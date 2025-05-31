Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель" - 31.05.2025 Украина.ру
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Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель"
Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель" - 31.05.2025 Украина.ру
Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель"
Серная Корея поставила в Россию девять миллионов различных боеприпасов – к такому выводу пришла спецгруппа ООН. О этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
2025-05-31T16:03
2025-05-31T16:03
новости
россия
кндр
оон
курская область
кто
сво
боеприпасы
военная помощь
северная корея
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"Заявляемые иностранными структурами объемы поставок в РФ боеприпасов из КНДР достигли новых, эпичных высот", - констатировал телеграм-канал.Сославшись на доклад MSMT, телеграм-канал отметил, что количество артиллерийских боеприпасов, поставленных только с начала 2024 года и до середины декабря, заявлено на уровне девяти миллионов единиц. При этом учтены боеприпасы и для ствольной, включая минометы, и для реактивной артиллерии.Там также отмечено, что вслед за цифрой в девять миллионов приводится оценка Open Source Center (на канале публиковалась ранее), составляющая от 4,2 до 5,8 миллионов. Последняя сходится с публичной оценкой военной разведки Украины.Тем временем глава дипломатии ЕС Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон пожаловались на КНДР в ходе конференции по безопасности Shangri-La в Сингапуре."Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовало в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен помешать Северной Корее участвовать в делах Европы", — заявил Макрон в своей программной речи.Подробности в публикации "Величайшим вызовом" для мира назвала глава дипломатии ЕС сближение России и Китая
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новости, россия, кндр, оон, курская область, кто, сво, боеприпасы, военная помощь, северная корея, евразия, международные отношения, международная политика, артиллерия
Новости, Россия, КНДР, ООН, Курская область, КТО, СВО, боеприпасы, военная помощь, Северная Корея, Евразия, международные отношения, Международная политика, артиллерия

Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель"

16:03 31.05.2025
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Серная Корея поставила в Россию девять миллионов различных боеприпасов – к такому выводу пришла спецгруппа ООН. О этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
"Заявляемые иностранными структурами объемы поставок в РФ боеприпасов из КНДР достигли новых, эпичных высот", - констатировал телеграм-канал.
Сославшись на доклад MSMT, телеграм-канал отметил, что количество артиллерийских боеприпасов, поставленных только с начала 2024 года и до середины декабря, заявлено на уровне девяти миллионов единиц. При этом учтены боеприпасы и для ствольной, включая минометы, и для реактивной артиллерии.
"Из любопытного, в новых сводках появились помимо привычных (122-мм для реактивной, 122-мм, 130-мм и 152-мм для ствольной, 120-мм для миномётов) заявляются и новые калибры. 170-мм для ствольной и 240-мм для реактивной. И в дополнение ко всему этому в сводке заявлены ещё и 82-мм мины", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что вслед за цифрой в девять миллионов приводится оценка Open Source Center (на канале публиковалась ранее), составляющая от 4,2 до 5,8 миллионов. Последняя сходится с публичной оценкой военной разведки Украины.
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9 мая, 16:43
На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - ПесковВысший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на Параде Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 мая в комментарии Первому каналу
Тем временем глава дипломатии ЕС Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон пожаловались на КНДР в ходе конференции по безопасности Shangri-La в Сингапуре.
"Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовало в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен помешать Северной Корее участвовать в делах Европы", — заявил Макрон в своей программной речи.
Подробности в публикации "Величайшим вызовом" для мира назвала глава дипломатии ЕС сближение России и Китая
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