https://ukraina.ru/20250531/rumynskie-vybory---eto-ne-elektoralnyy-protsess-a-mem---zakharova-1063542337.html

"Румынские выборы - это не электоральный процесс, а мем" - Захарова

"Румынские выборы - это не электоральный процесс, а мем" - Захарова - 31.05.2025 Украина.ру

"Румынские выборы - это не электоральный процесс, а мем" - Захарова

Выборы по-румынски не имеют отношения к подлинным выборам, что демонстрирует также очередной скандал среди международной спортивною бюрократии. Об этом 31 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-05-31T16:22

2025-05-31T16:22

2025-05-31T16:22

новости

выборы

россия

катар

швеция

мария захарова

мок

спорт

румыния

пинг-понг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102316/47/1023164707_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_ceffa70b4325bb6e38677341eedfd52b.jpg

"Румынские выборы - это не электоральный процесс, а мем, означавший западные манипуляции выборными технологиями и изнасилование демократии", - констатировала Захарова в своём телеграм-канале.Она рассказала, как на днях в Катаре избирали президента Международной федерации настольного тенниса. В этом кресле пятый год находится и не желает уходить представительница Швеции Петра Сёрлинг."Ранее она запрещала участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, поддерживала нелегитимные санкции против нашей страны, вела антироссийскую деятельность. В общем, занималась чем угодно, только не спортом", - напомнила Захарова.Атлетам по всему миру и национальным федерациям не нравилось такое поведение шведской подданной. Они на очередных выборах 27 мая проголосовали за альтернативного кандидата — катарца Халила Аль-Моханнади. На выборах в Дохе катарец получил 98 голосов, в то время как шведка — 87."Казалось бы, можно праздновать победу… Но тут выяснилось, что ещё 17 голосов Сёрлинг получила… онлайн. Можно даже попытаться смириться с такой сомнительной процедурой дистанционного голосования, но дело в том, что, как признала сама Федерация, накануне выборов всего 16 делегаций зарегистрировались для голосования дистанционно. Откуда взялся ещё один голос — непонятно. Более того, как позже сообщила Федерация, удалённо вообще проголосовал 21 выборщик — в грубое нарушение процедуры. Итоговая разница между Сёрлинг и Аль-Моханнади вышла как раз в два голоса. То есть тот фантомный голосовавший, что отдал голос за Сёрлинг, нигде, кстати, судя по всему, не зарегистрированный, сорвал демократический выбор катарского кандидата", - рассказала Захарова.Когда в зале собрания после голосования стало проявляться недоумение делегаций, некие "неустановленные лица" крайне удачно сорвали процедурное совещание, а Сёрлинг быстро объявила себя президентом и "поблагодарила за поддержку".Теперь, по словам официального представителя МИД России, приходится иметь дело с пингпонговой подменой базовых ценностей."Нынешний международный настольный теннис запомнится грязным голосованием и подгузником на голове уходящего главы МОК Томаса Баха через некоторое время после его встречи с "победившей" шведкой Сёрлинг", - резюмировала Захарова.Ранее обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел феномен выборов по-румынски в публикации "Демократия – ффсе!" Выводы из проката президентских выборов в Румынии

россия

катар

швеция

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, россия, катар, швеция, мария захарова, мок, спорт, румыния, пинг-понг, мид рф