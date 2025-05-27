https://ukraina.ru/20250527/khronika-energeticheskie-voyny-sanktsii-es-protiv-yaponskikh-tankerov-i-plany-ssha-na-atomnuyu-energetiku-1063425457.html

Хроника энергетической войны. Санкции ЕС против японских танкеров и планы США на атомную энергетику ФРГ

Хроника энергетической войны. Санкции ЕС против японских танкеров и планы США на атомную энергетику ФРГ - 27.05.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Санкции ЕС против японских танкеров и планы США на атомную энергетику ФРГ

ЕС впервые в истории ввёл санкции в отношении японских танкеров-газовозов, чтобы нанести ущерб российскому СПГ-проекту. Но ранее аналогичные санкции против панамских танкеров оказались неэффективными.

2025-05-27T03:58

2025-05-27T03:58

2025-05-27T08:48

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Европейский союз впервые ударил санкциями по проекту "Ямал СПГ", который реализуется компанией "Новатэк" и до сих пор не попадал под ограничительные меры. В "чёрный список" ЕС включены три танкера японской компании, вывозившие сжиженный природный газ (СПГ) с этого проекта.В числе 189 судов "теневого флота", попавших в 17-й пакет санкций ЕС, о котором было объявлено на прошлой неделе, оказались три судна ведущего японского оператора СПГ-танкеров – Mitsui OSK Lines. Это North Moon, North Ocean и North Light. Неожиданные санкции в отношении танкеров известной судоходной компании свидетельствуют о том, что ЕС "усиливает экономическое давление на Россию с целью побудить ее к заключению мирного соглашения с Украиной, борясь с путями обхода ранее введенных ограничений", отметило американское агентство Bloomberg.С 26 марта 2025 года в силу вступил запрет на перевалку российского СПГ в портах стран ЕС. "Новатэк" перенес такие операции в порт Мурманска, куда газ доставляется судами, способными ходить во льдах. Это увеличило время доставки грузов в Китай и другие азиатские страны, но позволило "Ямал СПГ" продолжить их отправку. Японские танкеры, вывозившие газ "Ямал СПГ", в европейские порты с конца марта не заходили, но стали загружать СПГ в Мурманске и доставлять его в Китай и на Тайвань, свидетельствуют данные систем отслеживания судов.Сам проект "Ямал СПГ", имеющий контракты на поставку в том числе с европейскими компаниями, не находится под санкциями (США ввели их против другого арктического проекта "Новатэка", "Арктик СПГ 2"). ЕС объяснил своё решение тем, что японские танкеры способствуют деятельности по "развитию или расширению энергетического сектора в России, включая энергетическую инфраструктуру".Mitsui OSK Lines подтвердила, что управляет тремя упомянутыми судами. "Мы намерены в полной мере сотрудничать с правительствами ЕС и Японии ради соблюдения санкций. Мы проконсультируемся с различными сторонами и примем соответствующие меры", – сообщила компания.Ранее западные санкции касались только судов, связанных с проектом "Арктик СПГ 2". Производство СПГ на нем началось больше года назад, однако из-за ограничительных мер проект был лишен доступа к газовозам ледового класса, необходимого для круглогодичных поставок. В результате первые партии были отгружены только летом 2024 года, а компания столкнулась с большими сложностями при попытке найти на них покупателя.В октябре 2024 года производство СПГ на проекте остановилось. Однако в последние недели спутниковые снимки говорят о возобновлении активности на предприятии. Одновременно источники Bloomberg сообщили, что на проекте была запущена и вторая производственная линия. Почти в то же время стало известно, что четыре танкера-газовоза ледового класса, созданные для "Арктик СПГ 2", в середине апреля были переименованы и поменяли флаги Панамы на российские.Американцы хотят восстановить атомную энергетику ГерманииСпециалисты из США планируют реактивацию девяти атомных электростанций на территории Германии, в настоящее время оценивается стоимость такого шага. Об этом 23 мая сообщило немецкое издание Bild * со ссылкой на основателя консалтинговой компании Radiant Energy Group, ядерщика Марка Нельсона.