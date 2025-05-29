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"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером
"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером - 29.05.2025 Украина.ру
"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером
В Подольском районе Киева обвалился балкон вместе с американским оператором и режиссером Кристофером Уолтерсом, который приехал на Украину снимать фильм о войне. Об этом 29 мая сообщила "Страна.ua"
2025-05-29T16:18
2025-05-29T16:18
2025-05-29T16:29
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Издание опубликовало кадры, на которых сам Уолтерс рассказывает о случившемся, возмущаясь, что произошедшее - результат "чьей-то безответственности". "Страна" добавила, что режиссер в результате ЧП получил травму, однако не уточнила, какую именно.Свое негодование по поводу произошедшего высказал и глава местной городской военной администрации Тимур Ткаченко, заявив, что это - результат "многолетнего бездействия".Другие события дня в материале Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки.
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"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером
16:18 29.05.2025 (обновлено: 16:29 29.05.2025)
В Подольском районе Киева обвалился балкон вместе с американским оператором и режиссером Кристофером Уолтерсом, который приехал на Украину снимать фильм о войне. Об этом 29 мая сообщила "Страна.ua"
Издание опубликовало кадры
, на которых сам Уолтерс рассказывает о случившемся, возмущаясь, что произошедшее - результат "чьей-то безответственности". "Страна" добавила, что режиссер в результате ЧП получил травму, однако не уточнила, какую именно.
Свое негодование по поводу произошедшего высказал и глава местной городской военной администрации Тимур Ткаченко, заявив, что это - результат "многолетнего бездействия".
"Карма такая штука! Не надо фейки различные снимать и прикрывать террористические действия в адрес мирных со стороны Киева", "Советские панельки убивают американцев на Украине. За что боролись, как говорится", "Декомунизация в действии", "Американский режиссер почему-то больше на бомжа похож", "Это все ИИ сгенерировано, не верьте ему", "А в рыло ему за что дали? За то что балкон уронил?", "Почему пропустили новость что сегодня во Львове тоже балкон упал? Там сильно пострадала клумба с цветами и напугана кошка!" - отреагировали пользователи сети.