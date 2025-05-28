"Я привёз в ДНР полный УАЗик": Ковригин о том, как волонтеры создали уникальную систему снабжения армии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
О механизмах народной поддержки фронта, которые стали образцом эффективности в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
Журналист поделился опытом организации волонтерской помощи: "Я загрузил свой УАЗик всем, чем можно — помню, в аптеке я делал закупку около часа, а люди стояли и терпеливо ждали".
Ковригин отметил неожиданные масштабы поддержки: "Я даже отнёсся к этому как-то скептически, не думал, что смогу собирать серьёзные деньги".
Эксперт рассказал о развитии системы снабжения: "Мы закупили очень много всего — рации, ретрансляторы, даже два пикапа". По его словам, ключевую роль играет доверие людей: "У меня не миллионы подписчиков, но они всегда отзываются и помогают".
Ковригин подчеркнул важность личного участия: "Я привёз в ДНР полный УАЗик — от бинтов и зелёнки до топоров и бензопил".
Такой подход позволяет оперативно закрывать самые насущные потребности подразделений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
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