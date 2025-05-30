Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал возможность договорённостей государств-участников ОПЕК+ после турне Трампа по странам Персидского залива, а также рассказал о перспективах и новых технологиях добычи газа в России.
00:24 - Плоды трамповских переговоров по энергетике;
04:04 - О повышении добычи нефти в Казахстане;
10:19 - Добыча газа: трудности и перспективы работы с Арктическим шельфом;
12:53 - Крупное отключение электроэнергии на юго-востоке Франции;
14:28 - Полный отказ от российского импорта в Европе
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