Нельсон совместно с консорциумом компаний и инвесторов из США планируют возврат Германии к атомной энергетике. Согласно материалу, американцы рассчитывают на возобновление работы девяти немецких АЭС. "В мире нет более дешёвого способа вырабатывать электроэнергию, чем с помощью ваших атомных электростанций", – сказал Нельсон в комментарии Bild*. По словам ядерщика, аргумент о высокой стоимости эксплуатации АЭС "основан на неверных расчётах или является ложью"."Американские компании… с большим интересом изучают стоимость повторного ввода в эксплуатацию немецких АЭС", – говорится в статье Bild*. Издание отметило, что консорциум компаний и инвесторов из США намерен добиться "поворота" в энергетической политике Германии.Президент Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль считает, что "такой промышленно развитой стране, как Германия", понадобятся и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и атомная энергия. Bild* пишет, что в связи с предложением американцев возможно также строительство малых модульных реакторов.За несколько дней до этой публикации в Германии произошел кардинальный пересмотр энергетической стратегии. Кабинет нового канцлера Фридриха Мерца отменил ранее действовавший план поэтапного отказа от атомной энергетики, принятый предыдущим правительством. Изначальная концепция предусматривала перевод 80% энергогенерации на ВИЭ к 2030 году с полным отказом от ископаемого топлива через пять лет. Ранее атомные объекты классифицировались как опасные и подлежали полному закрытию к 2035 году в рамках борьбы с парниковыми выбросами. Теперь же, согласно решению ООН, атомная энергетика рассматривается как экологически нейтральная.Напомним, что первая программа по отказу от АЭС была утверждена в Германии ещё в 1998 году, однако мировой финансовый кризис 2008-го приостановил её реализацию. Переломным моментом стала авария на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, после которой ФРГ экстренно остановила восемь реакторов, а остальные планировалось вывести из эксплуатации к концу 2022 года. Однако энергетический кризис, вызванный сокращением поставок газа из РФ на фоне украинского конфликта, продлил работу трёх последних немецких атомных энергоблоков до весны 2023 года.Статистика демонстрирует значительные изменения в энергобалансе ФРГ. В 2011 году на долю атомного сектора приходилось более 25% выработки электроэнергии в Германии. За период 2011-2021 годов производство электроэнергии сократилось с 612 ТВт*ч до 596 ТВт*ч – при одновременном падении внутреннего потребления с 605 ТВт*ч до 480 ТВт*ч.В текущем десятилетии ситуация усугубилась: если в 2021 году Германия экспортировала свыше 70 ТВт*ч электроэнергии, то к 2023-му страна стала импортировать электроэнергию из Скандинавии и Франции, сохранив экспорт лишь в Австрию (5,8 ТВт*ч) и Люксембург. Главная причина – по итогам 2023-го атомная генерация Германии ушла в ноль. Общий же объём генерации электроэнергии в ФРГ упал до 476 ТВт*ч при средней оптовой цене €98 МВт*ч, что спровоцировало рост розничных тарифов и закрытие промышленных предприятий.При этом эксперты отмечают, что перспективы восстановления атомной отрасли Германии сталкиваются с комплексом проблем. Три последних реактора находятся на неизвестных стадиях демонтажа, часть инфраструктуры полностью уничтожена, что потребует масштабной реконструкции, а сроки проектирования и строительства новых энергоблоков оцениваются минимум в 6-8 лет. Дополнительные сложности создают санкции ЕС против России, ранее основного поставщика ядерного топлива для Европы, а также проблема утилизации радиоактивных отходов, которые придётся вывозить за пределы страны.