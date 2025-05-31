Поиск пропавших мирных жителей Курской области. Итоги 31 мая - 31.05.2025 Украина.ру
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Поиск пропавших мирных жителей Курской области. Итоги 31 мая
Поиск пропавших мирных жителей Курской области. Итоги 31 мая - 31.05.2025 Украина.ру
Поиск пропавших мирных жителей Курской области. Итоги 31 мая
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о судьбе мирных жителей, оказавшихся в зоне вторжения ВСУ
2025-05-31T18:01
2025-05-31T18:02
эксклюзив
хроники
россия
курская область
украина
следственный комитет
вооруженные силы украины
сс
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о совещании в Ситуационном центре."Продолжаем работу по корректировке нашего реестра курян, утративших связь с родственниками. Формировать такой реестр начали в феврале. Главной целью было синхронизировать сведения из разных источников о пропавших людях, которые жили в приграничье", — написал он в своём телеграм-канале.Хинштейн также назвал количество людей, оказавшихся той части региона, которую ранее оккупировали ВСУ."Исходя из официальных баз данных, а также сведений от волонтёров, глав районов и сельсоветов, в конечном счёте в реестре значится 2287 человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека (это люди, как находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобождённых населённых пунктов). В этот перечень входят и погибшие мирные жители", — отмечал Хинштейн.Он также назвал количество без вести пропавших."О судьбе 576 человек до сих пор, к сожалению, ничего неизвестно — работа по установлению их местонахождения ведётся беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних", — указал врио губернатора.Он также сообщил о том, что по мере освобождения населённых пунктов региона вскрываются свидетельства преступлений украинских военных."К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", — отметил Хинштейн.Он также сообщил, что сейчас продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными."Волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей — эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", — рассказал ХинштейнОн также заявил, что власти региона пытаются помогать тем, кто возвращает жителей Курской области домой."Конечно, цифра людей, о судьбе которых мы до сих пор не знаем, велика. Каждый для нас крайне важен! Работа с января существенно продвинулась. Важно помнить, что региональная власть не может проводить розыскных мероприятий, но всеми силами мы стараемся помогать тем, кто возвращает наших жителей домой! Нам важно обеспечивать прозрачность этой работы — ни один человек не должен быть потерян и забыт!" — подытожил врио губернатора.Ранее, 26 мая Светлана Петренко рассказала об убийстве в Курской области своего отца — Александра Григорьева, видео с которым ранее облетело соцвети."Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации. — Ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта", — заявила Петренко в комментарии РИА Новости.Она сообщила, что кремировала тело отца и пока не решила, где его захоронить, потому что ещё не знает, где она будет дальше жить.В августе 2024 года в первые недели вторжения ВСУ в Курскую область резонанс набрало одно из украинских видео. На нём один из украинских военных вместо современного шлема носит штальхельм — немецкую пехотную каску — с символикой войск СС. На внедорожнике военных — флаг с символикой ОК "Восток". Снято видеобыло указателя на Коренево и на Белгород."