https://ukraina.ru/20250529/opleukha-makrona-pobityy-prezident-dolzhen-uyti-derzhis-podalshe-ty-neudachnik--1063481267.html

"Оплеуха Макрона". "Побитый президент" должен уйти?" "Держись подальше, ты, неудачник! "

"Оплеуха Макрона". "Побитый президент" должен уйти?" "Держись подальше, ты, неудачник! " - 29.05.2025 Украина.ру

"Оплеуха Макрона". "Побитый президент" должен уйти?" "Держись подальше, ты, неудачник! "

Грандиозный скандал во Франции не только не утихает, но становится всё сильнее. Соцсети буквально взорвались.

2025-05-29T10:57

2025-05-29T10:57

2025-05-29T15:40

франция

европа

сша

эммануэль макрон

владимир зеленский

джо байден

эксклюзив

эрдоган

ротшильд

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063482483_0:0:2473:1392_1920x0_80_0_0_f3128508dc283effc090b73e67830821.jpg

Всё дело в "побитом президенте": Макрону дала оплеуху его жена.Это "личное дело Макронов"?Вовсе нет. У этого скандала минимум три составляющие, и все они очень серьёзные.Это не новости из рубрики "светская хроника". Это то, что американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала "грандиозная пиар катастрофа". Но дело не только и не столько в пиаре.Рука Зеленского: зловещие последствияТолько Макрон вернулся из Киева, где обнимался с Зеленским, как попал в два грандиозных скандала.Не успел затихнуть скандал "с пакетиком" в поезде, который поспешно засунул себе в карман президент Франции, как вспыхнул другой.Жена Макрона дала ему оплеуху, перед выходом из самолёта.Причем оплеуха (или скорее, толчок двумя руками в лицо) была такой силы, что голова Макрона свернулась набок.Вот и не верь после этого в "сглаз Зеленского"! Даже удивительно. Как это у него получается?Палец Макрона и рука ЭрдоганаА ведь был еще скандал с пальцем Макрона!"Султан Эрдоган" схватил его за палец и не отпускал. Макрон пытался вырваться, но у него не получилось.13 секунд держал Эрдоган Макрона. Как мальчика, который сделал что-то не то.И вот теперь президента Франции бьёт Брижит.Мы расслабились!Службы пиара всегда настаивают на том, что надо побыстрее сам факт скандала признать, но сместить акцент на другое. И уменьшить масштаб происходящего.Вот и Макрон заявил:"Мы препирались, а скорее, дурачились с моей женой. Удивлён, что это стало "своего рода планетарной катастрофой".Французской прессе дали объяснение: "Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились, посмеявшись, перед началом поездки."Это, хе-хе, была просто шутка. Ничего себе шутка. Макрон чуть не выпал на трап самолёта.А выражение его лица, когда они с Брижит делают первые шаги после выхода из самолёта, обошло все мировые СМИ.Гнев, попытка держать себя в руках. Сжатый кулак.Брижит не подала ему руки и якобы сказала Эммануэлю: "Держись подальше, ты, неудачник". Так сообщил прессе специалист по чтению по губам.Интересно, и часто это у них так? Вернее, это совсем не интересно. Просто непонятно, как такое в принципе может происходить с президентом Франции?Ну, и конечно, акцент моментально сместили. Так тупо, как это только возможно. Но это постоянно и упорно сейчас делают во всех западных СМИ.Чуть что: "не надо распространять пророссийскую пропаганду".Русский след!Это якобы русские распространяют порочащее Макрона видео и хихикают ещё.Ну то есть французам якобы "все равно", что жена Макрона его реально бьёт.Всё равно? Но ведь не может быть всё равно, кто принимает решения? В стране, владеющей своим ядерным оружием (единственной в ЕС). Неужели "некто Брижит"?Брижит Макрон имеет свой кабинет в Елисейском дворце, свои службы пиара и сопровождения, делопроизводства, охрану.Макрон даже хотел сделать ей официальную должность, но потом от этой идеи отказались. Выяснилось, что народу это сильно не нравится.Похожий скандал, кстати, разгорается в США. Там спрашивают: кто управлял "ручкой Байдена"? Советники? Сын? Супруга? Кто подписывал документы вместо слабо соображающего и тяжело больного человека?Муж, жена, трансгендер? И кто такой Макрон?Конечно, во Франции возникает тот же вопрос, что и все восемь лет президентства Макрона: кто такая Брижит? Бывший мужчина? Настоящая женщина?Но все эти разговоры скрывают, видимо, другую тайну семейства Макронов: сам президент Франции, возможно, гей.Говорят и пишут, что у Макрона не было бы шансов быть избранным президентом Франции в этом случае.Разумеется, гомосексуалисты во Франции есть, и они вполне успешно там орудуют. Но президент?Нация не готова ассоциировать себя с официальным геем президентом.Даже выходили журналы во Франции, в первую предвыборную кампанию Макрона, с громадными заголовками: "ОН НЕ ГЕЙ!"И фото с Брижит. Взявшись за руку, они идут с Макроном в светлое будущее. И дети у них есть (дети Брижит). Вот такая немного странная, но обычная французская семья.Такую семейную историю тиражировали СМИ."Ротшильдам" необходимо было протащить Макрона в президенты. Условным "Ротшильдам", в этой группе влияния не только знаменитая семья международных банкиров, в банке которых Макрон ранее работал.Специально был выбран управляемый кандидат, у которого есть не просто прошлое, а многочисленные "скелеты в шкафах".Но этот вопрос возникает снова и снова. И он звучит не "кто такая Брижит Троньё", а "кто такой Макрон".Это абсолютно правильный вопрос: кто же является президентом Франции?И что действительно скрывает Макрон?