Доплаты за отлов мужчин и споры о названии жителей города. Что происходит в Сумах - 27.05.2025 Украина.ру
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Доплаты за отлов мужчин и споры о названии жителей города. Что происходит в Сумах
Доплаты за отлов мужчин и споры о названии жителей города. Что происходит в Сумах - 27.05.2025 Украина.ру
Доплаты за отлов мужчин и споры о названии жителей города. Что происходит в Сумах
Украинцев и жителей Сумской области, похоже, начинают постепенно готовить к успешному наступлению ВС РФ в регионе. На прошлой неделе в 200 населенных пунктах области была объявлена эвакуация
2025-05-27T05:03
2025-05-27T09:36
сумская область
сумы
киев
руслан демченко
игорь мосийчук
вооруженные силы украины
слуга народа
офис президента
эксклюзив
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Местные жители сравнивают эвакуацию со стихийной депортацией, поскольку проводится она без плана, без гарантий жилья и без внятной поддержки от государства. В итоге многие ожидают, что их просто вывезут в другие области и оставят там без реальной помощи. Именно по этой причине, как заявляет "Суспильному" староста села Ямное, что в 14 километрах от российской границы, в селе остаются 500 жителей, каждый из которых подписывает отказ от эвакуации.Глава парламентского комитета по национальной безопасности в интервью "Украинской правде" на днях прокомментировал заявление российского президента о необходимости создания буферной зоны вдоль украинской границы. Город Сумы вдруг у Костенко стал не очень-то важным. "Возможно, это все было сказано для того, чтобы захватить какие-то, например, Сумы и потом их удержать", - пренебрежительно заявил Костенко по поводу буферной зоны.Некоторые украинские политики даже усмотрели позитив в заявлении РФ о создании буферной зоны, так как это свидетельствует о том, что в планах российского руководства нет ликвидации украинской государственности. Нардеп из "Слуги народа" Тарас Тарасенко даже заявил, что ВСУ воевали за Украину, а не за конкретные территории.Меж тем спикер Государственной пограничной службы Украины Демченко признает, что в Сумской области Российская армия расширяет зону наступления малыми штурмовыми группам. Он рассказал, что атакам российских штурмовых групп предшествуют обстрелы артиллерией, дронами и авиацией. Украинский телеграм-канал "Картель" сообщает в начале недели, что Киев в спешке строит фортификации в регионе, которые русские проходят с помощью ФАБов и артиллерии, но Офису президента это помогает осваивать миллиарды на фортификациях. По данным расследования издания "Бигус", на фортификации в регионе было недавно выделено 20 миллионов гривен, но деньги испарились.В самой Сумской области тем временем основным источником коррупционной прибыли стала возможность откупиться от мобилизации. Расценки здесь не те, что в Киеве и Днепре, но за право выйти на улицу мужчины в среднем рискуют заплатить тысячу долларов военкомам, если, конечно, они у них есть. С первого июня, как сообщает бывший нардеп Игорь Мосийчук*, полиции Сумской области будут начислять доплаты в зависимости от количества доставленных ими в ТЦК мужчин. Финансовое стимулирование должно, по мнению украинских властей, заставить полицию и военкомов активнее охотиться на людей и компенсировать "финансовую выгоду" от взяток.Обратной стороной бусификации является увеличение потока гробов. Сумское издание "Наш шанс" сообщило на днях, что только за последнюю неделю в Сумах состоялись похороны 21 погибшего военнослужащего. Однако за этот же период без вести пропали еще около 30 военнослужащих региона, по поводу чего их родственники бьют тревогу в соцсетях.В эту пятницу, 30 мая, в украинских школах должен состояться традиционный последний звонок для выпускников. Однако националисты в Сумах и области решили лишить детей даже ощущения праздника. Дело в том, что на ВСУ украинским волонтерам уже почти никто не донатит, поэтому в Сумской области запустили акцию "Последний звонок без цветов". Вместо покупки цветов предлагается дать денег на ВСУ. Соответственно, выпускники с букетами цветов будут восприниматься "врагами народа". Аналогичные требования выдвигают и относительно нарядов выпускников, дескать, не тратьтесь, а отдайте нам деньги.Для отвлечения внимания от провалов ВСУ, которые отступают под натиском российских войск в регионе, депутаты и чиновники Сум решали столь "важный" вопрос, как называть жителей города: сумчане или сумьяне. Вопрос вынесли на сессию горсовета, но после жарких дебатов к решению так и не пришли. Тогда зарегистрировали петицию, которая предполагает внесение изменений в ряд документов. Решено было также обратиться за разъяснением к Институту национальной памяти, но националисты из Института отослали депутатов горсовета в Институт языкознания при Национальной академии наук (НАНУ).Лингвисты выдали официальный ответ: правильно говорить "сумчане". Однако националисты из горсовета Сум не угомонились и поставили под сомнение профессионализм лингвистов из НАНУ. По их мнению, термин "сумчане" несет в себе "российские имперские маркеры", поскольку "сумчанами" жителей города называют и в русском языке. Ради переименования "сумчан" в "сумьян" объединились депутаты горсовета, руководство вузов города и ряд националистических организаций. Они требуют слать в Киев делегации, чтобы официально зафиксировать термин "сумьяне". Возможно, они этого и добьются, когда российская армия будет стоять под городом.О том, что в эти дни происходит в "Показательное унижение и лишение имени. Что происходит в Одессе"* Признан в РФ террористом и экстремистом.
