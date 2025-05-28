Микроэлектроника под санкциями: Ковригин раскрыл, как РФ и Китай прорывают технологическую блокаду - 28.05.2025 Украина.ру
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Микроэлектроника под санкциями: Ковригин раскрыл, как РФ и Китай прорывают технологическую блокаду
Микроэлектроника под санкциями: Ковригин раскрыл, как РФ и Китай прорывают технологическую блокаду - 28.05.2025 Украина.ру
Микроэлектроника под санкциями: Ковригин раскрыл, как РФ и Китай прорывают технологическую блокаду
О текущем состоянии и перспективах развития отечественной микроэлектроники в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
2025-05-28T20:15
2025-05-28T20:15
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украина.ру
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Ковригин подробно объяснил ситуацию с микроэлектроникой: "Китай - крупнейший в мире импортёр микроэлектроники и электронно-компонентной базы". Он отметил, что обе страны сталкиваются с ограничениями."Разработка такого литографа - сложнейшая задача, и для нас она не уложится даже в десять лет", - сказал эксперт о перспективах создания современных установок. Однако Ковригин рассказал и про успехи: "Недавно появилась новость, что мы сделали литограф на 350 нанометров".Журналист подчеркнул: "80% микроэлектроники в мире производится в интервале от 350 до 90 нм. Потому что в микросхемах, которые не являются памятью или центральным процессором, не нужны 7 или 14 нанометров".Ковригин выразил оптимизм по поводу сотрудничества с Белоруссией: "У белорусов с советских времён сохранился завод "Планар", сохранились и компетенции. Они сделали железо, мы сделали лазер, и вместе с ними у нас получилось 350 нанометров". Это, по его словам, пример успешного союзнического взаимодействия.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, белоруссия, владимир зотов, михаил звинчук, украина.ру, вооруженные силы украины, технологии, разработки, завод, сво
Новости, Россия, Китай, Белоруссия, Владимир Зотов, Михаил Звинчук, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, технологии, разработки, завод, СВО

Микроэлектроника под санкциями: Ковригин раскрыл, как РФ и Китай прорывают технологическую блокаду

20:15 28.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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О текущем состоянии и перспективах развития отечественной микроэлектроники в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
Ковригин подробно объяснил ситуацию с микроэлектроникой: "Китай - крупнейший в мире импортёр микроэлектроники и электронно-компонентной базы". Он отметил, что обе страны сталкиваются с ограничениями.
"Разработка такого литографа - сложнейшая задача, и для нас она не уложится даже в десять лет", - сказал эксперт о перспективах создания современных установок. Однако Ковригин рассказал и про успехи: "Недавно появилась новость, что мы сделали литограф на 350 нанометров".
Журналист подчеркнул: "80% микроэлектроники в мире производится в интервале от 350 до 90 нм. Потому что в микросхемах, которые не являются памятью или центральным процессором, не нужны 7 или 14 нанометров".
Ковригин выразил оптимизм по поводу сотрудничества с Белоруссией: "У белорусов с советских времён сохранился завод "Планар", сохранились и компетенции. Они сделали железо, мы сделали лазер, и вместе с ними у нас получилось 350 нанометров".
Это, по его словам, пример успешного союзнического взаимодействия.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
29 октября 2024, 12:13
США прекратили финансировать разработку ИИ и новых технологий в КитаеФинансирование из США производства новинок микроэлектроники и других высокотехнологичных товаров в Китае будет запрещено. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных 28 октября на сайте Минфина США.
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