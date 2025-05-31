Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель"
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Серная Корея поставила в Россию девять миллионов различных боеприпасов – к такому выводу пришла спецгруппа ООН. О этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
"Заявляемые иностранными структурами объемы поставок в РФ боеприпасов из КНДР достигли новых, эпичных высот", - констатировал телеграм-канал.
Сославшись на доклад MSMT, телеграм-канал отметил, что количество артиллерийских боеприпасов, поставленных только с начала 2024 года и до середины декабря, заявлено на уровне девяти миллионов единиц. При этом учтены боеприпасы и для ствольной, включая минометы, и для реактивной артиллерии.
"Из любопытного, в новых сводках появились помимо привычных (122-мм для реактивной, 122-мм, 130-мм и 152-мм для ствольной, 120-мм для миномётов) заявляются и новые калибры. 170-мм для ствольной и 240-мм для реактивной. И в дополнение ко всему этому в сводке заявлены ещё и 82-мм мины", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что вслед за цифрой в девять миллионов приводится оценка Open Source Center (на канале публиковалась ранее), составляющая от 4,2 до 5,8 миллионов. Последняя сходится с публичной оценкой военной разведки Украины.
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