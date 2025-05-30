https://ukraina.ru/20250530/kak-rossiya-uspela-zanyat-indiyskiy-rynok-nefti-i-na-chm-tramp-reshil-zarabotat-teper--mitrakhovich-1063526875.html

Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович

Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович - 30.05.2025 Украина.ру

Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 30.05.2025

2025-05-30T15:45

2025-05-30T15:45

2025-05-30T15:45

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал возможность договорённостей государств-участников ОПЕК+ после турне Трампа по странам Персидского залива, а также рассказал о перспективах и новых технологиях добычи газа в России. 00:24 - Плоды трамповских переговоров по энергетике; 04:04 - О повышении добычи нефти в Казахстане; 06:52 - О поставках нефти из России в Индию; 10:19 - Добыча газа: трудности и перспективы работы с Арктическим шельфом; 12:53 - Крупное отключение электроэнергии на юго-востоке Франции; 14:28 - Полный отказ от российского импорта в Европе

https://ukraina.ru/20250530/peskov-soobschil-o-novom-raunde-peregovorov-nyt---ob-ocherednom-trebovanii-kieva-1063523943.html

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видео, россия, индия, дональд трамп, переговоры, европа, снг