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"Президентская оплеуха", рыночные отношения Зеленского с Мерцем и успехи на фронте. Неделя в фотографиях

"Президентская оплеуха", рыночные отношения Зеленского с Мерцем и успехи на фронте. Неделя в фотографиях - 31.05.2025 Украина.ру

"Президентская оплеуха", рыночные отношения Зеленского с Мерцем и успехи на фронте. Неделя в фотографиях

За прошедшую неделю Россия с Украиной успели обменяться военнопленными, согласовать второй раунд переговоров и обменяться массированными ударами. Между тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц успел побывать с визитом на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон получить пощечину, а американский предприниматель Илон Маск уволиться со своего поста

2025-05-31T07:46

2025-05-31T07:46

2025-05-31T07:47

фото

эксклюзив

россия

украина

сша

германия

фридрих мерц

кит келлог

эммануэль макрон

владимир зеленский

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В субботу, 24 мая, Россия и Украина провели второй этап обмена пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен украинская сторона получила такое же количество военнопленных. Отмечается, что обмен был произведен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, где Россия и Украина на первых за три года переговорах пришли к согласованию передачи пленных по формуле "1000 на 1000".В воскресенье, 25 мая, прошел заключительный этап обмена пленными между Москвой и Киевом в формате "1000 на 1000". В тот день Минобороны РФ сообщило, что были возвращены еще 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ. В понедельник, 26 мая, в СМИ распространилось видео, на котором глава Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого лидер государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента. Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".Кроме того, 26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США. Чуть позже немецкий политик отметил, что это решение было принято "еще несколько месяцев назад".На совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо Мерц заявил, что страны, которые ввели ограничения дальнобойности, "давно отказались от этих условий".Во вторник, 27 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил России ответом на удары по Украине. По его словам, ВСУ будут использовать "ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты и украинскую баллистику". В тот же день Минобороны РФ сообщило, что с вечера 20 по утро 27 мая российские средства ПВО уничтожили и перехватили 2 331 ударный беспилотник ВСУ, в том числе вне зоны Специальной военной операции (СВО) — 1 465.Отмечалось, что ВС РФ в ответ на действия Киева нанесли удары высокоточным оружием с воздуха, моря и земли, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Уже в среду, 28 мая, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что РФ предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.Стоит отметить, что на переговоры украинская сторона согласилась только в пятницу, 30 мая. Тогда глава офиса президента Украины (РП) Андрей Ермак заявил о готовности Киева.Также в среду Зеленский прибыл на встречу с Мерцем в Берлине. На брифинге с главой киевского режима канцлер ФРГ заявил, что "Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории, будут сняты все ограничения для дальнобойного оружия".В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.В четверг, 29 мая, в Подольском районе Киева обвалился балкон вместе с американским оператором и режиссером Кристофером Уолтерсом, который приехал на Украину снимать фильм о войне. Украинские СМИ написали, что глава городской военной администрации столицы Тимур Ткаченко на фоне происшествия заявил о "многолетнем бездействии" и поручил провести инспекцию всех фасадов Подольского района на предмет аварийности.В четверг также стало известно, что американский предприниматель Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу Департамента повышения эффективности государственного управления (DOGE). Он выразил уверенность, что миссия DOGE "со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства".В пятницу, 30 мая, спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в ходе общения с журналистами телеканала ABC заявил, что всегда выступал за переговоры России и Украины. По его словам, ранее он говорил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию Киева на следующих переговорах в Стамбуле."Я всегда его предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно", — отметил Келлог, комментируя выпады Украины, которая требует от России заранее передать ей проект меморандума.Кроме того, спецпредставитель президента США подчеркнул, что Вашингтон готов остановить расширение НАТО к границам России, так как "это один из пунктов, который Москва поднимает" на переговорах, и который гарантирует ей безопасность. Что касается вступления Украины в альянс, Келлог заявил, что это даже "не обсуждается". По мнению, американского политика, США — не единственная страна, которая так считает. Отвечая на вопрос, в чем суть отношений двух президентов, если с одной стороны президент России Владимир Путин, по словам Трампа, "играет с огнем", а с другой они "жмут друг другу руки", спецпредставитель главы Белого дома назвал отношения глав государств "очень мощными". Несмотря на это Келлог допустил выход президента США из переговоров по Украине. По его словам, если американский лидер "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами".Во время минувшей недели российская армия показала невероятные результаты по продвижению и наступлению. Этого не смог не отметить даже противник. Так, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.Минобороны РФ сообщило, что за последние семь дней ВС РФ продвинулись в Сумской области, расширяя буферную зону, о которой ранее говорил президент РФ. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Локня и Константиновка.В пятницу Deep State сообщил, что армия РФ освободила Романовку на Константиновском направлении и Троицкое, которое находится в 2,6 км от границы Днепропетровской области. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что российские войска фактически вышли к границе Днепропетровской области.

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