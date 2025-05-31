https://ukraina.ru/20250531/britaniya-zapretila-veypy-1063544633.html

Британия запретила вейпы

Британия запретила вейпы - 31.05.2025 Украина.ру

Британия запретила вейпы

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии запретило реализацию населению одноразовых электронных сигарет (парогенераторов, вейпов) с 1 июня. Об этом сообщает правительство страны.

2025-05-31T17:44

2025-05-31T17:44

2025-05-31T17:44

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С воскресенья 1 июня одноразовые вейпы будут запрещены на полках всех магазинов Британии, сказано в официальном сообщении."В соответствии с Планом изменений правительства, этот шаг остановит поток мусора на улицах страны и защитит молодых людей от пристрастия к никотину", - пояснили в правительстве Британии решение о запрете продаж вейпов.В рамках жестких мер по обеспечению соблюдения правил, любые недобросовестные торговцы, нарушающие правила, будут для начала оштрафованы на £200, а вся продукция будет конфискована. Те же, кто проявит явное пренебрежение правилами и совершит повторное нарушение, будут наказаны более суровыми "неограниченными" штрафами или отправлены в тюрьму.Она назвала вейпы "отвратительными устройства вами".Замгендиректора организации Action on Smoking and Health в свою очередь сказала, что новый закон является шагом к сокращению вейпинга среди детей, обеспечивая при этом доступность продуктов, помогающих людям бросить курить.Она назвала вейпы "бедствием", оказывавшим долгосрочный вред здоровью молодых людей и создававшим новое поколение никотиновых наркоманов.Запрет дополняет законопроект о табаке и вейпах, который будет способствовать дальнейшему борьбе с вейпингом среди молодежи и защите здоровья детей, подчеркнули в правительстве Британии.Ранее в Европе обещали ввести пошлины на товары из США, в том числе на вейпы для курения. Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила на это внимание в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?

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