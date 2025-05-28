"Я привёз в ДНР полный УАЗик": Ковригин о том, как волонтеры создали уникальную систему снабжения армии - 28.05.2025 Украина.ру
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"Я привёз в ДНР полный УАЗик": Ковригин о том, как волонтеры создали уникальную систему снабжения армии
"Я привёз в ДНР полный УАЗик": Ковригин о том, как волонтеры создали уникальную систему снабжения армии - 28.05.2025 Украина.ру
"Я привёз в ДНР полный УАЗик": Ковригин о том, как волонтеры создали уникальную систему снабжения армии
О механизмах народной поддержки фронта, которые стали образцом эффективности в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
2025-05-28T21:45
2025-05-28T21:45
новости
донецкая народная республика
россия
владимир зотов
михаил звинчук
украина.ру
вооруженные силы украины
волонтеры
помощь
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Журналист поделился опытом организации волонтерской помощи: "Я загрузил свой УАЗик всем, чем можно — помню, в аптеке я делал закупку около часа, а люди стояли и терпеливо ждали".Ковригин отметил неожиданные масштабы поддержки: "Я даже отнёсся к этому как-то скептически, не думал, что смогу собирать серьёзные деньги".Эксперт рассказал о развитии системы снабжения: "Мы закупили очень много всего — рации, ретрансляторы, даже два пикапа". По его словам, ключевую роль играет доверие людей: "У меня не миллионы подписчиков, но они всегда отзываются и помогают".Ковригин подчеркнул важность личного участия: "Я привёз в ДНР полный УАЗик — от бинтов и зелёнки до топоров и бензопил". Такой подход позволяет оперативно закрывать самые насущные потребности подразделений, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250502/nuzhno-vyvezti-trupy-i-razobrat-zavaly-volonter-o-prestupleniyakh-vsu-i-vosstanovlenii-kurskoy-1062896273.html
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Новости
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новости, донецкая народная республика, россия, владимир зотов, михаил звинчук, украина.ру, вооруженные силы украины, волонтеры, помощь
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зотов, Михаил Звинчук, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, волонтеры, помощь

"Я привёз в ДНР полный УАЗик": Ковригин о том, как волонтеры создали уникальную систему снабжения армии

21:45 28.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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О механизмах народной поддержки фронта, которые стали образцом эффективности в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
Журналист поделился опытом организации волонтерской помощи: "Я загрузил свой УАЗик всем, чем можно — помню, в аптеке я делал закупку около часа, а люди стояли и терпеливо ждали".
Ковригин отметил неожиданные масштабы поддержки: "Я даже отнёсся к этому как-то скептически, не думал, что смогу собирать серьёзные деньги".
Эксперт рассказал о развитии системы снабжения: "Мы закупили очень много всего — рации, ретрансляторы, даже два пикапа". По его словам, ключевую роль играет доверие людей: "У меня не миллионы подписчиков, но они всегда отзываются и помогают".
Ковригин подчеркнул важность личного участия: "Я привёз в ДНР полный УАЗик — от бинтов и зелёнки до топоров и бензопил".
Такой подход позволяет оперативно закрывать самые насущные потребности подразделений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
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"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской областиЗа лето в Курской области мы в лучшем случае сможем только разгрести завалы. Со всей России могут откликнутся тысячи людей, которые помогут разобрать обломки и зачистить территорию вокруг населенных пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
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