Марьяна Безуглая – четвертый всадник украинского апокалипсиса - 31.05.2025 Украина.ру
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Марьяна Безуглая – четвертый всадник украинского апокалипсиса
Марьяна Безуглая – четвертый всадник украинского апокалипсиса - 31.05.2025 Украина.ру
Марьяна Безуглая – четвертый всадник украинского апокалипсиса
"Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю"... Простите, ошибся, это не тот текст. Но очень похоже.
2025-05-31T15:36
2025-05-31T15:36
украина
житомир
крым
марьяна безуглая
андрей ермак
виталий кличко
офис президента
верховная рада
владимир зеленский
мнения
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"Нас ожидает бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке и атаками ИИ-роёв дронов на города, мировая война, передел мира, в целом разносторонний технологический рывок человечества и полная перестройка взаимоотношений с интеграцией искусственного интеллекта, роботизацией и кибернетизацией жизни. Жизни тех, кто останется в живых".Эта причудливая, эклектико-синкретическая смесь апокалиптического пророчества с подводкой будто к фильму "Терминатор" (для полноты совпадения не хватало только произнести это все гнусавым голосом из 90-х) - не бред городского сумасшедшего и не отрывок из передачи "загадки вселенной" на каком-то "НЕ ВАЖНО ТВ". Это цитата из публикации народного депутата Украины, а по совместительству - верного голоса главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака в Верховной Раде - Марьяны Безуглой. Своё высказывание она сопроводила грозным предостережением о том, что "все её предыдущие прогнозы сбылись".Откровенно говоря, не помню, чтобы они сбывались, за исключением случаев, когда ей приказывали превентивно "мочить" какого-то военного чиновника в преддверии его отставки. Ну да ладно. В конце концов, с депутата спрос невелик.Но главную мысль, прописанную в заботливо составленном рукой советников Ермака темнике, Марьяна высказала уже после приведённой выше патетично-апокалиптической подводки. "Смена государственных систем. Всё это произойдёт очень скоро. Но каждый и каждая (да, да, Марьяна, все оценили твой феминизм и заигрывание с воук-повесткой), кто сейчас имеет волю, возможность и способность бороться, не опускайте рук. Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на какую мы способны. И нужно удержаться. Удержать наше государство. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет -забудьте. Что касается нашего руководства, то всем обо всём доложили", - написала неугомонная депутат.Ну, до чего же показательный текст от "голоса Ермака". Он содержит в себе полный набор нарративов, которые украинская власть в лице Офиса президента стремится донести до народа.Нарратив №1: "Дальше будет хуже. Война будет продолжаться и ужесточаться. Не надейтесь на мирное урегулирование".Нарратив №2: "Хуже будет абсолютно везде, а не только в Украине (отсюда упоминание мировой войны), так что не надейтесь сбежать из страны и принимайте тяжкую судьбинушку".Нарратив №3: "выживут и увидят новый, роботизированный мир не все. Как говорил "цицерон" украинской современности Виталий Кличко, "не только лишь все, мало кто сможет это сделать".Нарратив №4: "Государства будут падать, а границы перекраиваться. Это станет шоком для обывателей". Зачем вам в вашем Житомире Крым и Донецк? Какие таки границы 91-го года?Нарратив №5: "Несмотря на всё это, граждане Украины должны бороться (читай:"воевать") до конца, без каких бы то ни было надежд на победу, чтобы в итоге получить то, "что они заслужат". (читай: "что получится по итогу как результат независящих отУкраины обстоятельств")".Нарратив №6: "Прежней, мирной Украины не будет уже никогда. Забудьте о ней. Лучше идите умирать, потому что всё равно выживут не все".Нарратив №7: "Мудрое руководство обо всём осведомлено. Президент-солнце, Владимир Александрович и лучезарный гений сумрачного интеллекта Андрей Борисович ведут корабль Украины в светлое будущее, направляемые невидимой дланью батьки Бандеры и Шухевича - пророка его". Тут без комментариев.Думаю, вы уже догадались, зачем Офис президента разрабатывает все эти нарративы, а Марьяна их ретранслирует. И всё же прокомментирую.Делается это для того, чтобы создать у населения ощущение абсолютной безальтернативности происходящего и, как следствие, необходимости воевать, пока мудрые кормчие не скажут "хватит". А "хватит" они не скажут никогда и ни за что, поскольку продолжение войны продлевает их власть и позволяет им купировать любые потенциальные внутриполитические проблемы силовыми методами.Именно для оправдания такого положения вещей Марьяна пишет то, что я процитировал выше. И заметьте, если в 2022 и 2023 годах спикеры от власти ещё говорили о том, что "потерпеть надо ради победы", то сейчас последняя уже ушла из их лексикона. На смену ей (победе) пришло абстрактное утверждение: "мы получим то, что в итоге заслужим".И это, пожалуй, говорит о положении вещей куда больше, чем тонны репортажей телемарафона или даже сотни аналитических материалов. Если просто – нельзя из букв Ж О П и А составить слово вечность. И упыри, захватившие власть в Киеве, это прекрасно понимают.Подробнее о том, кто такая Марьяна Безуглая - в статье Михаила Павлива "Нардеп Украины Марьяна Безуглая – она же Марьяна безумная! Почему ей так много позволено"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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452
60
украина, житомир, крым, марьяна безуглая, андрей ермак, виталий кличко, офис президента, верховная рада, владимир зеленский, мнения
Украина, Житомир, Крым, Марьяна Безуглая, Андрей Ермак, Виталий Кличко, Офис президента, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Мнения

