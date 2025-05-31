Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков - 31.05.2025 Украина.ру
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Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков
Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков - 31.05.2025 Украина.ру
Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков
Непонимание руководством Франции реалий и России достойно сожаления. Об этом в общении с прессой заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-05-31T15:36
2025-05-31T15:36
новости
россия
франция
кремль
дмитрий песков
эммануэль макрон
мир с украиной
сво
международные отношения
международная политика
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"Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию, - сказал Песков. - По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением. Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны"."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - добавил руководитель пресс-службы Кремля.По мнению Дмитрия Пескова, жена никогда просто так не наносит удары мужу – так он ответил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос об очередном скандале с четой Макронов.Тем временем Правительства Запада огорчены проблемой продолжения поддержки Украины
https://ukraina.ru/20250531/prezidentskaya-opleukha-rynochnye-otnosheniya-zelenskogo-s-mertsem-i-uspekhi-na-fronte-nedelya-v-1063519043.html
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новости, россия, франция, кремль, дмитрий песков, эммануэль макрон, мир с украиной, сво, международные отношения, международная политика, европа, ес, антироссийские санкции
Новости, Россия, Франция, Кремль, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, мир с Украиной, СВО, международные отношения, Международная политика, Европа, ЕС, антироссийские санкции

Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков

15:36 31.05.2025
 
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© скриншот видео
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Непонимание руководством Франции реалий и России достойно сожаления. Об этом в общении с прессой заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию, - сказал Песков. - По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением. Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны".
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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"Президентская оплеуха", рыночные отношения Зеленского с Мерцем и успехи на фронте. Неделя в фотографияхЗа прошедшую неделю Россия с Украиной успели обменяться военнопленными, согласовать второй раунд переговоров и обменяться массированными ударами. Между тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц успел побывать с визитом на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон получить пощечину, а американский предприниматель Илон Маск уволиться со своего поста
"Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - добавил руководитель пресс-службы Кремля.
По мнению Дмитрия Пескова, жена никогда просто так не наносит удары мужу – так он ответил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос об очередном скандале с четой Макронов.
Тем временем Правительства Запада огорчены проблемой продолжения поддержки Украины
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