О, русский Иван. Русский Иван, эй, русский Иван. Как жизнь? Как жизнь, русский Иван", — имитируя немецкий акцент, обратился снимавший видео к заблудившемуся пожилому мирному жителю.Его товарищ — в нацистской каске — улыбался"Du bist russische Schweine, ja (Ты — русская свинья. — нем.). Иди пей вотка, йа-йа. Шнапс! Шнапс гут!" — издевался над пожилым мирным жителем украинский военный.Позднее стали известны и личность пожилого мужчины — им был Александр Григорьев, и личность издевавшегося над ним украинского военного — Василия Данилюка из Городенки, что в Ивано-Франковской области. Личность напарника Данилюка установить не удалось.При этом выкладывавший видео украинский канал писал, что Григорьева якобы убили тогда же — в августе."Не переживайте, русиш швайне не дошёл до своей водки", — указывалось в подписи под видео.Там же отмечалось, что пенсионера якобы застрелили после окончания записи.Однако после широкого общественного резонанса в августе украинская сторона сняла новое видео с Григорьевым."Батя, давайте, удачи. Мир, мир", — заявлял на новом видео Григорьеву один из украинских военных.Многие предположили, что видео было снято в пропагандистских целях, чтобы погасить общественное негодование — первое видео вызвало резонанс не только в России, но и за рубежом.На следующий день после заявления Петренко, 27 мая, пресс-служба Следственного комитета России раскрыла подробности дела об убийстве Григорьева."В августе 2024 года участники вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, в селе Гоголевка Суджанского района Курской области издевались над пожилым местным жителем, имитируя немецкий акцент. Затем они опубликовали видеозапись своих противоправных действий в сети Интернет. Данный факт квалифицирован следствием как реабилитация нацизма", - отмечалось в сообщении пресс-службы.После освобождения населенного пункта Гоголевка российскими военнослужащими было обнаружено тело этого мужчины с признаками насильственной смерти, указали в пресс-службе Следкома РФ."В ходе предварительного следствия установлена личность погибшего, которым является местный житель Александр Григорьев. Согласно результатам экспертизы, он погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими боевиками", — отмечалось в сообщении.В СК РФ указали, что военными следователями также установлены и допрошены родственники Григорьева."Признанная потерпевшей дочь Григорьева опознала отца по одежде и частям тела. Она рассказала военным следователям, что узнала о смерти отца от российских военнослужащих, которые в конце апреля эвакуировали его тело из освобожденного села", — указывалось в сообщении.Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению, подчеркнули в Следственном комитете России.О новой гуманитарной катастрофе — в статье Александра Дмитриевского "Путь из бандеровской неволи. Как мы должны бороться за возвращение жителей оккупированных территорий".
https://ukraina.ru/20250531/evakuatsiya-iz-sumskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-31-maya-1063540321.html
https://ukraina.ru/20250531/ukraina-perebrasyvaet-rezervy-udary-po-kurskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-31-maya-1063536970.html
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Егор Леев
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, курская область, украина, следственный комитет, вооруженные силы украины, сс
Эксклюзив, Хроники, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, СС

