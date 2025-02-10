Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов - 10.02.2025 Украина.ру
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Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов - 10.02.2025 Украина.ру
Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
Руководитель школы операторов БПЛА Михаил Филиппов (позывной "Архангел") в эфире Украина.ру рассказал о том, как защитить города России от украинских... Украина.ру, 10.02.2025
2025-02-10T17:35
2025-02-10T17:35
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Руководитель школы операторов БПЛА Михаил Филиппов (позывной "Архангел") в эфире Украина.ру рассказал о том, как защитить города России от украинских беспилотников и в чём проблема обороны инфраструктурных объектов. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, казань, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, всу, сво, днр, рэб, пво, бпла, донбасс, беспилотники, запорожье, видео
Видео, Россия, Казань, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, ВСУ, СВО, ДНР, РЭБ, ПВО, БПЛА, Донбасс, беспилотники, Запорожье

Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов

17:35 10.02.2025
 
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Руководитель школы операторов БПЛА Михаил Филиппов (позывной "Архангел") в эфире Украина.ру рассказал о том, как защитить города России от украинских беспилотников и в чём проблема обороны инфраструктурных объектов.
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