https://ukraina.ru/20250531/put-iz-banderovskoy-nevoli-kak-my-dolzhny-borotsya-za-vozvraschenie-zhiteley-okkupirovannykh-territoriy-1063538980.html

Путь из бандеровской неволи. Как мы должны бороться за возвращение жителей оккупированных территорий

Путь из бандеровской неволи. Как мы должны бороться за возвращение жителей оккупированных территорий - 31.05.2025 Украина.ру

Путь из бандеровской неволи. Как мы должны бороться за возвращение жителей оккупированных территорий

Угон киевскими властями населения из районов, над которыми нависла угроза оставления, приобрёл масштабы гуманитарной катастрофы. Людей фактически сгоняют с места без каких-либо обязательств по отношению к ним, а если в семье есть несовершеннолетние, то за отказ депортироваться ещё могут последовать и меры воздействия.

2025-05-31T11:14

2025-05-31T11:14

2025-05-31T11:14

донбасс

украина

киев

украина.ру

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/88/1033568805_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_1b9c1698b336590fe9136b99e204cfd6.jpg

В частности Украина.Ру на днях сообщала следующее о положении дел в одном из таких пока ещё оккупированных бандеровцами районов: "Местные жители сравнивают эвакуацию со стихийной депортацией, поскольку проводится она без плана, без гарантий жилья и без внятной поддержки от государства. В итоге многие ожидают, что их просто вывезут в другие области и оставят там без реальной помощи…"Для Донбасса и других высокоурбанизированных территорий подобные депортации населения являются фактором, затрудняющим грядущее восстановление. Поэтому уже сейчас нужно задуматься о путях возвращения в Отечество оказавшихся в бандеровской неволе.Длящийся с 2014 года конфликт в Донбассе позволил наработать в этом плане некоторый опыт.Уехавшие и угнанныеСреди жителей Донбасса, находящихся на подконтрольной Киеву территории, можно выделить шесть категорий, совершенно неравнозначных ни по численности, ни по умонастроениям.Первая. Покинувшие из идейных соображений. Проще говоря – украинские националисты. Эти уехали ещё в 2014 году, что называется, "с концами", успели распродать оставшееся на территории ДНР и ЛНР имущество, обустроились на новом месте и возвращаться не собираются. Причём не собираются даже в том случае, если вдруг Украина чудесным образом вернётся в границы 1991 года.Однажды доводилось читать интервью одного такого бывшего дончанина, так он заявил что и сам не поедет в Донецк ни за какие коврижки, и проклянёт своих детей, если их нога, не дай Боже, ступит на его улицы. Впрочем корень подобного отношения заключается в том, что украинские националисты очень не любят находиться в среде, которая не разделяет их взглядов и при невозможности переформатировать её они предпочитают ретироваться.Небезынтересно и то, что многие проживавшие в Донбассе украинские националисты (преимущественно из числа уроженцев западных регионов) категорически не хотели оставаться в его земле после смерти. Известен целый ряд случаев когда такие люди в своих завещаниях высказывали желание упокоиться за пределами шахтёрского края и их последняя воля была исполнена.Вторая. Переехавшие до 2014 года. В большинстве случаев главной мотивацией этой категории являлся поиск лучшей работы или самореализации, не менее частыми были и причины семейного характера. Эта категория давно осела на той стороне и рассчитывать на её возвращение маловероятно даже несмотря на то, что многие из её представителей не питают вражды к своей малой родине и даже не утратили контакты с оставшимися в ДНР и ЛНР родственниками.Третья. Уехавшие вместе с работой в 2014 году. Это люди, которые предпочли сохранение хорошо оплачиваемого рабочего места в тех предприятиях и учреждениях, которые покинули Донбасс. В основном это "белые воротнички": обычному работяге проще устроиться вахтовиком на Крайний Север. Осуждать таковых сложно: экономическая ситуация в ДНР и ЛНР в первый год их истории была действительно катастрофической, а при переезде в Россию вряд ли удалось бы устроиться на работу по специальности да ещё и с соответствующей зарплатой. За прошедшие годы по мере улучшения жизни в республиках значительная часть этих людей приехала обратно. Но многие из них обустроились на новом месте, и на возвращение последних тоже не особо стоит рассчитывать.Четвёртая. Те, кого сподвигли житейские обстоятельства. Многие семьи оказались разделёнными линией фронта, а перевезти престарелых родителей мог далеко не каждый, особенно если последние были прописаны в других регионах Украины. У некоторых на той стороне осталось требующее присмотра имущество или даже бизнес. Эта категория чаще всего старается сохранять связи с родными местами, а при возможности – и вернуться насовсем.Пятая и самая крупная, значительно превышающая в сумме все остальные. Это проживавшие и проживающие на оккупированной Киевом территории республик Донбасса: в 2014 году большинство жителей либо оставались в местах своего постоянного жительства, либо если и уезжали, то возвращались при первой возможности. В основной своей массе эта категория по отношению к России настроена как минимум лояльно.При этом в 2014-2020 годах фиктивно переехавших на украинскую сторону было очень много и в основном – пенсионеры: выплаты производились только при условии регистрации в подконтрольных Киеву местностях. Тем не менее они ограничивались поездками за деньгами на несколько дней, а то и одним днём, и оставаться навсегда не собирались: украинские цены на жильё весьма кусались и постоянно повышались, а в ДНР и ЛНР они до 2022 года оставались неизменными.С 2022 года появилась шестая категория – те, кого украинские власти принуждают к отъезду из зоны боевых действий. Впрочем к подобным мерам Киев прибегал и в 2014-2015 годах, но тогда проблем с возвращением в родные места не было по причине наличия гуманитарных коридоров и возможности выезда за границу для всех.