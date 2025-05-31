Кутырь: рано смотреть на Сумы, пока ВСУ пытаются закрепиться на территории РФ - 31.05.2025 Украина.ру
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Кутырь: рано смотреть на Сумы, пока ВСУ пытаются закрепиться на территории РФ
Кутырь: рано смотреть на Сумы, пока ВСУ пытаются закрепиться на территории РФ - 31.05.2025 Украина.ру
Кутырь: рано смотреть на Сумы, пока ВСУ пытаются закрепиться на территории РФ
Так как противник не оставляет попыток прорваться на территорию России, то ВС РФ еще рано думать о продвижении в Сумской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-05-31T06:00
2025-05-31T06:00
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По его словам, сейчас преждевременно говорить о наступлении российских войск в Сумской области. Собеседник издания отметил, что Юнаковку ВС РФ еще не взяли. Более того, подчеркнул эксперт, населенный пункт находится перед крупным лесным массивом. А через лес, считает он, российская армия не пойдет, так как там везде "зеленка". Противнику удобно ей прикрываться, заявил Кутырь.Кроме того, он отметил, что его встревожили сообщения об украинской ДРГ, которая на прошлой неделе дошла до окраин Брянска сквозь лесные массивы. "Понятно, что эти лесные массивы трудно контролировать и нам, и им. Вопрос в том, кто успеет разгадать планы противника. Поэтому шапкозакидательством относительно скорого взятия Сум предлагаю не заниматься", — заключил Кутырь. Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/vs-rf-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1063458314.html
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новости, россия, украина, сумы, сумская область, брянская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Сумы, Сумская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Кутырь: рано смотреть на Сумы, пока ВСУ пытаются закрепиться на территории РФ

06:00 31.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Так как противник не оставляет попыток прорваться на территорию России, то ВС РФ еще рано думать о продвижении в Сумской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
По его словам, сейчас преждевременно говорить о наступлении российских войск в Сумской области. Собеседник издания отметил, что Юнаковку ВС РФ еще не взяли. Более того, подчеркнул эксперт, населенный пункт находится перед крупным лесным массивом. А через лес, считает он, российская армия не пойдет, так как там везде "зеленка". Противнику удобно ей прикрываться, заявил Кутырь.
"Во-вторых, Украина по-прежнему атакует Теткино, где у нас неудобные позиции для обороны. С этим надо что-то решать. Противник же не просто так этим занимается. Думаю, киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года, чтобы поломать все наши планы. И варианты нападения враг тоже прощупывает", — добавил собеседник издания.
Кроме того, он отметил, что его встревожили сообщения об украинской ДРГ, которая на прошлой неделе дошла до окраин Брянска сквозь лесные массивы.
"Понятно, что эти лесные массивы трудно контролировать и нам, и им. Вопрос в том, кто успеет разгадать планы противника. Поэтому шапкозакидательством относительно скорого взятия Сум предлагаю не заниматься", — заключил Кутырь.
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Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку читайте на сайте Украина.ру.
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