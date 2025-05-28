От журналиста до военного инженера: Ковригин о том, как гражданские технологии перевооружают армию - 28.05.2025 Украина.ру
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От журналиста до военного инженера: Ковригин о том, как гражданские технологии перевооружают армию
От журналиста до военного инженера: Ковригин о том, как гражданские технологии перевооружают армию - 28.05.2025 Украина.ру
От журналиста до военного инженера: Ковригин о том, как гражданские технологии перевооружают армию
О переходе от волонтерской помощи к непосредственному участию в техническом обеспечении подразделений в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
2025-05-28T20:45
2025-05-28T20:45
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Ковригин поделился историей своего пути от журналиста-волонтера до военного инженера. "Я начал в 2022 году с помощи батальону - собирали медикаменты, технику, даже два пикапа", - рассказал он.Особое внимание эксперт уделил отечественным разработкам для беспилотников. "30-40% дрона сейчас можно собрать из отечественных деталей", - отметил журналист, подчеркивая важность импортозамещения.Говоря о перспективах, специалист указал: "Когда китайские чипы будут стоить по 20 тысяч, начнётся массовое применение ИИ". Это, по его мнению, кардинально изменит характер боевых действий.Ковригин также подчеркнул роль волонтерского движения: "У меня не миллионы подписчиков, но они всегда отзываются и помогают, мы всегда делали хорошие сборы". По его словам, это доказывает, что народная поддержка остается важным фактором на фронте.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/shakhtery-i-roboty-kak-iz-razrukhi-i-razoreniya-izvlech-donbassu-pribyl-1063459026.html
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новости, россия, владимир зотов, вооруженные силы украины, украина.ру, волонтеры, вс рф, искусственный интеллект, ии (искусственный интеллект), сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Владимир Зотов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, волонтеры, ВС РФ, искусственный интеллект, ИИ (искусственный интеллект), СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, дроны, беспилотники

От журналиста до военного инженера: Ковригин о том, как гражданские технологии перевооружают армию

20:45 28.05.2025
 
© Украина.ру / Владимир ЗотовБукварь
Букварь - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Украина.ру / Владимир Зотов
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О переходе от волонтерской помощи к непосредственному участию в техническом обеспечении подразделений в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
Ковригин поделился историей своего пути от журналиста-волонтера до военного инженера. "Я начал в 2022 году с помощи батальону - собирали медикаменты, технику, даже два пикапа", - рассказал он.
Особое внимание эксперт уделил отечественным разработкам для беспилотников. "30-40% дрона сейчас можно собрать из отечественных деталей", - отметил журналист, подчеркивая важность импортозамещения.
Говоря о перспективах, специалист указал: "Когда китайские чипы будут стоить по 20 тысяч, начнётся массовое применение ИИ". Это, по его мнению, кардинально изменит характер боевых действий.
Ковригин также подчеркнул роль волонтерского движения: "У меня не миллионы подписчиков, но они всегда отзываются и помогают, мы всегда делали хорошие сборы". По его словам, это доказывает, что народная поддержка остается важным фактором на фронте.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
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