Поиск пропавших мирных жителей Курской области. Итоги 31 мая

18:01 31.05.2025 (обновлено: 18:02 31.05.2025)
 
© Фото : Александр Хинштейн / TelegramАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о судьбе мирных жителей, оказавшихся в зоне вторжения ВСУ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о совещании в Ситуационном центре.
"Продолжаем работу по корректировке нашего реестра курян, утративших связь с родственниками. Формировать такой реестр начали в феврале. Главной целью было синхронизировать сведения из разных источников о пропавших людях, которые жили в приграничье", — написал он в своём телеграм-канале.
Хинштейн также назвал количество людей, оказавшихся той части региона, которую ранее оккупировали ВСУ.
"Исходя из официальных баз данных, а также сведений от волонтёров, глав районов и сельсоветов, в конечном счёте в реестре значится 2287 человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека (это люди, как находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобождённых населённых пунктов). В этот перечень входят и погибшие мирные жители", — отмечал Хинштейн.
Он также назвал количество без вести пропавших.
"О судьбе 576 человек до сих пор, к сожалению, ничего неизвестно — работа по установлению их местонахождения ведётся беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних", — указал врио губернатора.
Он также сообщил о том, что по мере освобождения населённых пунктов региона вскрываются свидетельства преступлений украинских военных.
"К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", — отметил Хинштейн.
Он также сообщил, что сейчас продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными.
"Волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей — эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", — рассказал Хинштейн
Он также заявил, что власти региона пытаются помогать тем, кто возвращает жителей Курской области домой.
"Конечно, цифра людей, о судьбе которых мы до сих пор не знаем, велика. Каждый для нас крайне важен! Работа с января существенно продвинулась. Важно помнить, что региональная власть не может проводить розыскных мероприятий, но всеми силами мы стараемся помогать тем, кто возвращает наших жителей домой! Нам важно обеспечивать прозрачность этой работы — ни один человек не должен быть потерян и забыт!" — подытожил врио губернатора.
Сумы - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
13:05
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Ранее, 26 мая Светлана Петренко рассказала об убийстве в Курской области своего отца — Александра Григорьева, видео с которым ранее облетело соцвети.
"Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации. — Ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта", — заявила Петренко в комментарии РИА Новости.
Она сообщила, что кремировала тело отца и пока не решила, где его захоронить, потому что ещё не знает, где она будет дальше жить.
В августе 2024 года в первые недели вторжения ВСУ в Курскую область резонанс набрало одно из украинских видео. На нём один из украинских военных вместо современного шлема носит штальхельм — немецкую пехотную каску — с символикой войск СС. На внедорожнике военных — флаг с символикой ОК "Восток". Снято видеобыло указателя на Коренево и на Белгород.
"О, русский Иван. Русский Иван, эй, русский Иван. Как жизнь? Как жизнь, русский Иван", — имитируя немецкий акцент, обратился снимавший видео к заблудившемуся пожилому мирному жителю.
Его товарищ — в нацистской каске — улыбался
"Du bist russische Schweine, ja (Ты — русская свинья. — нем.). Иди пей вотка, йа-йа. Шнапс! Шнапс гут!" — издевался над пожилым мирным жителем украинский военный.
Позднее стали известны и личность пожилого мужчины — им был Александр Григорьев, и личность издевавшегося над ним украинского военного — Василия Данилюка из Городенки, что в Ивано-Франковской области. Личность напарника Данилюка установить не удалось.
При этом выкладывавший видео украинский канал писал, что Григорьева якобы убили тогда же — в августе.
"Не переживайте, русиш швайне не дошёл до своей водки", — указывалось в подписи под видео.
Там же отмечалось, что пенсионера якобы застрелили после окончания записи.
- РИА Новости, 1920, 31.05.2025
09:56
Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 маяУкраина перебрасывает стратегические резервы в Сумскую область. Украина нанесла удары по Курской области
Однако после широкого общественного резонанса в августе украинская сторона сняла новое видео с Григорьевым.
"Батя, давайте, удачи. Мир, мир", — заявлял на новом видео Григорьеву один из украинских военных.
Многие предположили, что видео было снято в пропагандистских целях, чтобы погасить общественное негодование — первое видео вызвало резонанс не только в России, но и за рубежом.
На следующий день после заявления Петренко, 27 мая, пресс-служба Следственного комитета России раскрыла подробности дела об убийстве Григорьева.
"В августе 2024 года участники вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, в селе Гоголевка Суджанского района Курской области издевались над пожилым местным жителем, имитируя немецкий акцент. Затем они опубликовали видеозапись своих противоправных действий в сети Интернет. Данный факт квалифицирован следствием как реабилитация нацизма", - отмечалось в сообщении пресс-службы.

После освобождения населенного пункта Гоголевка российскими военнослужащими было обнаружено тело этого мужчины с признаками насильственной смерти, указали в пресс-службе Следкома РФ.

"В ходе предварительного следствия установлена личность погибшего, которым является местный житель Александр Григорьев. Согласно результатам экспертизы, он погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими боевиками", — отмечалось в сообщении.
В СК РФ указали, что военными следователями также установлены и допрошены родственники Григорьева.
"Признанная потерпевшей дочь Григорьева опознала отца по одежде и частям тела. Она рассказала военным следователям, что узнала о смерти отца от российских военнослужащих, которые в конце апреля эвакуировали его тело из освобожденного села", — указывалось в сообщении.
Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению, подчеркнули в Следственном комитете России.
О новой гуманитарной катастрофе — в статье Александра Дмитриевского "Путь из бандеровской неволи. Как мы должны бороться за возвращение жителей оккупированных территорий".
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