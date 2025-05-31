Марьяна Безуглая – четвертый всадник украинского апокалипсиса
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© fonwall.ru
"Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю"... Простите, ошибся, это не тот текст. Но очень похоже.
"Нас ожидает бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке и атаками ИИ-роёв дронов на города, мировая война, передел мира, в целом разносторонний технологический рывок человечества и полная перестройка взаимоотношений с интеграцией искусственного интеллекта, роботизацией и кибернетизацией жизни. Жизни тех, кто останется в живых".
Эта причудливая, эклектико-синкретическая смесь апокалиптического пророчества с подводкой будто к фильму "Терминатор" (для полноты совпадения не хватало только произнести это все гнусавым голосом из 90-х) - не бред городского сумасшедшего и не отрывок из передачи "загадки вселенной" на каком-то "НЕ ВАЖНО ТВ". Это цитата из публикации народного депутата Украины, а по совместительству - верного голоса главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака в Верховной Раде - Марьяны Безуглой. Своё высказывание она сопроводила грозным предостережением о том, что "все её предыдущие прогнозы сбылись".
Эта причудливая, эклектико-синкретическая смесь апокалиптического пророчества с подводкой будто к фильму "Терминатор" (для полноты совпадения не хватало только произнести это все гнусавым голосом из 90-х) - не бред городского сумасшедшего и не отрывок из передачи "загадки вселенной" на каком-то "НЕ ВАЖНО ТВ". Это цитата из публикации народного депутата Украины, а по совместительству - верного голоса главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака в Верховной Раде - Марьяны Безуглой. Своё высказывание она сопроводила грозным предостережением о том, что "все её предыдущие прогнозы сбылись".
Откровенно говоря, не помню, чтобы они сбывались, за исключением случаев, когда ей приказывали превентивно "мочить" какого-то военного чиновника в преддверии его отставки. Ну да ладно. В конце концов, с депутата спрос невелик.
Но главную мысль, прописанную в заботливо составленном рукой советников Ермака темнике, Марьяна высказала уже после приведённой выше патетично-апокалиптической подводки.
"Смена государственных систем. Всё это произойдёт очень скоро. Но каждый и каждая (да, да, Марьяна, все оценили твой феминизм и заигрывание с воук-повесткой), кто сейчас имеет волю, возможность и способность бороться, не опускайте рук. Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на какую мы способны. И нужно удержаться. Удержать наше государство. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет -забудьте. Что касается нашего руководства, то всем обо всём доложили", - написала неугомонная депутат.
Ну, до чего же показательный текст от "голоса Ермака". Он содержит в себе полный набор нарративов, которые украинская власть в лице Офиса президента стремится донести до народа.
Но главную мысль, прописанную в заботливо составленном рукой советников Ермака темнике, Марьяна высказала уже после приведённой выше патетично-апокалиптической подводки.
"Смена государственных систем. Всё это произойдёт очень скоро. Но каждый и каждая (да, да, Марьяна, все оценили твой феминизм и заигрывание с воук-повесткой), кто сейчас имеет волю, возможность и способность бороться, не опускайте рук. Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на какую мы способны. И нужно удержаться. Удержать наше государство. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет -забудьте. Что касается нашего руководства, то всем обо всём доложили", - написала неугомонная депутат.
Ну, до чего же показательный текст от "голоса Ермака". Он содержит в себе полный набор нарративов, которые украинская власть в лице Офиса президента стремится донести до народа.
28 ноября 2023, 14:51Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Нарратив №1: "Дальше будет хуже. Война будет продолжаться и ужесточаться. Не надейтесь на мирное урегулирование".
Нарратив №2: "Хуже будет абсолютно везде, а не только в Украине (отсюда упоминание мировой войны), так что не надейтесь сбежать из страны и принимайте тяжкую судьбинушку".
Нарратив №3: "выживут и увидят новый, роботизированный мир не все. Как говорил "цицерон" украинской современности Виталий Кличко, "не только лишь все, мало кто сможет это сделать".
Нарратив №5: "Несмотря на всё это, граждане Украины должны бороться (читай:"воевать") до конца, без каких бы то ни было надежд на победу, чтобы в итоге получить то, "что они заслужат". (читай: "что получится по итогу как результат независящих от
Украины обстоятельств")".
Украины обстоятельств")".
Нарратив №6: "Прежней, мирной Украины не будет уже никогда. Забудьте о ней. Лучше идите умирать, потому что всё равно выживут не все".
Нарратив №7: "Мудрое руководство обо всём осведомлено. Президент-солнце, Владимир Александрович и лучезарный гений сумрачного интеллекта Андрей Борисович ведут корабль Украины в светлое будущее, направляемые невидимой дланью батьки Бандеры и Шухевича - пророка его". Тут без комментариев.
Думаю, вы уже догадались, зачем Офис президента разрабатывает все эти нарративы, а Марьяна их ретранслирует. И всё же прокомментирую.
Думаю, вы уже догадались, зачем Офис президента разрабатывает все эти нарративы, а Марьяна их ретранслирует. И всё же прокомментирую.
Делается это для того, чтобы создать у населения ощущение абсолютной безальтернативности происходящего и, как следствие, необходимости воевать, пока мудрые кормчие не скажут "хватит". А "хватит" они не скажут никогда и ни за что, поскольку продолжение войны продлевает их власть и позволяет им купировать любые потенциальные внутриполитические проблемы силовыми методами.
Именно для оправдания такого положения вещей Марьяна пишет то, что я процитировал выше. И заметьте, если в 2022 и 2023 годах спикеры от власти ещё говорили о том, что "потерпеть надо ради победы", то сейчас последняя уже ушла из их лексикона. На смену ей (победе) пришло абстрактное утверждение: "мы получим то, что в итоге заслужим".
И это, пожалуй, говорит о положении вещей куда больше, чем тонны репортажей телемарафона или даже сотни аналитических материалов. Если просто – нельзя из букв Ж О П и А составить слово вечность. И упыри, захватившие власть в Киеве, это прекрасно понимают.
Подробнее о том, кто такая Марьяна Безуглая - в статье Михаила Павлива "Нардеп Украины Марьяна Безуглая – она же Марьяна безумная! Почему ей так много позволено"
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