сумская область
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сумская область, сумы, киев, руслан демченко, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, слуга народа, офис президента, эксклюзив
Сумская область, Сумы, Киев, Руслан Демченко, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, Офис президента, Эксклюзив

Доплаты за отлов мужчин и споры о названии жителей города. Что происходит в Сумах

05:03 27.05.2025 (обновлено: 09:36 27.05.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Андрій Мозговий
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© commons.wikimedia.org / Андрій Мозговий
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинцев и жителей Сумской области, похоже, начинают постепенно готовить к успешному наступлению ВС РФ в регионе. На прошлой неделе в 200 населенных пунктах области была объявлена эвакуация
Местные жители сравнивают эвакуацию со стихийной депортацией, поскольку проводится она без плана, без гарантий жилья и без внятной поддержки от государства. В итоге многие ожидают, что их просто вывезут в другие области и оставят там без реальной помощи. Именно по этой причине, как заявляет "Суспильному" староста села Ямное, что в 14 километрах от российской границы, в селе остаются 500 жителей, каждый из которых подписывает отказ от эвакуации.
Глава парламентского комитета по национальной безопасности в интервью "Украинской правде" на днях прокомментировал заявление российского президента о необходимости создания буферной зоны вдоль украинской границы. Город Сумы вдруг у Костенко стал не очень-то важным. "Возможно, это все было сказано для того, чтобы захватить какие-то, например, Сумы и потом их удержать", - пренебрежительно заявил Костенко по поводу буферной зоны.
Некоторые украинские политики даже усмотрели позитив в заявлении РФ о создании буферной зоны, так как это свидетельствует о том, что в планах российского руководства нет ликвидации украинской государственности. Нардеп из "Слуги народа" Тарас Тарасенко даже заявил, что ВСУ воевали за Украину, а не за конкретные территории.
Меж тем спикер Государственной пограничной службы Украины Демченко признает, что в Сумской области Российская армия расширяет зону наступления малыми штурмовыми группам. Он рассказал, что атакам российских штурмовых групп предшествуют обстрелы артиллерией, дронами и авиацией. Украинский телеграм-канал "Картель" сообщает в начале недели, что Киев в спешке строит фортификации в регионе, которые русские проходят с помощью ФАБов и артиллерии, но Офису президента это помогает осваивать миллиарды на фортификациях. По данным расследования издания "Бигус", на фортификации в регионе было недавно выделено 20 миллионов гривен, но деньги испарились.
В самой Сумской области тем временем основным источником коррупционной прибыли стала возможность откупиться от мобилизации. Расценки здесь не те, что в Киеве и Днепре, но за право выйти на улицу мужчины в среднем рискуют заплатить тысячу долларов военкомам, если, конечно, они у них есть. С первого июня, как сообщает бывший нардеп Игорь Мосийчук*, полиции Сумской области будут начислять доплаты в зависимости от количества доставленных ими в ТЦК мужчин. Финансовое стимулирование должно, по мнению украинских властей, заставить полицию и военкомов активнее охотиться на людей и компенсировать "финансовую выгоду" от взяток.
Обратной стороной бусификации является увеличение потока гробов. Сумское издание "Наш шанс" сообщило на днях, что только за последнюю неделю в Сумах состоялись похороны 21 погибшего военнослужащего. Однако за этот же период без вести пропали еще около 30 военнослужащих региона, по поводу чего их родственники бьют тревогу в соцсетях.
В эту пятницу, 30 мая, в украинских школах должен состояться традиционный последний звонок для выпускников. Однако националисты в Сумах и области решили лишить детей даже ощущения праздника. Дело в том, что на ВСУ украинским волонтерам уже почти никто не донатит, поэтому в Сумской области запустили акцию "Последний звонок без цветов". Вместо покупки цветов предлагается дать денег на ВСУ. Соответственно, выпускники с букетами цветов будут восприниматься "врагами народа". Аналогичные требования выдвигают и относительно нарядов выпускников, дескать, не тратьтесь, а отдайте нам деньги.
Для отвлечения внимания от провалов ВСУ, которые отступают под натиском российских войск в регионе, депутаты и чиновники Сум решали столь "важный" вопрос, как называть жителей города: сумчане или сумьяне. Вопрос вынесли на сессию горсовета, но после жарких дебатов к решению так и не пришли. Тогда зарегистрировали петицию, которая предполагает внесение изменений в ряд документов. Решено было также обратиться за разъяснением к Институту национальной памяти, но националисты из Института отослали депутатов горсовета в Институт языкознания при Национальной академии наук (НАНУ).
Лингвисты выдали официальный ответ: правильно говорить "сумчане". Однако националисты из горсовета Сум не угомонились и поставили под сомнение профессионализм лингвистов из НАНУ. По их мнению, термин "сумчане" несет в себе "российские имперские маркеры", поскольку "сумчанами" жителей города называют и в русском языке. Ради переименования "сумчан" в "сумьян" объединились депутаты горсовета, руководство вузов города и ряд националистических организаций. Они требуют слать в Киев делегации, чтобы официально зафиксировать термин "сумьяне". Возможно, они этого и добьются, когда российская армия будет стоять под городом.
О том, что в эти дни происходит в "Показательное унижение и лишение имени. Что происходит в Одессе"
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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