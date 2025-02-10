https://ukraina.ru/20250210/1060967255.html

Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов

Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов - 10.02.2025 Украина.ру

Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов

Руководитель школы операторов БПЛА Михаил Филиппов (позывной "Архангел") в эфире Украина.ру рассказал о том, как защитить города России от украинских... Украина.ру, 10.02.2025

2025-02-10T17:35

2025-02-10T17:35

2025-02-10T17:35

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россия

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

всу

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пво

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Руководитель школы операторов БПЛА Михаил Филиппов (позывной "Архангел") в эфире Украина.ру рассказал о том, как защитить города России от украинских беспилотников и в чём проблема обороны инфраструктурных объектов. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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