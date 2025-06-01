Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом - 01.06.2025 Украина.ру
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Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом
Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом - 01.06.2025 Украина.ру
Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом
О поездках в Донецк, российской культуре, противостоянии z-поэтов и писателей со всеми прочими, войне, вдохновении и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал известный писатель, поэт, историк и художник Андрей Белянин.
2025-06-01T09:33
2025-06-01T09:33
донецк
россия
донбасс
александр гриценко
иван верещагин
фролов александр
украина.ру
интервью
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- Андрей, вы стали приезжать в Донецк задолго до того, как это стало мейнстримом. Почему?- Да уж больше четырех лет. Меня пригласил Александр Гриценко, тогдашний руководитель организации "Интернациональный Союз писателей". А вообще я пытался попасть к вам с 2014 года. После визита в Крым я попал на "Миротворец" и понял, что в Донецк тоже надо ехать. Зачем останавливаться на достигнутом?По семейным и другим обстоятельствам долго не получалось, но четыре года назад удалось впервые попасть. С тех пор езжу к вам каждый год.- Четыре года назад Донецк был весьма специфическим местом. Сегодня перемены заметны?- Ну, Донецк и сейчас достаточно специфическое место, несомненно. Мои первые впечатления о городе… вот даже с Александром тогда спорили по этому поводу. Он водил гостей по разным местам, а я всюду ходил один. Мне нравилось гулять в одиночку, смотреть, изучать. Я в одиночку нашел Аллею ангелов, нашел место гибели Александра Захарченко. И это гораздо сильнее. Ну, по крайней мере на меня влияет сильнее, чем когда толпой или строем гуляешь.Я был поражен тем, что даже четыре года назад у вас на Аллее художников рисовали картины, выставляли портреты. Это было что-то совершенно запредельное.Когда шел мимо театра, для меня было шоком – видеть отметины от осколков. Потому, что это ведь театр! Это нельзя! И точно так же был посечен гранитный постамент бюста Пушкина.И вот на этом дичайшем контрасте всякий раз, когда возвращался домой, мне было очень трудно общаться с людьми. Каких-то людей ты сразу теряешь. Они вроде хорошие, но остались там, а я уже побывал здесь. Я не воевал тут и подчеркиваю это, но я здесь был, а это все равно меняет человека. Ты начинаешь совершенно по-другому относиться ко многим вещам. Правда.- Откуда взялось это желание? Многие деятели культуры тогда считали, что приезд сюда – это политический акт, а культура должна быть аполитичной.- Ну, я не сказал бы. У нас вон Захар Прилепин – патриот из патриотов. И группа у него из поэтов-патриотов и писателей-патриотов собрана. Так что нет, люди культуры далеко не так далеки.Конечно, если сравнивать Чичерину и Киркорова, то одна была тут с самого начала, а другой отмываться приехал. И последнее, честно говоря, стыдно. Я не понимаю этой странной традиции – если где-то напортачил, то поезжай в Донецк и смой с тебя все грехи. Есть, по-моему, в этом что-то порочное.Для меня же приезд сюда был чем-то нормальным, естественным. Ну, то есть, никакого героизма, никакого поступка. Это просто нормально для любого человека. Если ты живешь в своей стране, со своим народом, воспитываешь здесь своих детей, то как можно от всего этого отказаться? Никак.- Мы с коллегами частенько спорим о том, может ли война вдохновлять и можно ли ею вдохновляться. На ваше творчество она повлияла?- Ну, я в любом случае, конечно, написал цикл военных стихов. Какие-то вещи у меня публиковались. Я бы, знаете, иначе сказал. Был такой великий русский художник Верещагин, который рисовал войну во всех проявлениях и ненавидел ее. С одной стороны, он черпал из нее вдохновение. Вот, пожалуйста, гора черепов, вот поле, усеянное телами, вот нападение их засады, а тут отбитая крепость. Это гениальные картины. Их даже запрещали за то, что война показана так, чтобы люди никогда больше не захотели поднимать друг против друга оружие. И для меня Верещагин – это пример того, как должно быть.- Но ведь антивоенная повестка в итоге не работает. Сколько антивоенного кино снято, сколько романов написано, а если сильным мира сего это нужно, то война случится.- Здесь, я думаю, какой-то более глубинный, конечно, подход ко всему этому. Дело в том, что война – это всегда культурный обмен, это двигатель экономики, двигатель науки. И этого, к сожалению, у нее не отнимешь.