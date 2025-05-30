Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович - 30.05.2025 Украина.ру
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Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович
Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович - 30.05.2025 Украина.ру
Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 30.05.2025
2025-05-30T15:45
2025-05-30T15:45
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россия
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дональд трамп
переговоры
европа
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал возможность договорённостей государств-участников ОПЕК+ после турне Трампа по странам Персидского залива, а также рассказал о перспективах и новых технологиях добычи газа в России. 00:24 - Плоды трамповских переговоров по энергетике; 04:04 - О повышении добычи нефти в Казахстане; 06:52 - О поставках нефти из России в Индию; 10:19 - Добыча газа: трудности и перспективы работы с Арктическим шельфом; 12:53 - Крупное отключение электроэнергии на юго-востоке Франции; 14:28 - Полный отказ от российского импорта в Европе
https://ukraina.ru/20250530/peskov-soobschil-o-novom-raunde-peregovorov-nyt---ob-ocherednom-trebovanii-kieva-1063523943.html
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видео, россия, индия, дональд трамп, переговоры, европа, снг
Видео, Россия, Индия, Дональд Трамп, переговоры, Европа, СНГ

Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович

15:45 30.05.2025
 
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал возможность договорённостей государств-участников ОПЕК+ после турне Трампа по странам Персидского залива, а также рассказал о перспективах и новых технологиях добычи газа в России.
00:24 - Плоды трамповских переговоров по энергетике;
04:04 - О повышении добычи нефти в Казахстане;
06:52 - О поставках нефти из России в Индию;
10:19 - Добыча газа: трудности и перспективы работы с Арктическим шельфом;
12:53 - Крупное отключение электроэнергии на юго-востоке Франции;
14:28 - Полный отказ от российского импорта в Европе
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
14:54
Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании КиеваРоссийская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
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