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Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков

Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков - 31.05.2025 Украина.ру

Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков

Непонимание руководством Франции реалий и России достойно сожаления. Об этом в общении с прессой заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-05-31T15:36

2025-05-31T15:36

2025-05-31T15:36

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"Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию, - сказал Песков. - По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением. Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны"."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - добавил руководитель пресс-службы Кремля.По мнению Дмитрия Пескова, жена никогда просто так не наносит удары мужу – так он ответил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос об очередном скандале с четой Макронов.Тем временем Правительства Запада огорчены проблемой продолжения поддержки Украины

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