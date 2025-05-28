Российские войска ударили шестью ракетами "Искандер" по Кременчугу
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
В ночь на среду российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в городе Кременчуге Полтавской области. Об этом 28 мая сообщил Телеграм-канал "Военный осведомитель", опубликовав видео одного из прилетов
На 11-секундном видеоролике можно услышать мощный взрыв, который раздался во время попадания ракеты в цель.
"Сообщается об ударе шестью "Искандерами" по Кременчугу Полтавской области", — сообщается в публикации. Других подробностей авторы канала не приводят.
Накануне начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что система ПВО Patriot не может бороться с российским ракетным комплексом "Искандер". Российские баллистические ракеты летают по иной траектории, маневрируют, чем усложняют работу американских комплексов, посетовал он.
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