- Вы назвали эту войну гражданской…- Для меня это гражданская война, да.- В этом я с вами согласен, но люди в большой России часто не понимают, что имеется в виду.- Уверяю вас, что меня они не понимают точно так же. У нас вот достаточно большой союз писателей. Даже два союза писателей. А в Донецк приезжаю только я. Больше никто.- Почему?- Ну, они занимаются своей работой. Они пишут стихи о любимом городе, делят друг с другом какие-то премии, фестивали, значки. Они живут в своем мире. Этого мира им вполне достаточно. На самом деле ведь очень сложно думать, что вот здесь, сейчас, в Донбассе творится живая история. Но предположить, что абсолютно вся Россия в этом задействована, все-таки невозможно.Я никого не осуждаю в этом смысле. Хотя, быть может, осуждаю людей, бежавших от мобилизации. Я просто сидел и честно ждал, когда повестка придет. Потому что… придет – поедешь. Это нормально. А когда люди бегут, думаешь…ну, не знаю… другое это совсем. И отношение другое.А вот люди, которые просто не чувствуют чужой боли, к сожалению, есть и будут. Всегда и всюду такие будут. Я полагаю, что это те самые авгиевы конюшни: ты их вычищаешь, а они заполняются вновь. Равнодушие – страшная вещь.- Стихи о любимом городе – это ведь не так плохо. Есть мнение, что вся наша культура сегодня намоталась на СВО, а жизнь продолжается и другие темы тоже нужны.- Это достаточно зыбкий вопрос. Я много думал на эту тему, и даже с Гриценко мы спорили в свое время. Приезжая сюда, я отмечал, что Донбасс богат хорошими поэтами, музыкантами, исполнителями. Но я отмечал, что будучи гражданами ДНР, они гении, но слияние с большой русской культурой выдержат не все. И действительно не все это выдержали.А вот на материке, как вы выражаетесь, это выглядит скорее равнодушием. Какие, мол, поэты еще? Они пишут о войне, но война закончится и чего они написать смогут? А мы, дескать, о вечном пишем: об истории, о любви, о цветочках.С другой стороны, у Z-поэтов я встречал другую популярную точку зрения. Что в большой России ничего не смыслят, а вот те, кто на фронте бывал, имеют все права на культуру, на признание. О чем, дескать, говорить с теми, кто под пулями не был?И это уже гражданская война, перенесенная в область культуры, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Культура должна объединять людей, а не подталкивать к противостоянию. В культуру нельзя входить с обрезом, с автоматом. Культура должна оставаться средством человеческого общения на уровне душ. Я не говорю, что нужно бросаться в объятия, целоваться друг с другом. Но хотя бы понимать. Если люди научатся понимать, то, быть может, войн станет чуть меньше.- "Заткнись, я воевал" — это плохой аргумент. К тому же есть вопросы и насчет пуль, под которыми были некоторые поэты.- Ну, как видите, в обе стороны эти перекосы работают. Просто с одной стороны перекос большой, поскольку территория больше. Здесь он меньше, но жестче, поскольку здесь своя собранная категория.- А вам не кажется, что многовато стало разнообразных активистов, которые взяли моду говорить с авторами от имени фронта или русского народа, не имея на это никакого права?- Ну, слава Богу, у меня с этим как-то поспокойнее. Со мной от имени фронта никто не разговаривал. Хотя достаточно часто мне говорят: чего ты там пишешь, пошел бы на фронт и писал из окопа. А я просто стихи опубликовал и больше ничего не говорил. Нет, я понимаю, что это провокация конфликта. Но здесь свою роль играет определенная толстокожесть. Если хочешь заниматься творчеством, то нужно учиться разделять критику, хайп, белый шум и дружескую шутку.- Бытует мнение, что творческая среда в России очень либеральна и патриотов внутри себя не терпит. С тех пор, как начали ездить в Донецк, вы ощущали какое-то давление?- Да я как-то не задумывался об этом. Знаете, когда либералы борются за права человека, это замечательно. А вот когда они выворачивают эти права в какую-то дикую плоскость… помните, как у Дениса Давыдова: "модных бредней дурачок корчит либерала"? Хорошую идею превращают в абсурд.Но я не копал настолько глубоко. И когда мне впервые предложили сюда приехать, и вот сейчас я просто ехал с удовольствием, не задумываясь о том, кем и как это будет воспринято. Может кто-то закричит, что это подвиг, а кто-то скажет, что я под кого-то подстраиваюсь или еще что-то там. А я просто приезжаю. Мне здесь комфортно и люди здесь меня хорошо принимают. Слава Богу, мы нашли друг друга. По-моему, это замечательно.О том, что хочет внести в культуру писатель Захар Прилепин и как это связано со спецоперацией - в его интервью "Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол"".
