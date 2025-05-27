Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага - 27.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250527/postoyannye-nochnye-udary-geranyami-privedut-k-psikhologicheskomu-slomu-vraga-1063442359.html
Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага
Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага - 27.05.2025 Украина.ру
Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага
Донецкий военный с позывным "Меровинг" в интервью изданию Украина.ру рассказал, к каким последствиям может привести увеличение производства и как следствие увеличение ударов российских БПЛА по врагу
2025-05-27T17:02
2025-05-27T17:02
эксклюзив
the economist
владимир зеленский
герань
бпла
украина
россия
запад
бенито муссолини
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063155670_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_6b3321be8aaf65dcb32f1c88cf118b80.jpg
Российская армия в скором времени может сделать жизнь на Украине невыносимой из-за постоянных ночных ударов "Геранями". Количество БПЛА, одновременно участвующих в таких рейдах, может увеличиться до 1000 штук в сутки. С таким количеством дронов украинская система ПВО просто не справится. В результате количество разрушенных объектов возрастет в разы. Об этом пишет британское издание The Economist. По его информации, Россия может в самое ближайшее время начать производить до 500 "Гераней" в сутки.К чему может привести подобная военная практика и как она повлияет на ход войны? Смогут ли такие удары переломить ход войны?Донецкий военный с позывным "Меровинг" считает, что дело не в количестве дронов, а в военном и психологическом эффекте, вызванном их ударами."Нужен такой удар, который бы заставил военную и политическую элиту Украины содрогнуться, чтобы она ощутила себя бессильной перед российскими ударами и не могущей предотвратить их в дальнейшем. Мало того, и само население, и Западная Европа, помогающая ВСУ, поняли бы, что военное руководство Украины просто не в силах противостоять российскому натиску. Все это приведет к психологическому слому и в конечном счете к Победе.Приведу в пример гражданскую войну в Испании. Те же самые люди, которые, начиная с 1936 года, два года защищали Мадрид и Барселону от франкистов, уже в 1938 году бежали кто куда. Причина: просто психологически сломались. Но можем ли мы сказать, что украинцы сейчас стоят на пороге подобного слома? Думаю, нет", — считает Меровинг.По его словам, добавляет "стойкости" украинской военной и политической элите то, что она не патриот своей страны, а патриот "глобального человечества". Для таких проигрыш Украины – это еще не проигрыш Запада, частью которого они себя считают.Запад дает деньги на жизнь Украине, и она живет. Страну, которая, по словам нашего собеседника, может одновременно запустить по нам 200 беспилотников самолетного типа, как это сделала недавно Украина, вряд ли можно назвать страной, которая вот-вот испустит дух."Предположим, Россия начнет бить беспилотниками по военным объектам, но будет ли от этого эффект, если сейчас в современной войне все военные объекты рассредоточены. Можно бить по военному производству. Да, это принесет определенный эффект, но произойдет ли от этого военный и психологический слом? Вряд ли, хотя такие удары нужны, конечно.Психологический эффект могут произвести только еженощные атаки на Киев и города Западной Украины – Львов, Ивано-Франковск, Тернополь. В 12.00 ночи, потом в 03.00, затем в 05.00. При этом даже неважно, хорошо или плохо у вас работает ПВО. Главное, что на вас еженощно производятся массовые атаки: гудят сирены, что-то постоянно взрывается рядом, на горизонте все в заревах пожаров. Если это будет происходить неделями, месяцами, то никто всего этого психологически не выдержит", — не сомневается Меровинг.Он считает, что вот тогда и произойдет изменение общественного мнения в пользу мира и заключения любых договоренностей с Россией. Сразу украинские блогеры начнут писать о том, а может, ну его, с этими границами 1991 года, может, лучше сохранить то, что есть.Поэтому увеличение производства "Гераней" и как следствие — увеличение ударов ими по украинским объектам приведет скорее не к военному, а к психологическому слому военной и политической элиты. И тогда возможно на Украине произойдет точно так же, как в фашистской Италии летом 1943 года, когда после высадки союзников на Сицилии высшая фашистская элита при поддержке короля Виктора Эммануила III отстранила Муссолини от власти. Возможно, значительная часть украинской элиты, осознавшая, что российской военной мощи сопротивляться бесполезно, но в то же время желающая не потерять свою собственность, отстранит Зеленского и военную верхушку от власти, и война закончится.Смотрите также интервью специалиста по беспилотной авиации Михаила "Архангела" Филиппова Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063155670_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_03eace3308c61a52983c253b7288b026.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, the economist, владимир зеленский, герань, бпла, украина, россия, запад, бенито муссолини, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, The Economist, Владимир Зеленский, Герань, БПЛА, Украина, Россия, Запад, Бенито Муссолини, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага

17:02 27.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРепетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий военный с позывным "Меровинг" в интервью изданию Украина.ру рассказал, к каким последствиям может привести увеличение производства и как следствие увеличение ударов российских БПЛА по врагу
Российская армия в скором времени может сделать жизнь на Украине невыносимой из-за постоянных ночных ударов "Геранями". Количество БПЛА, одновременно участвующих в таких рейдах, может увеличиться до 1000 штук в сутки. С таким количеством дронов украинская система ПВО просто не справится. В результате количество разрушенных объектов возрастет в разы. Об этом пишет британское издание The Economist. По его информации, Россия может в самое ближайшее время начать производить до 500 "Гераней" в сутки.
