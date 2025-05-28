"Небо кишит БПЛА": волонтер рассказал, как искусственный интеллект и дроны полностью изменят поле боя

Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого

О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения, расширении опасных зон, перспективах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА с позывным "Ким".