Тернистая дорога домойТем не менее есть те, кто после 2022 года уже смог вернуться в Донбасс с той стороны. Имеются таковые и среди знакомых автора: отмечу что уезжавших по политическим мотивам среди них нет.У одного из них родительский дом и семейный бизнес в 2014 году остались по разные стороны линии разграничения, поэтому пришлось жить на подконтрольной Киеву территории. После начала СВО в том районе развернулись боевые действия, всё оказалось разрушено, так что альтернативы возвращению в ДНР не было. Ехать пришлось через Европу, но этому человеку повезло: его как главу многодетного семейства выпустили за пределы Украины. Каких-либо препятствий по возвращении он не испытал и за три года сумел многое отстроить в жизни заново.Другая знакомая семья в 2015 году уехала в родной город, находившийся по другую сторону фронта из-за проживавших там престарелых родителей и своего жилья: в Донецке квартиру они снимали. С оставшимися по нашу сторону друзьями эти люди продолжали общение, и время от времени даже приезжали погостить, а их дети продолжали дистанционно заниматься в одной из донецких школ. Возвратились в 2022 году тоже из-за начавшихся боевых действий и тоже через Европу: главе семьи пришлось дать взятку украинским пограничникам.Ещё один товарищ, человек в возрасте, вообще провёл некоторое время у родственников не только на Украине, но и в одной из стран Запада. Полтора года назад он вернулся через Шереметьево, показал во время собеседования украинский паспорт с донецкой пропиской, который через несколько дней прямо в Москве обменял на российский.Эти примеры показывают что при наличии желания и возможностей любому жителю Донбасса, оказавшемуся на украинской территории и не совершившему ничего предосудительного, дорога в родные места остаётся открытой. Но ключевое слово здесь – именно возможности.Препятствие номер один – невозможность покинуть Украину военнообязанным. Далеко не всякая семья решится на разделение с очень неясными перспективами воссоединения.Препятствие номер два – расходы на возвращение. Проезд между Украиной и Россией сегодня обходится минимум в 350 евро на человека без учёта непредвиденных расходов и иных тягот весьма нелёгкого пути. Само путешествие – отдельная тема, ставшая притчей во языцех.По сравнению с этими двумя моментами обустройство по приезду особых сложностей не составляет. Если у тебя есть деньги на столь непростую поездку, где обязательно потребуется некоторая "финансовая подушка", то на первое время точно хватит. Да и практически у всех уезжавших на этой стороне остались либо жильё, либо друзья и родственники.Насчёт жилья: в ДНР и ЛНР не проводилось каких-либо конфискационных мероприятий, направленных на изъятие недвижимости уехавших. Поэтому если вовремя вносить квартплату и обеспечивать доступ сотрудникам коммунальных служб для проведения работ, то вероятность попадания квартиры в список бесхозного имущества равна бесконечно малой величине.Что же касается возвращения с той стороны утративших жильё и прочее имущество, то подобные случаи были в Мариуполе и возвращались эти люди через гуманитарный коридор, который непродолжительное время действовал в Запорожской области. Помощь этой категории оказывалась на общих основаниях с остальными мариупольцами.Приходится ли возвращающимся сталкиваться с недоверием окружающих? Практически нет. Даже бытовое высокомерие в отношении уезжавших куда-либо (типа "Мы тут порох нюхали, а ты в это время где-то прохлаждался!") в наши дни – большая редкость.Протянуть руку помощиБольшинство жителей Донбасса, вынужденно оказавшихся на территории Украины, в той или иной мере желало бы возвращения в родные места. Но для этого нужна большая целенаправленная работа на государственном уровне, которая должна проводиться в рамках реализации мирного процесса.Прежде всего Россия в ходе переговоров должна поднять вопрос о правах лиц, принудительно эвакуируемых Киевом с тех территорий, над которыми Украина либо уже утратила контроль, либо утратит в скором времени.Одним из таких прав для принудительно эвакуируемых должна стать возможность свободно покинуть Украину: не контролируешь территорию – дай вольную тем, кто на ней ранее проживал. Кстати, Россия в воссоединённых регионах никого не неволит: хочешь – принимай новое гражданство, не хочешь – сохраняй прежнее, хочешь проживать – оставайся, хочешь выехать – выезжай. Понятно что для Украины подобный подход – гарантированный всплеск внутренних противоречий. Поэтому Киев тут противиться будет изо всех сил и нашим дипломатам придётся преодолевать это сопротивление.Второе – нужны гуманитарные коридоры для желающих вернуться: нынешняя схема поездок для многих неподъёмна в материальном плане. Тем более что при расширении масштабов принудительных эвакуаций количество остающихся за чертой нищеты будет стремительно расти. Соответственно должны быть определены категории лиц, имеющих право пользования этими коридорами, продумана логистика, а также проведено техническое обустройство этих маршрутов.И, наконец, в отличие от нынешнего и предыдущих периодов, среди желающих вернуться резко увеличится доля утративших жильё. Поэтому необходимо решить вопрос их обустройства. И в этом безусловно пригодится опыт, наработанный за последние три года.Но самое главное: находящиеся во власти Киева жители Донбасса – это наши люди, за чьи души и сердца мы обязаны бороться. Каждый из них должен знать что Россия готова принять его в случае желания добровольно вернуться в родные места.Всё вышеизложенное с теми или иными поправками на местные реалии может быть вполне актуально и для других воссоединённых, а также – воссоединяемых, регионов.

https://ukraina.ru/20250402/1062232196.html

донбасс

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

донбасс, украина, киев, украина.ру, мнения