К чему может привести подобная военная практика и как она повлияет на ход войны? Смогут ли такие удары переломить ход войны?
Донецкий военный с позывным "Меровинг" считает, что дело не в количестве дронов, а в военном и психологическом эффекте, вызванном их ударами.
"Нужен такой удар, который бы заставил военную и политическую элиту Украины содрогнуться, чтобы она ощутила себя бессильной перед российскими ударами и не могущей предотвратить их в дальнейшем. Мало того, и само население, и Западная Европа, помогающая ВСУ, поняли бы, что военное руководство Украины просто не в силах противостоять российскому натиску. Все это приведет к психологическому слому и в конечном счете к Победе.
Приведу в пример гражданскую войну в Испании. Те же самые люди, которые, начиная с 1936 года, два года защищали Мадрид и Барселону от франкистов, уже в 1938 году бежали кто куда. Причина: просто психологически сломались. Но можем ли мы сказать, что украинцы сейчас стоят на пороге подобного слома? Думаю, нет", — считает Меровинг.
По его словам, добавляет "стойкости" украинской военной и политической элите то, что она не патриот своей страны, а патриот "глобального человечества". Для таких проигрыш Украины – это еще не проигрыш Запада, частью которого они себя считают.
Запад дает деньги на жизнь Украине, и она живет. Страну, которая, по словам нашего собеседника, может одновременно запустить по нам 200 беспилотников самолетного типа, как это сделала недавно Украина, вряд ли можно назвать страной, которая вот-вот испустит дух.
"Предположим, Россия начнет бить беспилотниками по военным объектам, но будет ли от этого эффект, если сейчас в современной войне все военные объекты рассредоточены. Можно бить по военному производству. Да, это принесет определенный эффект, но произойдет ли от этого военный и психологический слом? Вряд ли, хотя такие удары нужны, конечно.
Психологический эффект могут произвести только еженощные атаки на Киев и города Западной Украины – Львов, Ивано-Франковск, Тернополь. В 12.00 ночи, потом в 03.00, затем в 05.00. При этом даже неважно, хорошо или плохо у вас работает ПВО. Главное, что на вас еженощно производятся массовые атаки: гудят сирены, что-то постоянно взрывается рядом, на горизонте все в заревах пожаров. Если это будет происходить неделями, месяцами, то никто всего этого психологически не выдержит", — не сомневается Меровинг.
Он считает, что вот тогда и произойдет изменение общественного мнения в пользу мира и заключения любых договоренностей с Россией. Сразу украинские блогеры начнут писать о том, а может, ну его, с этими границами 1991 года, может, лучше сохранить то, что есть.
Поэтому увеличение производства "Гераней" и как следствие — увеличение ударов ими по украинским объектам приведет скорее не к военному, а к психологическому слому военной и политической элиты. И тогда возможно на Украине произойдет точно так же, как в фашистской Италии летом 1943 года, когда после высадки союзников на Сицилии высшая фашистская элита при поддержке короля Виктора Эммануила III отстранила Муссолини от власти. Возможно, значительная часть украинской элиты, осознавшая, что российской военной мощи сопротивляться бесполезно, но в то же время желающая не потерять свою собственность, отстранит Зеленского и военную верхушку от власти, и война закончится.
Смотрите также интервью специалиста по беспилотной авиации Михаила "Архангела" Филиппова Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивThe EconomistВладимир ЗеленскийГераньБПЛАУкраинаРоссияЗападБенито МуссолиниВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
20:45"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
20:30Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
20:15"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
20:00ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, зачищая ВСУ в ключевых населенных пунктах — эксперт
19:53Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве
19:45Политолог: Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но контакты с ним важны для России
19:30Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр
19:15Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине
19:05Россия, США и Китай должны "держать дистанцию" во избежание катастрофы — Фефелов
19:04Голубые укро-сосиски Стармера. Британский премьер спасает свой секс-имидж в войне
19:00Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ
18:15Рекордное продвижение ВС РФ, "дальнобойные" метания ФРГ. Итоги 27 мая
18:00Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца
17:17Договор о космосе накроется "Золотым куполом". О чем Россия, Китай и КНДР предупреждают мир
17:10В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины
17:02Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага
16:29Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют
16:18Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска
15:21Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами"
Лента новостейМолния