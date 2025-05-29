https://ukraina.ru/20250529/germes-peppa-kuznechik-ekspert-o-tom-pochemu-rossiyskie-sistemy-upravleniya-bpla-luchshe-zapadnykh-1063465287.html

"Гермес", "Пеппа", "Кузнечик": эксперт о том, почему российские системы управления БПЛА лучше западных

"Гермес", "Пеппа", "Кузнечик": эксперт о том, почему российские системы управления БПЛА лучше западных - 29.05.2025 Украина.ру

"Гермес", "Пеппа", "Кузнечик": эксперт о том, почему российские системы управления БПЛА лучше западных

О технических преимуществах российских разработок в области беспилотных систем в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")

2025-05-29T04:15

2025-05-29T04:15

2025-05-29T04:15

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Ковригин подробно описал российские технологии: "У нас появились "Гермес", "Кузнечик", "Пеппа". Это не попытки скопировать западное — это полностью российские разработки".Журналист обратил внимание на их эффективность: "Они очень хорошо преодолевают РЭБ, потому что они под это заточены".Он провел сравнение: "ELRS — сугубо гражданская вещь, которая нужна для соревнований или хобби, при её разработке не стояла задача противостоять помехам". Российские же системы, по его словам, создавались специально для боевых условий.Ковригин отметил прогресс в импортозамещении: "У меня сейчас есть отечественные моторы, я ставлю их на дроны, они отлично летают". Он добавил: "Уже существуют отечественные контроллеры, есть отечественные винты".Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html

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