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Игорь Гомольский
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, россия, донбасс, александр гриценко, иван верещагин, фролов александр, украина.ру, интервью
Донецк, Россия, Донбасс, Александр Гриценко, Иван Верещагин, Фролов Александр, Украина.ру, Интервью

Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом

09:33 01.06.2025
 
Андрей Белянин
Андрей Белянин
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О поездках в Донецк, российской культуре, противостоянии z-поэтов и писателей со всеми прочими, войне, вдохновении и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал известный писатель, поэт, историк и художник Андрей Белянин.
- Андрей, вы стали приезжать в Донецк задолго до того, как это стало мейнстримом. Почему?
- Да уж больше четырех лет. Меня пригласил Александр Гриценко, тогдашний руководитель организации "Интернациональный Союз писателей". А вообще я пытался попасть к вам с 2014 года. После визита в Крым я попал на "Миротворец" и понял, что в Донецк тоже надо ехать. Зачем останавливаться на достигнутом?
По семейным и другим обстоятельствам долго не получалось, но четыре года назад удалось впервые попасть. С тех пор езжу к вам каждый год.
- Четыре года назад Донецк был весьма специфическим местом. Сегодня перемены заметны?
- Ну, Донецк и сейчас достаточно специфическое место, несомненно. Мои первые впечатления о городе… вот даже с Александром тогда спорили по этому поводу. Он водил гостей по разным местам, а я всюду ходил один. Мне нравилось гулять в одиночку, смотреть, изучать. Я в одиночку нашел Аллею ангелов, нашел место гибели Александра Захарченко. И это гораздо сильнее. Ну, по крайней мере на меня влияет сильнее, чем когда толпой или строем гуляешь.
Я был поражен тем, что даже четыре года назад у вас на Аллее художников рисовали картины, выставляли портреты. Это было что-то совершенно запредельное.
Когда шел мимо театра, для меня было шоком – видеть отметины от осколков. Потому, что это ведь театр! Это нельзя! И точно так же был посечен гранитный постамент бюста Пушкина.
И вот на этом дичайшем контрасте всякий раз, когда возвращался домой, мне было очень трудно общаться с людьми. Каких-то людей ты сразу теряешь. Они вроде хорошие, но остались там, а я уже побывал здесь. Я не воевал тут и подчеркиваю это, но я здесь был, а это все равно меняет человека. Ты начинаешь совершенно по-другому относиться ко многим вещам. Правда.
- Откуда взялось это желание? Многие деятели культуры тогда считали, что приезд сюда – это политический акт, а культура должна быть аполитичной.
- Ну, я не сказал бы. У нас вон Захар Прилепин – патриот из патриотов. И группа у него из поэтов-патриотов и писателей-патриотов собрана. Так что нет, люди культуры далеко не так далеки.
Конечно, если сравнивать Чичерину и Киркорова, то одна была тут с самого начала, а другой отмываться приехал. И последнее, честно говоря, стыдно. Я не понимаю этой странной традиции – если где-то напортачил, то поезжай в Донецк и смой с тебя все грехи. Есть, по-моему, в этом что-то порочное.
Для меня же приезд сюда был чем-то нормальным, естественным. Ну, то есть, никакого героизма, никакого поступка. Это просто нормально для любого человека. Если ты живешь в своей стране, со своим народом, воспитываешь здесь своих детей, то как можно от всего этого отказаться? Никак.
- Мы с коллегами частенько спорим о том, может ли война вдохновлять и можно ли ею вдохновляться. На ваше творчество она повлияла?
- Ну, я в любом случае, конечно, написал цикл военных стихов. Какие-то вещи у меня публиковались. Я бы, знаете, иначе сказал. Был такой великий русский художник Верещагин, который рисовал войну во всех проявлениях и ненавидел ее. С одной стороны, он черпал из нее вдохновение. Вот, пожалуйста, гора черепов, вот поле, усеянное телами, вот нападение их засады, а тут отбитая крепость. Это гениальные картины. Их даже запрещали за то, что война показана так, чтобы люди никогда больше не захотели поднимать друг против друга оружие. И для меня Верещагин – это пример того, как должно быть.
- Но ведь антивоенная повестка в итоге не работает. Сколько антивоенного кино снято, сколько романов написано, а если сильным мира сего это нужно, то война случится.
- Здесь, я думаю, какой-то более глубинный, конечно, подход ко всему этому. Дело в том, что война – это всегда культурный обмен, это двигатель экономики, двигатель науки. И этого, к сожалению, у нее не отнимешь.
- Вы назвали эту войну гражданской…
- Для меня это гражданская война, да.
- В этом я с вами согласен, но люди в большой России часто не понимают, что имеется в виду.
