"Небо кишит БПЛА": волонтер рассказал, как искусственный интеллект и дроны полностью изменят поле боя
© topwar.ru
© topwar.ru
Своим видением эволюции методов ведения боевых действий в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
Ковригин описал будущее войны: "Будет что-то похожее на 'Эпоху империй' - ты выделяешь юнитов и направляешь одних туда, других сюда". Он считает, что роль человека изменится кардинально.
"Уже сейчас у ВСУ есть позиции, на которых мало людей - они в основном удерживают их дронами. К ним очень трудно подойти, потому что небо кишит БПЛА", - привел пример эксперт.
Говоря о перспективах ИИ, журналист отметил: "Искусственный интеллект тоже получит такое же массовое применение, когда он станет дешёвым". По его оценкам, это вопрос ближайших лет.
Ковригин также подчеркнул необходимость развития новых технологий обнаружения: "Мне кажется, наша промышленность могла бы решить задачу по созданию установок, которые выясняют, откуда дрон стартовал и по какой траектории он летел".
По мнению, могло бы стать эффективным ответом на угрозу беспилотников.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
28 апреля, 04:53Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлогоО специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения, расширении опасных зон, перспективах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА с позывным "Ким".
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