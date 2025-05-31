Британия запретила вейпы - 31.05.2025 Украина.ру
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Британия запретила вейпы
Британия запретила вейпы - 31.05.2025 Украина.ру
Британия запретила вейпы
Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии запретило реализацию населению одноразовых электронных сигарет (парогенераторов, вейпов) с 1 июня. Об этом сообщает правительство страны.
2025-05-31T17:44
2025-05-31T17:44
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С воскресенья 1 июня одноразовые вейпы будут запрещены на полках всех магазинов Британии, сказано в официальном сообщении."В соответствии с Планом изменений правительства, этот шаг остановит поток мусора на улицах страны и защитит молодых людей от пристрастия к никотину", - пояснили в правительстве Британии решение о запрете продаж вейпов.В рамках жестких мер по обеспечению соблюдения правил, любые недобросовестные торговцы, нарушающие правила, будут для начала оштрафованы на £200, а вся продукция будет конфискована. Те же, кто проявит явное пренебрежение правилами и совершит повторное нарушение, будут наказаны более суровыми "неограниченными" штрафами или отправлены в тюрьму.Она назвала вейпы "отвратительными устройства вами".Замгендиректора организации Action on Smoking and Health в свою очередь сказала, что новый закон является шагом к сокращению вейпинга среди детей, обеспечивая при этом доступность продуктов, помогающих людям бросить курить.Она назвала вейпы "бедствием", оказывавшим долгосрочный вред здоровью молодых людей и создававшим новое поколение никотиновых наркоманов.Запрет дополняет законопроект о табаке и вейпах, который будет способствовать дальнейшему борьбе с вейпингом среди молодежи и защите здоровья детей, подчеркнули в правительстве Британии.Ранее в Европе обещали ввести пошлины на товары из США, в том числе на вейпы для курения. Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила на это внимание в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
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новости, британия, европа, сша, сигареты, никотин, молодежь, дети, загрязнение, экология, мусор, здравоохранение, социальная политика, социальное государство
Новости, Британия, Европа, США, сигареты, никотин, молодежь, дети, загрязнение, экология, мусор, здравоохранение, социальная политика, социальное государство

Британия запретила вейпы

17:44 31.05.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии запретило реализацию населению одноразовых электронных сигарет (парогенераторов, вейпов) с 1 июня. Об этом сообщает правительство страны.
С воскресенья 1 июня одноразовые вейпы будут запрещены на полках всех магазинов Британии, сказано в официальном сообщении.
"В соответствии с Планом изменений правительства, этот шаг остановит поток мусора на улицах страны и защитит молодых людей от пристрастия к никотину", - пояснили в правительстве Британии решение о запрете продаж вейпов.
В рамках жестких мер по обеспечению соблюдения правил, любые недобросовестные торговцы, нарушающие правила, будут для начала оштрафованы на £200, а вся продукция будет конфискована. Те же, кто проявит явное пренебрежение правилами и совершит повторное нарушение, будут наказаны более суровыми "неограниченными" штрафами или отправлены в тюрьму.
"Слишком долго одноразовые вейпы загрязняли наши улицы как мусор и приучали наших детей к никотину. Этому должен быть положен конец сегодня", - заявили британский министр Мэри Криг.
Она назвала вейпы "отвратительными устройства вами".
Замгендиректора организации Action on Smoking and Health в свою очередь сказала, что новый закон является шагом к сокращению вейпинга среди детей, обеспечивая при этом доступность продуктов, помогающих людям бросить курить.
"Одноразовые вейпы никогда не должны были быть допущены на рынок", - убеждена старший научный сотрудник и руководитель отдела ресурсов Green Alliance Либби Пик.
Она назвала вейпы "бедствием", оказывавшим долгосрочный вред здоровью молодых людей и создававшим новое поколение никотиновых наркоманов.
Запрет дополняет законопроект о табаке и вейпах, который будет способствовать дальнейшему борьбе с вейпингом среди молодежи и защите здоровья детей, подчеркнули в правительстве Британии.
Ранее в Европе обещали ввести пошлины на товары из США, в том числе на вейпы для курения. Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила на это внимание в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
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