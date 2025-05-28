https://ukraina.ru/20250528/mikroelektronika-pod-sanktsiyami-kovrigin-raskryl-kak-rf-i-kitay-proryvayut-tekhnologicheskuyu-blokadu-1063462528.html

Микроэлектроника под санкциями: Ковригин раскрыл, как РФ и Китай прорывают технологическую блокаду

Микроэлектроника под санкциями: Ковригин раскрыл, как РФ и Китай прорывают технологическую блокаду - 28.05.2025 Украина.ру

Микроэлектроника под санкциями: Ковригин раскрыл, как РФ и Китай прорывают технологическую блокаду

О текущем состоянии и перспективах развития отечественной микроэлектроники в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")

2025-05-28T20:15

2025-05-28T20:15

2025-05-28T20:15

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Ковригин подробно объяснил ситуацию с микроэлектроникой: "Китай - крупнейший в мире импортёр микроэлектроники и электронно-компонентной базы". Он отметил, что обе страны сталкиваются с ограничениями."Разработка такого литографа - сложнейшая задача, и для нас она не уложится даже в десять лет", - сказал эксперт о перспективах создания современных установок. Однако Ковригин рассказал и про успехи: "Недавно появилась новость, что мы сделали литограф на 350 нанометров".Журналист подчеркнул: "80% микроэлектроники в мире производится в интервале от 350 до 90 нм. Потому что в микросхемах, которые не являются памятью или центральным процессором, не нужны 7 или 14 нанометров".Ковригин выразил оптимизм по поводу сотрудничества с Белоруссией: "У белорусов с советских времён сохранился завод "Планар", сохранились и компетенции. Они сделали железо, мы сделали лазер, и вместе с ними у нас получилось 350 нанометров". Это, по его словам, пример успешного союзнического взаимодействия.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241029/1058445526.html

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