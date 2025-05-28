"Небо кишит БПЛА": волонтер рассказал, как искусственный интеллект и дроны полностью изменят поле боя - 28.05.2025 Украина.ру
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"Небо кишит БПЛА": волонтер рассказал, как искусственный интеллект и дроны полностью изменят поле боя
"Небо кишит БПЛА": волонтер рассказал, как искусственный интеллект и дроны полностью изменят поле боя - 28.05.2025 Украина.ру
"Небо кишит БПЛА": волонтер рассказал, как искусственный интеллект и дроны полностью изменят поле боя
Своим видением эволюции методов ведения боевых действий в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
2025-05-28T21:15
2025-05-28T21:15
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Ковригин описал будущее войны: "Будет что-то похожее на 'Эпоху империй' - ты выделяешь юнитов и направляешь одних туда, других сюда". Он считает, что роль человека изменится кардинально.Говоря о перспективах ИИ, журналист отметил: "Искусственный интеллект тоже получит такое же массовое применение, когда он станет дешёвым". По его оценкам, это вопрос ближайших лет.Ковригин также подчеркнул необходимость развития новых технологий обнаружения: "Мне кажется, наша промышленность могла бы решить задачу по созданию установок, которые выясняют, откуда дрон стартовал и по какой траектории он летел". По мнению, могло бы стать эффективным ответом на угрозу беспилотников.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250428/operator-bpla-kim-o-razvitii-dronovodstva-my-na-poroge-chego-to-grandioznogo-i-ne-ochen-veslogo-1062787033.html
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новости, россия, владимир зотов, михаил звинчук, дроны, бпла, беспилотники, ии (искусственный интеллект), сво, дзен новости сво, спецоперация, технологии, прогнозы сво, новости сво сейчас
Новости, Россия, Владимир Зотов, Михаил Звинчук, дроны, БПЛА, беспилотники, ИИ (искусственный интеллект), СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, технологии, прогнозы СВО, новости СВО сейчас

"Небо кишит БПЛА": волонтер рассказал, как искусственный интеллект и дроны полностью изменят поле боя

21:15 28.05.2025
 
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Своим видением эволюции методов ведения боевых действий в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
Ковригин описал будущее войны: "Будет что-то похожее на 'Эпоху империй' - ты выделяешь юнитов и направляешь одних туда, других сюда". Он считает, что роль человека изменится кардинально.
"Уже сейчас у ВСУ есть позиции, на которых мало людей - они в основном удерживают их дронами. К ним очень трудно подойти, потому что небо кишит БПЛА", - привел пример эксперт.
Говоря о перспективах ИИ, журналист отметил: "Искусственный интеллект тоже получит такое же массовое применение, когда он станет дешёвым". По его оценкам, это вопрос ближайших лет.
Ковригин также подчеркнул необходимость развития новых технологий обнаружения: "Мне кажется, наша промышленность могла бы решить задачу по созданию установок, которые выясняют, откуда дрон стартовал и по какой траектории он летел".
По мнению, могло бы стать эффективным ответом на угрозу беспилотников.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
Позывной Ким
28 апреля, 04:53
Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлогоО специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения, расширении опасных зон, перспективах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА с позывным "Ким".
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