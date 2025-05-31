https://ukraina.ru/20250531/britaniya-zapretila-veypy-1063544633.html
Британия запретила вейпы
Британия запретила вейпы - 31.05.2025 Украина.ру
Британия запретила вейпы
Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии запретило реализацию населению одноразовых электронных сигарет (парогенераторов, вейпов) с 1 июня. Об этом сообщает правительство страны.
2025-05-31T17:44
2025-05-31T17:44
2025-05-31T17:44
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С воскресенья 1 июня одноразовые вейпы будут запрещены на полках всех магазинов Британии, сказано в официальном сообщении."В соответствии с Планом изменений правительства, этот шаг остановит поток мусора на улицах страны и защитит молодых людей от пристрастия к никотину", - пояснили в правительстве Британии решение о запрете продаж вейпов.В рамках жестких мер по обеспечению соблюдения правил, любые недобросовестные торговцы, нарушающие правила, будут для начала оштрафованы на £200, а вся продукция будет конфискована. Те же, кто проявит явное пренебрежение правилами и совершит повторное нарушение, будут наказаны более суровыми "неограниченными" штрафами или отправлены в тюрьму.Она назвала вейпы "отвратительными устройства вами".Замгендиректора организации Action on Smoking and Health в свою очередь сказала, что новый закон является шагом к сокращению вейпинга среди детей, обеспечивая при этом доступность продуктов, помогающих людям бросить курить.Она назвала вейпы "бедствием", оказывавшим долгосрочный вред здоровью молодых людей и создававшим новое поколение никотиновых наркоманов.Запрет дополняет законопроект о табаке и вейпах, который будет способствовать дальнейшему борьбе с вейпингом среди молодежи и защите здоровья детей, подчеркнули в правительстве Британии.Ранее в Европе обещали ввести пошлины на товары из США, в том числе на вейпы для курения. Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила на это внимание в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, европа, сша, сигареты, никотин, молодежь, дети, загрязнение, экология, мусор, здравоохранение, социальная политика, социальное государство
Новости, Британия, Европа, США, сигареты, никотин, молодежь, дети, загрязнение, экология, мусор, здравоохранение, социальная политика, социальное государство
Британия запретила вейпы
Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии запретило реализацию населению одноразовых электронных сигарет (парогенераторов, вейпов) с 1 июня. Об этом сообщает правительство страны.
С воскресенья 1 июня одноразовые вейпы будут запрещены на полках всех магазинов Британии, сказано в официальном сообщении.
"В соответствии с Планом изменений правительства, этот шаг остановит поток мусора на улицах страны и защитит молодых людей от пристрастия к никотину", - пояснили в правительстве Британии
решение о запрете продаж вейпов.
В рамках жестких мер по обеспечению соблюдения правил, любые недобросовестные торговцы, нарушающие правила, будут для начала оштрафованы на £200, а вся продукция будет конфискована. Те же, кто проявит явное пренебрежение правилами и совершит повторное нарушение, будут наказаны более суровыми "неограниченными" штрафами или отправлены в тюрьму.
"Слишком долго одноразовые вейпы загрязняли наши улицы как мусор и приучали наших детей к никотину. Этому должен быть положен конец сегодня", - заявили британский министр Мэри Криг.
Она назвала вейпы "отвратительными устройства вами".
Замгендиректора организации Action on Smoking and Health в свою очередь сказала, что новый закон является шагом к сокращению вейпинга среди детей, обеспечивая при этом доступность продуктов, помогающих людям бросить курить.
"Одноразовые вейпы никогда не должны были быть допущены на рынок", - убеждена старший научный сотрудник и руководитель отдела ресурсов Green Alliance Либби Пик.
Она назвала вейпы "бедствием", оказывавшим долгосрочный вред здоровью молодых людей и создававшим новое поколение никотиновых наркоманов.
Запрет дополняет законопроект о табаке и вейпах, который будет способствовать дальнейшему борьбе с вейпингом среди молодежи и защите здоровья детей, подчеркнули в правительстве Британии.
Ранее в Европе
обещали ввести пошлины на товары из США
, в том числе на вейпы для курения. Автор издания Украина.ру Елена Мурзина
обратила на это внимание в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?