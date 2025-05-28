https://ukraina.ru/20250528/ot-zhurnalista-do-voennogo-inzhenera-kovrigin-o-tom-kak-grazhdanskie-tekhnologii-perevooruzhayut-armiyu-1063461286.html

От журналиста до военного инженера: Ковригин о том, как гражданские технологии перевооружают армию

От журналиста до военного инженера: Ковригин о том, как гражданские технологии перевооружают армию - 28.05.2025 Украина.ру

От журналиста до военного инженера: Ковригин о том, как гражданские технологии перевооружают армию

О переходе от волонтерской помощи к непосредственному участию в техническом обеспечении подразделений в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")

2025-05-28T20:45

2025-05-28T20:45

2025-05-28T20:45

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Ковригин поделился историей своего пути от журналиста-волонтера до военного инженера. "Я начал в 2022 году с помощи батальону - собирали медикаменты, технику, даже два пикапа", - рассказал он.Особое внимание эксперт уделил отечественным разработкам для беспилотников. "30-40% дрона сейчас можно собрать из отечественных деталей", - отметил журналист, подчеркивая важность импортозамещения.Говоря о перспективах, специалист указал: "Когда китайские чипы будут стоить по 20 тысяч, начнётся массовое применение ИИ". Это, по его мнению, кардинально изменит характер боевых действий.Ковригин также подчеркнул роль волонтерского движения: "У меня не миллионы подписчиков, но они всегда отзываются и помогают, мы всегда делали хорошие сборы". По его словам, это доказывает, что народная поддержка остается важным фактором на фронте.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/shakhtery-i-roboty-kak-iz-razrukhi-i-razoreniya-izvlech-donbassu-pribyl-1063459026.html

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