяный водитель "бусика" мобилизаторов слегка переехал.Вызвали скорую, вызвали полицию. Полиция... окружила машину ТЦК и не давала людям её разгромить.Совершенно справедливо народ кричал: так вы их от нас защищаете, получается?Есть множество видео, которые сняты с разных ракурсов. Люди стояли и держали машину даже ночью.И что с этим будет делать Зеленский? Пересажает всех бабушек? Там было человек, наверное, 100. Сбежался весь район.И что же они будут делать?Это только начало народного сопротивления.Пока что выпущен "антикриз": старый и недобрый украинский хмырь под именем Дмытро Корчинский*.Будем сажать пожизненно!Истерически завывает известный провокатор и фигляр Дмитрий Корчинский. Каждая власть на Украине его как-то использовала. Вот дошла очередь послужить и Зеленскому.Корчинский, лидер УНА-УНСО**, украинский ультранационалист, как всегда, супер радикален:"Каждый, кто криво посмотрел в сторону ТЦК, должен сесть на пожизненное."Странно, что он не предложил вернуть смертную казнь "за кривой взгляд".Прогноз от Корчинского:"Если ТЦК объявят забастовку, то фронт посыпется через месяц, русские под Львовом будут через два месяца".ТЦК? Обьявят забастовку? Да сейчас. Это их "золотая жила". Какая забастовка, о чём вы.Тюрьма военкоматовСвежие новости таковы: военкомы теперь ловят народ, который имеет отсрочку от мобилизации. Специально не проверяют документы, а везут сразу в свои личные тюрьмы.Теперь в каждом военкомате есть специальный загончик для мобилизуемых: хорошо охраняемый подвал или специальное помещение.Ну а потом у руководства предприятия требуют деньги: 2 тысячи долларов. Это за одного попавшегося. Чтобы выкупить того, кто официально имеет отсрочку. Если отсрочки нет, то суммы значительно выше, но те уже давно сидят по домам. А кого же ловить ТЦК? У них же "план по взяткам"!За официальную часть отсрочки, разумеется, тоже где-то кому-то заплачено.Самая коррумпированная страна в Европе окончательно превращается в "дикое поле" с беспределом и мародерами в форме, которые уже не знают, как нажиться.500 тысяч за полгодаА что Зеленский?Он вообще никак не комментирует эти вопиющие случаи. Но говорят, что проходят совещания в Офисе президента, на которых даётся задание максимально жестко подавлять протесты и сажать, сажать.Потому что бывший актер "Квартала 95" пообещал западным хозяевам наловить в этом году ещё 500 тысяч мобилизованных.Вот это выбрали президента, так выбрали!И уже даже народ начинает говорить: так... Порошенко*** же был лучше! Лживый, изворотливый, продажный. Но может, при нём не было бы войны? Да кто угодно лучше, кто угодно, лишь бы не этот Зеленский.Выборы для Зеленского будет абсолютно невероятно выиграть, пока идет такая мобилизация. А если она продлится ещё какое-то время, то Зеленский не выиграет их никогда, ни при каких обстоятельствах.Народ скоро начнёт просто плевать ему в лицо. Да наверняка уже сейчас много желающих.Но Зеленский все хорошо понимает. Усиливает охрану.Недавно он появился в Киеве на книжной ярмарке. В окружении примерно восьми охранников (это те, что на виду, на самом деле их больше).В Германии при визите Зеленского на крышах домов разместили снайперов.А сам Зеленский предстал в новом странном обличии.Зеленский и его новый "лук"Похоже, что Зеленский начал всерьёз опасаться за свою жизнь.Украинские пользователи соцсетей и блогеры были удивлены его появлением в Германии.Зеленский двигался как-то странно, на нём был пиджак. В кои-то веки!Но пиджак - очень странной формы и покроя.Как будто Зеленский надел на себя какую-то коробку в виде пиджака.Он в бронежилете, видимо?"Бильш элегантный аутфит", - пишет украинская пресса (оделся, дескать, более элегантно).Понятно, что надо было как-то реагировать, обьяснить странный новый "лук" Зеленского.Но какая там элегантность.Ходит весь такой зловещий. В образе страшного черного жука. Еще бы каску на голову надел.Он, видимо, очень боится.Начинается предвыборная кампанияИз Германии Зеленский срочно вернулся в Киев, сократив визит на один день. Почему?Опасаться он может только за свою власть. Значит, скорее всего, боится конкурентов, которые потихоньку поднимают голову.Что-то случилось или может случиться в политическом мирке Украины.Кличко?Виталий Кличко, всё ещё, к неудовольствию Зеленского и Ермака, мэр Киева, дал интервью английской "Таймс":"Я когда-то говорил, что в нашей стране пахнет авторитаризмом? Теперь им воняет."Кличко обвинил людей из окружения президента в том, что они "хотят перехватить финансовые потоки в Киеве."Впрочем, пока что он никого по именам не называет. Это якобы "некоторые предприятия".Кличко (и те западные элиты, которые за ним стоят) подают сигналы: не всё у Зеленского под контролем, далеко не всё.Ну и о культуре.Танцы в туалете угрожают безопасности!Слушали Моргенштерна****?Будете наказаны.Школьники, которые учатся в одном из львовских лицеев, слушали Моргенштерна и танцевали под него в туалете.Честно говоря, там и место туалетному "творчеству" Моргенштерна. Но это другой вопрос.А на школьников завели дело! Вопросом прослушивания запрещённой музыки и танцев в туалете занялась львовская полиция.Конечно же, их беспокоит не тупость моргенштерновских завываний-песнопений.Русский язык, вот что не на шутку встревожило полицию Львова.Нет больше других дел у львовской полиции. Нечем заняться, кроме "туалетного скандала", который, конечно же, угрожает национальной безопасности.Кстати, на Украине есть случаи, когда людей судят за то, что они написали где-нибудь в соцсетях слова Россия и Путин с большой буквы.Большая буква в слове Россия - это теперь на Украине "глорификация агрессора".Ну а школьники и их родители реагируют совершенно ожидаемо.Уезжаем навсегда!Вышли результаты опроса, проведенного неким центром Елены Зеленской.Выяснилось, что 25 процентов детей не хотят связывать своё будущее с Украиной.Цифры, конечно же, явно заниженные.Перед началом учебного 2024-2025 года из Украины выехали 300 тысяч школьников.И около 90 процентов старшеклассников хотели уехать отсюда навсегда.Они и их родители не видят никаких перспектив в этой стране.В "самой передовой стране Европы" скоро не будет школ: в них некому будет учиться.Подробнее о борьбе населения с ТЦК и львовском туалетном скандале - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Цыгане против пограничников, а полиция против Моргенштерна****"*Заочно арестован Басманным судом Москвы**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ***Признан в РФ террористом и экстремистом****Признан в РФ иноагентом

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир кличко, нато, офис президента, эксклюзив