Вопрос о целесообразности возрождения немецкой атомной энергетики остается открытым, учитывая необходимость многомиллиардных инвестиций и зависимость от международной кооперации в условиях текущих геополитических реалий, констатировали авторы материала Bild.*Европейские операторы ГТС будут спонсировать поставки газа на УкраинуУкраина в ближайшее время может начать импортировать природный газ по магистральному газопроводу "Трансбалканский коридор", заявила 26 мая украинский экс-министр энергетики Ольга Буславец. Это станет возможным благодаря скидке в 25%, которую предоставят Киеву операторы газотранспортных систем (ГТС) Греции, Болгарии, Румынии и Болгарии."Пять операторов ГТС по направлению Греция-Украина (GR, BL, RO, MO, UA) инициировали продукт ROUT1 со сниженными на 25% тарифами, что в случае быстрого согласования регуляторами может "разблокировать" самое дорогое импортное направление газа в Украину", – написала Буславец в социальных сетях.Операторы "Трансбалканского коридора" действительно создали единый пакетный продукт пропускной мощности, что позволит поставлять импортируемый в Грецию СПГ на Украину по единому льготному тарифу. Теперь вместо того, чтобы платить за пропускную мощность отдельно, компании-импортёры смогут бронировать весь маршрут по единому тарифу.Маршрут будет использоваться только для поставок на Украину, и пока не позволит компаниям получить доступ к внутренним виртуальным торговым точкам вдоль "Трансбалканского коридора". Период действия тарифа ROUT1 – июнь-сентябрь 2025 года, но срок может быть продлен, если "маршрутный продукт" окажется жизнеспособным.Продукт ROUT1 предусматривает несколько точек присоединения (ТП), это газоизмерительные станции Кулата/Сидирокастрон (Греция-Болгария), Негру Вода/Кардам (Болгария-Румыния), ГИС Исакча/Орловка, Каушаны, Гребеники (Румыния-Украина, Украина-Молдавия, Молдавия-Украина). При условии одобрения регулирующих органов упомянутых стран, предлагаемая в каждой точке пропускная мощность будет соответствовать минимально доступной гарантированной пропускной мощности в любой из ТП вдоль маршрута, и будет соответствовать ей в других ТП, сказано в описании продукта. При этом сама пропускная мощность не указана.В настоящее время Украина импортирует природный газ из Польши, Венгрии и Словакии, в случае двух последних стран это фактически российский газ, поставленный по трубопроводу "Турецкий поток". По словам Буславец, на прошлой неделе наблюдалось увеличение импорта природного газа на Украину до 19 млн кубометров в сутки за счет возобновления импорта из Словакии.По данным министра, общий уровень запасов природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на конец прошлой недели составил 6,4 млрд кубометров (включая 4,1 млрд кубометров газа длительного хранения, с учетом газа на неподконтрольных Киеву территориях, а также 0,6 млрд кубометров активного газа длительного хранения, который был переведен в категорию "буферный газ"), что ниже аналогичного прошлогоднего периода на 31,7%.Проблема газового дефицита на Украине возникла после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа в Европу через ГТС страны был полностью остановлен из-за отказа властей Украины продлить соглашение с "Газпромом". Прекращение транзита увеличило потребности в техническом газе для поддержания давления в трубопроводе.Для успешного начала осенне-зимнего сезона 2025/2026 Украине необходимо закачать в ПХГ от 8,2 до 9 млрд кубометров активного газа. Объёмы газа собственной добычи не смогут покрыть эти потребности, стране придется импортировать 5,5-6,3 млрд кубометров газа, на что потребуется до 3 млрд долларов. Скидка на услуги операторов "Трансбалканского коридора" позволит Киеву направить больше денег на закупку газа.О том, что в эти дни происходило на Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Послевкусие после Стамбула, взрывы в Киеве, буферная зона" *Организация, признанная в РФ иноагентом

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германия, украина, сша, ольга буславец, фридрих мерц, ес, bild, гтс, эксклюзив