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"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером

"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером - 29.05.2025 Украина.ру

"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером

В Подольском районе Киева обвалился балкон вместе с американским оператором и режиссером Кристофером Уолтерсом, который приехал на Украину снимать фильм о войне. Об этом 29 мая сообщила "Страна.ua"

2025-05-29T16:18

2025-05-29T16:18

2025-05-29T16:29

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Издание опубликовало кадры, на которых сам Уолтерс рассказывает о случившемся, возмущаясь, что произошедшее - результат "чьей-то безответственности". "Страна" добавила, что режиссер в результате ЧП получил травму, однако не уточнила, какую именно.Свое негодование по поводу произошедшего высказал и глава местной городской военной администрации Тимур Ткаченко, заявив, что это - результат "многолетнего бездействия".Другие события дня в материале Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки.

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