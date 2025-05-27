https://ukraina.ru/20250527/postoyannye-nochnye-udary-geranyami-privedut-k-psikhologicheskomu-slomu-vraga-1063442359.html

Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага

Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага - 27.05.2025 Украина.ру

Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага

Донецкий военный с позывным "Меровинг" в интервью изданию Украина.ру рассказал, к каким последствиям может привести увеличение производства и как следствие увеличение ударов российских БПЛА по врагу

2025-05-27T17:02

2025-05-27T17:02

2025-05-27T17:02

эксклюзив

the economist

владимир зеленский

герань

бпла

украина

россия

запад

бенито муссолини

вооруженные силы украины

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Российская армия в скором времени может сделать жизнь на Украине невыносимой из-за постоянных ночных ударов "Геранями". Количество БПЛА, одновременно участвующих в таких рейдах, может увеличиться до 1000 штук в сутки. С таким количеством дронов украинская система ПВО просто не справится. В результате количество разрушенных объектов возрастет в разы. Об этом пишет британское издание The Economist. По его информации, Россия может в самое ближайшее время начать производить до 500 "Гераней" в сутки.К чему может привести подобная военная практика и как она повлияет на ход войны? Смогут ли такие удары переломить ход войны?Донецкий военный с позывным "Меровинг" считает, что дело не в количестве дронов, а в военном и психологическом эффекте, вызванном их ударами."Нужен такой удар, который бы заставил военную и политическую элиту Украины содрогнуться, чтобы она ощутила себя бессильной перед российскими ударами и не могущей предотвратить их в дальнейшем. Мало того, и само население, и Западная Европа, помогающая ВСУ, поняли бы, что военное руководство Украины просто не в силах противостоять российскому натиску. Все это приведет к психологическому слому и в конечном счете к Победе.Приведу в пример гражданскую войну в Испании. Те же самые люди, которые, начиная с 1936 года, два года защищали Мадрид и Барселону от франкистов, уже в 1938 году бежали кто куда. Причина: просто психологически сломались. Но можем ли мы сказать, что украинцы сейчас стоят на пороге подобного слома? Думаю, нет", — считает Меровинг.По его словам, добавляет "стойкости" украинской военной и политической элите то, что она не патриот своей страны, а патриот "глобального человечества". Для таких проигрыш Украины – это еще не проигрыш Запада, частью которого они себя считают.Запад дает деньги на жизнь Украине, и она живет. Страну, которая, по словам нашего собеседника, может одновременно запустить по нам 200 беспилотников самолетного типа, как это сделала недавно Украина, вряд ли можно назвать страной, которая вот-вот испустит дух."Предположим, Россия начнет бить беспилотниками по военным объектам, но будет ли от этого эффект, если сейчас в современной войне все военные объекты рассредоточены. Можно бить по военному производству. Да, это принесет определенный эффект, но произойдет ли от этого военный и психологический слом? Вряд ли, хотя такие удары нужны, конечно.Психологический эффект могут произвести только еженощные атаки на Киев и города Западной Украины – Львов, Ивано-Франковск, Тернополь. В 12.00 ночи, потом в 03.00, затем в 05.00. При этом даже неважно, хорошо или плохо у вас работает ПВО. Главное, что на вас еженощно производятся массовые атаки: гудят сирены, что-то постоянно взрывается рядом, на горизонте все в заревах пожаров. Если это будет происходить неделями, месяцами, то никто всего этого психологически не выдержит", — не сомневается Меровинг.Он считает, что вот тогда и произойдет изменение общественного мнения в пользу мира и заключения любых договоренностей с Россией. Сразу украинские блогеры начнут писать о том, а может, ну его, с этими границами 1991 года, может, лучше сохранить то, что есть.Поэтому увеличение производства "Гераней" и как следствие — увеличение ударов ими по украинским объектам приведет скорее не к военному, а к психологическому слому военной и политической элиты. И тогда возможно на Украине произойдет точно так же, как в фашистской Италии летом 1943 года, когда после высадки союзников на Сицилии высшая фашистская элита при поддержке короля Виктора Эммануила III отстранила Муссолини от власти. Возможно, значительная часть украинской элиты, осознавшая, что российской военной мощи сопротивляться бесполезно, но в то же время желающая не потерять свою собственность, отстранит Зеленского и военную верхушку от власти, и война закончится.Смотрите также интервью специалиста по беспилотной авиации Михаила "Архангела" Филиппова Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов

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эксклюзив, the economist, владимир зеленский, герань, бпла, украина, россия, запад, бенито муссолини, вооруженные силы украины, украина.ру