У Франции были президенты, которые скрывали вторые семьи, детей, многолетние параллельные любовные истории. Общество воспринимало это спокойно и даже с улыбкой. И даже с сочувствием: все мы люди, все мы человеки.Но президент гей? И кто тогда французы?О чём говорят и о чём не говорят нации?Второй возмутивший и взорвавший все соцсети момент: ложь СМИ.И это тоже очень серьезная ситуация. Доверия к собственным СМИ у французов после "оплеухи Макрона" не осталось совсем. Его и было мало, но лживые заявления и попытки улизнуть от очевидного сделали из Макрона и французских СМИ просто посмешище.Дело в том, что все французские средства массовой информации вышли с видео без кусочка "оплеухи".Потом начали распространяться кадры с "рукой Брижит"."Это ИИ!" Сгенерировали якобы русские.Специально решили посмеяться над визитом президента и его супруги в бывшую колонию Франции.Официальное заявление Елисейского дворца: "Опубликованные видео и изображения были созданы с помощью ИИ и распространялись пророссийскими аккаунтами."Кэндис Оуэнс, американская журналистка:"Уверена, что Путин над этим знатно посмеялся. Он просто сидит и думает: "Заняться нам больше нечем. Будто нечем нам больше заняться, как генерировать изображение Брижит Макрон, дающую оплеуху Эммануэлю Макрону? Как будто у нас и так мало дел."Отрицали, отрицали. Так же, как тот пакетик в поезде. Теперь говорят: "доказано", что то был носовой платок. Кем доказано, как доказано? Не говоря уже про ложечку канцлера Мерца.Но в итоге уже американские СМИ вышли с видео "оплеухи президенту Франции", и пришлось французским всё признать.Абсолютно позорная история для СМИ Франции. Как же им всем закрыли рты? И как им можно после этого доверять?"Побитый президент"И наконец, третье.Может ли жена президента его бить?Это не такой простой и вовсе не смешной вопрос.Наверное, где-то в личном поместье, и вдали от людских глаз, они могут исполнять любые ролевые игры. Хотя, конечно, образ президента всё-таки должен быть другим.Это всегда в какой-то степени "отец нации". Французы наверняка не хотели бы видеть Макрона, как бы лично они к нему не относились, в унизительных позах.Но Брижит ударила президента в официальном месте, на официальном мероприятии. Самолет президента - это практически Елисейский дворец.Конечно, это абсолютно недопустимо. Это удар по имиджу Макрона. И это удар по институту президентства.Первая оплеухаДело ещё и в том, что Макрон уже получал оплеуху.Парень, который дал ему пощечину на митинге, получил полтора года тюрьмы, ему пожизненно запрещено находиться на госслужбе, нельзя несколько лет участвовать в выборах.Но он, кстати, сказал, что ни о чём не сожалеет.Французы в целом были тогда согласны с тем, что бить президента нельзя, потому что это "оплеуха Франции".Но как же быть теперь?Французский ИндокитайИ самый главный, наверное, вопрос. Каковы успехи Макрона как президента?И куда и зачем они с Брижит, собственно, отправились?Они с Брижит как раз начинали визит во Вьетнам. Бывший Индокитай. Бывшую колонию Франции.Под колониальным господством Франции находились Вьетнам, Лаос и Камбоджа.Существовал "французский Индокитай" с 1887 по 1954 год.Макроны отправились заключить новые договора, восстановить отношения.Дело в том, что с 2017 года, с момента как Макрон стал президентом, французская армия покинула почти все французские колонии в Африке.И как же Франции без колоний теперь существовать?Минус АфрикаПотеря африканских колоний - это очень серьёзный удар по французской экономике.Да, многие из этих стран официально не были уже колониями Франции. Но бывшие колонии Франции имели законодательство и соглашения с Францией, подобные тем, что США заключила сейчас с Украиной.Разрабатывают недра только французы. Строят мосты, дороги и предприятия только французы. Банки - тоже под французским управлением. Да практически всё. Старые колонии, просто вывеску поменяли, написали "демократическая республика".И вот весь этот мир, позволявший французскому среднему классу жить более или менее пристойно, а верхушке самых богатых - процветать, разрушается.Вот за этим и отправился Макрон в Индокитай: заново наладить отношения с бывшими колониями. Но визит, как уже пишут мировые СМИ, был провальный.Госдолг и расходыГосдолг Франции - 3,3 триллиона евро. За "годы Макрона" долг вырос на 45 процентов, увеличился на триллион.Жизнь всё тяжелее. Колоний нет, и французы платят все больше налогов.Мигрантам - зеленый свет везде. Они получают пособия, медицинские страховки, они не работают и занимаются криминалом.Всё это вызывает возмущение французов.И Париж ещё активно поддерживает идею о том, что надо взять кредит в 800 миллиардов и перевооружить Европу.Конечно. Ведь Макрон стремится возглавить будущие военные силы Европы.Но как это будет выглядеть теперь? После "оплеухи Брижит"?В американских СМИ пишут, что Макрон может досрочно уйти со своего поста.Выборы во Франции должны произойти весной 2027 года. Но возможно, что и гораздо раньше.Подробнее о том, как глобалисты управляют Европой - в статье "Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики"

франция

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

франция, европа, сша, эммануэль макрон, владимир зеленский, джо байден, эксклюзив, эрдоган, ротшильд, скандал, конфликт, пиар, ии (искусственный интеллект), медиа, цензура, сми