Марьяна Безуглая – четвертый всадник украинского апокалипсиса

15:36 31.05.2025
 
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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"Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю"... Простите, ошибся, это не тот текст. Но очень похоже.
"Нас ожидает бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке и атаками ИИ-роёв дронов на города, мировая война, передел мира, в целом разносторонний технологический рывок человечества и полная перестройка взаимоотношений с интеграцией искусственного интеллекта, роботизацией и кибернетизацией жизни. Жизни тех, кто останется в живых".

Эта причудливая, эклектико-синкретическая смесь апокалиптического пророчества с подводкой будто к фильму "Терминатор" (для полноты совпадения не хватало только произнести это все гнусавым голосом из 90-х) - не бред городского сумасшедшего и не отрывок из передачи "загадки вселенной" на каком-то "НЕ ВАЖНО ТВ". Это цитата из публикации народного депутата Украины, а по совместительству - верного голоса главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака в Верховной Раде - Марьяны Безуглой. Своё высказывание она сопроводила грозным предостережением о том, что "все её предыдущие прогнозы сбылись".
Откровенно говоря, не помню, чтобы они сбывались, за исключением случаев, когда ей приказывали превентивно "мочить" какого-то военного чиновника в преддверии его отставки. Ну да ладно. В конце концов, с депутата спрос невелик.

Но главную мысль, прописанную в заботливо составленном рукой советников Ермака темнике, Марьяна высказала уже после приведённой выше патетично-апокалиптической подводки.

"Смена государственных систем. Всё это произойдёт очень скоро. Но каждый и каждая (да, да, Марьяна, все оценили твой феминизм и заигрывание с воук-повесткой), кто сейчас имеет волю, возможность и способность бороться, не опускайте рук. Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на какую мы способны. И нужно удержаться. Удержать наше государство. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет -забудьте. Что касается нашего руководства, то всем обо всём доложили", - написала неугомонная депутат.

Ну, до чего же показательный текст от "голоса Ермака". Он содержит в себе полный набор нарративов, которые украинская власть в лице Офиса президента стремится донести до народа.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Нарратив №1: "Дальше будет хуже. Война будет продолжаться и ужесточаться. Не надейтесь на мирное урегулирование".
Нарратив №2: "Хуже будет абсолютно везде, а не только в Украине (отсюда упоминание мировой войны), так что не надейтесь сбежать из страны и принимайте тяжкую судьбинушку".
Нарратив №3: "выживут и увидят новый, роботизированный мир не все. Как говорил "цицерон" украинской современности Виталий Кличко, "не только лишь все, мало кто сможет это сделать".
Нарратив №4: "Государства будут падать, а границы перекраиваться. Это станет шоком для обывателей". Зачем вам в вашем Житомире Крым и Донецк? Какие таки границы 91-го года?
Нарратив №5: "Несмотря на всё это, граждане Украины должны бороться (читай:"воевать") до конца, без каких бы то ни было надежд на победу, чтобы в итоге получить то, "что они заслужат". (читай: "что получится по итогу как результат независящих от
Украины обстоятельств")".
Нарратив №6: "Прежней, мирной Украины не будет уже никогда. Забудьте о ней. Лучше идите умирать, потому что всё равно выживут не все".
Нарратив №7: "Мудрое руководство обо всём осведомлено. Президент-солнце, Владимир Александрович и лучезарный гений сумрачного интеллекта Андрей Борисович ведут корабль Украины в светлое будущее, направляемые невидимой дланью батьки Бандеры и Шухевича - пророка его". Тут без комментариев.

Думаю, вы уже догадались, зачем Офис президента разрабатывает все эти нарративы, а Марьяна их ретранслирует. И всё же прокомментирую.
Делается это для того, чтобы создать у населения ощущение абсолютной безальтернативности происходящего и, как следствие, необходимости воевать, пока мудрые кормчие не скажут "хватит". А "хватит" они не скажут никогда и ни за что, поскольку продолжение войны продлевает их власть и позволяет им купировать любые потенциальные внутриполитические проблемы силовыми методами.
Именно для оправдания такого положения вещей Марьяна пишет то, что я процитировал выше. И заметьте, если в 2022 и 2023 годах спикеры от власти ещё говорили о том, что "потерпеть надо ради победы", то сейчас последняя уже ушла из их лексикона. На смену ей (победе) пришло абстрактное утверждение: "мы получим то, что в итоге заслужим".
И это, пожалуй, говорит о положении вещей куда больше, чем тонны репортажей телемарафона или даже сотни аналитических материалов. Если просто – нельзя из букв Ж О П и А составить слово вечность. И упыри, захватившие власть в Киеве, это прекрасно понимают.
Подробнее о том, кто такая Марьяна Безуглая - в статье Михаила Павлива "Нардеп Украины Марьяна Безуглая – она же Марьяна безумная! Почему ей так много позволено"
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