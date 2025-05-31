https://ukraina.ru/20250531/obmy-postavok-v-rossiyu-boepripasov-kndr-dostigli-epichnykh-vysot---voennyy-osvedomitel-1063542102.html

Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель"

Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель" - 31.05.2025 Украина.ру

Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель"

Серная Корея поставила в Россию девять миллионов различных боеприпасов – к такому выводу пришла спецгруппа ООН. О этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"

2025-05-31T16:03

2025-05-31T16:03

2025-05-31T16:03

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северная корея

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"Заявляемые иностранными структурами объемы поставок в РФ боеприпасов из КНДР достигли новых, эпичных высот", - констатировал телеграм-канал.Сославшись на доклад MSMT, телеграм-канал отметил, что количество артиллерийских боеприпасов, поставленных только с начала 2024 года и до середины декабря, заявлено на уровне девяти миллионов единиц. При этом учтены боеприпасы и для ствольной, включая минометы, и для реактивной артиллерии.Там также отмечено, что вслед за цифрой в девять миллионов приводится оценка Open Source Center (на канале публиковалась ранее), составляющая от 4,2 до 5,8 миллионов. Последняя сходится с публичной оценкой военной разведки Украины.Тем временем глава дипломатии ЕС Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон пожаловались на КНДР в ходе конференции по безопасности Shangri-La в Сингапуре."Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовало в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен помешать Северной Корее участвовать в делах Европы", — заявил Макрон в своей программной речи.Подробности в публикации "Величайшим вызовом" для мира назвала глава дипломатии ЕС сближение России и Китая

https://ukraina.ru/20250509/1063030277.html

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