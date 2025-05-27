Как Москва помогает Донецку и чьи портреты висят у главврача центральной больницы ДНР — Плахотников - 27.05.2025 Украина.ру
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Как Москва помогает Донецку и чьи портреты висят у главврача центральной больницы ДНР — Плахотников
Как Москва помогает Донецку и чьи портреты висят у главврача центральной больницы ДНР — Плахотников - 27.05.2025 Украина.ру
Как Москва помогает Донецку и чьи портреты висят у главврача центральной больницы ДНР — Плахотников
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с главврачом республиканской клинической больницы им. М.Калинина Иваном Плахотниковым и узнал, сколько... Украина.ру, 27.05.2025
2025-05-27T13:08
2025-05-27T13:08
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с главврачом республиканской клинической больницы им. М.Калинина Иваном Плахотниковым и узнал, сколько операций в год проводят врачи медицинского учреждения, как оно развивается во время СВО и какую помощь ему оказывают волонтёры из Москвы. Также доктор рассказал о том, как ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, обстреливая больницу, и как эту больницу восстанавливают, несмотря на противодействие Украины.
https://ukraina.ru/20250527/mezhdunarodnyy-revansh-memorandum-po-ukraine-opravdaniya-mertsa-i-provokatsii-kieva-glavnoe-na-1300-1063427950.html
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донецк
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видео, москва, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Видео, Москва, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина

Как Москва помогает Донецку и чьи портреты висят у главврача центральной больницы ДНР — Плахотников

13:08 27.05.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с главврачом республиканской клинической больницы им. М.Калинина Иваном Плахотниковым и узнал, сколько операций в год проводят врачи медицинского учреждения, как оно развивается во время СВО и какую помощь ему оказывают волонтёры из Москвы.
Также доктор рассказал о том, как ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, обстреливая больницу, и как эту больницу восстанавливают, несмотря на противодействие Украины.
13:00
"Международный реванш", меморандум по Украине, оправдания Мерца и провокации Киева. Главное на 13:00Западные союзники "дали Киеву добро" наносить удары вглубь российских территорий. США вновь поднимают тему санкции против РФ. Отряд французских наемников в тактической группе "Международный реванш" тренируется перед отправкой в зону боевых действий. В ответ на рекордные атаки ВСУ российская армия наносит удары высокоточным оружием
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