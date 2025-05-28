Российские войска ударили шестью ракетами "Искандер" по Кременчугу - 28.05.2025 Украина.ру
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Российские войска ударили шестью ракетами "Искандер" по Кременчугу
Российские войска ударили шестью ракетами "Искандер" по Кременчугу - 28.05.2025 Украина.ру
Российские войска ударили шестью ракетами "Искандер" по Кременчугу
В ночь на среду российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в городе Кременчуге Полтавской области. Об этом 28 мая сообщил Телеграм-канал "Военный осведомитель", опубликовав видео одного из прилетов
2025-05-28T10:17
2025-05-28T10:17
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На 11-секундном видеоролике можно услышать мощный взрыв, который раздался во время попадания ракеты в цель. Эти данные частично признали и ВСУ. На официальном сайте вооруженных сил отмечается, что в ночь на 28 мая армия РФ ударила по территории Украины пятью ракетами "Искандер" и одной авиаракетой.Накануне начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что система ПВО Patriot не может бороться с российским ракетным комплексом "Искандер". Российские баллистические ракеты летают по иной траектории, маневрируют, чем усложняют работу американских комплексов, посетовал он.О том, какая истерика случилась у Запада на фоне российских ударов, — в публикации Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.
https://ukraina.ru/20250527/mezhdunarodnyy-revansh-memorandum-po-ukraine-opravdaniya-mertsa-i-provokatsii-kieva-glavnoe-na-1300-1063427950.html
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новости, украина, кременчуг, полтавская область, россия, вс рф, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Кременчуг, Полтавская область, Россия, ВС РФ, Вооруженные силы Украины

Российские войска ударили шестью ракетами "Искандер" по Кременчугу

10:17 28.05.2025
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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В ночь на среду российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в городе Кременчуге Полтавской области. Об этом 28 мая сообщил Телеграм-канал "Военный осведомитель", опубликовав видео одного из прилетов
На 11-секундном видеоролике можно услышать мощный взрыв, который раздался во время попадания ракеты в цель.
"Сообщается об ударе шестью "Искандерами" по Кременчугу Полтавской области", — сообщается в публикации. Других подробностей авторы канала не приводят.
Эти данные частично признали и ВСУ. На официальном сайте вооруженных сил отмечается, что в ночь на 28 мая армия РФ ударила по территории Украины пятью ракетами "Искандер" и одной авиаракетой.
Накануне начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что система ПВО Patriot не может бороться с российским ракетным комплексом "Искандер". Российские баллистические ракеты летают по иной траектории, маневрируют, чем усложняют работу американских комплексов, посетовал он.
Вчера, 13:00
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О том, какая истерика случилась у Запада на фоне российских ударов, — в публикации Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.
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