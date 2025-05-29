Гладкоствольный ответ дронам: военный эксперт о том, как бойцы ВС РФ массово сбивают беспилотники ВСУ - 29.05.2025 Украина.ру
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Гладкоствольный ответ дронам: военный эксперт о том, как бойцы ВС РФ массово сбивают беспилотники ВСУ
Гладкоствольный ответ дронам: военный эксперт о том, как бойцы ВС РФ массово сбивают беспилотники ВСУ - 29.05.2025 Украина.ру
Гладкоствольный ответ дронам: военный эксперт о том, как бойцы ВС РФ массово сбивают беспилотники ВСУ
Российские военные всё чаще используют гладкоствольное оружие 12-го калибра для борьбы с украинскими дронами, превратив импровизацию в эффективную тактику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-29T03:00
2025-05-29T03:00
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По его словам, стандартные патроны с дробью обеспечивают достаточную кучность и точность для поражения низколетящих целей. Однако настоящим прорывом стало применение специальных патронов-сеток, таких как "Перехват" и КС 12х76 мм.Такие боеприпасы содержат свинцовые элементы, соединённые сетью, что значительно повышает шансы на перехват.Эта тактика уже доказала свою эффективность на поле боя, снижая угрозу со стороны украинских беспилотников для российских позиций.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.Также про использование БПЛА в зоне СВО: "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/vladimir-orlov-gidre-kotoraya-bet-bespilotnikami-po-rossii-pora-rubit-golovy-a-ne-schupaltsa-1063446375.html
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новости, россия, харьков, геннадий алехин, дроны, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, беспилотники, оружие, ружье, вс рф
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, дроны, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, беспилотники, оружие, ружье, ВС РФ

Гладкоствольный ответ дронам: военный эксперт о том, как бойцы ВС РФ массово сбивают беспилотники ВСУ

03:00 29.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Российские военные всё чаще используют гладкоствольное оружие 12-го калибра для борьбы с украинскими дронами, превратив импровизацию в эффективную тактику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По его словам, стандартные патроны с дробью обеспечивают достаточную кучность и точность для поражения низколетящих целей. Однако настоящим прорывом стало применение специальных патронов-сеток, таких как "Перехват" и КС 12х76 мм.

"Появление патрона-сетки позволяет вовсе поймать и обездвижить вражеский дрон", — отметил Алехин.

Такие боеприпасы содержат свинцовые элементы, соединённые сетью, что значительно повышает шансы на перехват.
Эта тактика уже доказала свою эффективность на поле боя, снижая угрозу со стороны украинских беспилотников для российских позиций.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.
Также про использование БПЛА в зоне СВО: "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
27 мая, 18:00
Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальцаЗа каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют производство беспилотников для ВСУ.
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