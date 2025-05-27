https://ukraina.ru/20250527/kak-moskva-pomogaet-donetsku-i-chi-portrety-visyat-u-glavvracha-tsentralnoy-bolnitsy-dnr--plakhotnikov-1063433042.html

Как Москва помогает Донецку и чьи портреты висят у главврача центральной больницы ДНР — Плахотников

Как Москва помогает Донецку и чьи портреты висят у главврача центральной больницы ДНР — Плахотников - 27.05.2025 Украина.ру

Как Москва помогает Донецку и чьи портреты висят у главврача центральной больницы ДНР — Плахотников

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с главврачом республиканской клинической больницы им. М.Калинина Иваном Плахотниковым и узнал, сколько... Украина.ру, 27.05.2025

2025-05-27T13:08

2025-05-27T13:08

2025-05-27T13:08

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с главврачом республиканской клинической больницы им. М.Калинина Иваном Плахотниковым и узнал, сколько операций в год проводят врачи медицинского учреждения, как оно развивается во время СВО и какую помощь ему оказывают волонтёры из Москвы. Также доктор рассказал о том, как ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, обстреливая больницу, и как эту больницу восстанавливают, несмотря на противодействие Украины.

https://ukraina.ru/20250527/mezhdunarodnyy-revansh-memorandum-po-ukraine-opravdaniya-mertsa-i-provokatsii-kieva-glavnoe-na-1300-1063427950.html

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