- Уверяю вас, что меня они не понимают точно так же. У нас вот достаточно большой союз писателей. Даже два союза писателей. А в Донецк приезжаю только я. Больше никто.
- Почему?
- Ну, они занимаются своей работой. Они пишут стихи о любимом городе, делят друг с другом какие-то премии, фестивали, значки. Они живут в своем мире. Этого мира им вполне достаточно. На самом деле ведь очень сложно думать, что вот здесь, сейчас, в Донбассе творится живая история. Но предположить, что абсолютно вся Россия в этом задействована, все-таки невозможно.
Я никого не осуждаю в этом смысле. Хотя, быть может, осуждаю людей, бежавших от мобилизации. Я просто сидел и честно ждал, когда повестка придет. Потому что… придет – поедешь. Это нормально. А когда люди бегут, думаешь…ну, не знаю… другое это совсем. И отношение другое.
А вот люди, которые просто не чувствуют чужой боли, к сожалению, есть и будут. Всегда и всюду такие будут. Я полагаю, что это те самые авгиевы конюшни: ты их вычищаешь, а они заполняются вновь. Равнодушие – страшная вещь.
- Стихи о любимом городе – это ведь не так плохо. Есть мнение, что вся наша культура сегодня намоталась на СВО, а жизнь продолжается и другие темы тоже нужны.
- Это достаточно зыбкий вопрос. Я много думал на эту тему, и даже с Гриценко мы спорили в свое время. Приезжая сюда, я отмечал, что Донбасс богат хорошими поэтами, музыкантами, исполнителями. Но я отмечал, что будучи гражданами ДНР, они гении, но слияние с большой русской культурой выдержат не все. И действительно не все это выдержали.
А вот на материке, как вы выражаетесь, это выглядит скорее равнодушием. Какие, мол, поэты еще? Они пишут о войне, но война закончится и чего они написать смогут? А мы, дескать, о вечном пишем: об истории, о любви, о цветочках.
С другой стороны, у Z-поэтов я встречал другую популярную точку зрения. Что в большой России ничего не смыслят, а вот те, кто на фронте бывал, имеют все права на культуру, на признание. О чем, дескать, говорить с теми, кто под пулями не был?
И это уже гражданская война, перенесенная в область культуры, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Культура должна объединять людей, а не подталкивать к противостоянию. В культуру нельзя входить с обрезом, с автоматом. Культура должна оставаться средством человеческого общения на уровне душ. Я не говорю, что нужно бросаться в объятия, целоваться друг с другом. Но хотя бы понимать. Если люди научатся понимать, то, быть может, войн станет чуть меньше.
- "Заткнись, я воевал" — это плохой аргумент. К тому же есть вопросы и насчет пуль, под которыми были некоторые поэты.
- Ну, как видите, в обе стороны эти перекосы работают. Просто с одной стороны перекос большой, поскольку территория больше. Здесь он меньше, но жестче, поскольку здесь своя собранная категория.
- А вам не кажется, что многовато стало разнообразных активистов, которые взяли моду говорить с авторами от имени фронта или русского народа, не имея на это никакого права?
- Ну, слава Богу, у меня с этим как-то поспокойнее. Со мной от имени фронта никто не разговаривал. Хотя достаточно часто мне говорят: чего ты там пишешь, пошел бы на фронт и писал из окопа. А я просто стихи опубликовал и больше ничего не говорил. Нет, я понимаю, что это провокация конфликта. Но здесь свою роль играет определенная толстокожесть. Если хочешь заниматься творчеством, то нужно учиться разделять критику, хайп, белый шум и дружескую шутку.
- Бытует мнение, что творческая среда в России очень либеральна и патриотов внутри себя не терпит. С тех пор, как начали ездить в Донецк, вы ощущали какое-то давление?
- Да я как-то не задумывался об этом. Знаете, когда либералы борются за права человека, это замечательно. А вот когда они выворачивают эти права в какую-то дикую плоскость… помните, как у Дениса Давыдова: "модных бредней дурачок корчит либерала"? Хорошую идею превращают в абсурд.
Но я не копал настолько глубоко. И когда мне впервые предложили сюда приехать, и вот сейчас я просто ехал с удовольствием, не задумываясь о том, кем и как это будет воспринято. Может кто-то закричит, что это подвиг, а кто-то скажет, что я под кого-то подстраиваюсь или еще что-то там. А я просто приезжаю. Мне здесь комфортно и люди здесь меня хорошо принимают. Слава Богу, мы нашли друг друга. По-моему, это замечательно.
О том, что хочет внести в культуру писатель Захар Прилепин и как это связано со спецоперацией - в его интервью "Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол"".
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