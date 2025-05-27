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Доплаты за отлов мужчин и споры о названии жителей города. Что происходит в Сумах

Доплаты за отлов мужчин и споры о названии жителей города. Что происходит в Сумах - 27.05.2025 Украина.ру

Доплаты за отлов мужчин и споры о названии жителей города. Что происходит в Сумах

Украинцев и жителей Сумской области, похоже, начинают постепенно готовить к успешному наступлению ВС РФ в регионе. На прошлой неделе в 200 населенных пунктах области была объявлена эвакуация

2025-05-27T05:03

2025-05-27T05:03

2025-05-27T09:36

сумская область

сумы

киев

руслан демченко

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

слуга народа

офис президента

эксклюзив

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Местные жители сравнивают эвакуацию со стихийной депортацией, поскольку проводится она без плана, без гарантий жилья и без внятной поддержки от государства. В итоге многие ожидают, что их просто вывезут в другие области и оставят там без реальной помощи. Именно по этой причине, как заявляет "Суспильному" староста села Ямное, что в 14 километрах от российской границы, в селе остаются 500 жителей, каждый из которых подписывает отказ от эвакуации.Глава парламентского комитета по национальной безопасности в интервью "Украинской правде" на днях прокомментировал заявление российского президента о необходимости создания буферной зоны вдоль украинской границы. Город Сумы вдруг у Костенко стал не очень-то важным. "Возможно, это все было сказано для того, чтобы захватить какие-то, например, Сумы и потом их удержать", - пренебрежительно заявил Костенко по поводу буферной зоны.Некоторые украинские политики даже усмотрели позитив в заявлении РФ о создании буферной зоны, так как это свидетельствует о том, что в планах российского руководства нет ликвидации украинской государственности. Нардеп из "Слуги народа" Тарас Тарасенко даже заявил, что ВСУ воевали за Украину, а не за конкретные территории.Меж тем спикер Государственной пограничной службы Украины Демченко признает, что в Сумской области Российская армия расширяет зону наступления малыми штурмовыми группам. Он рассказал, что атакам российских штурмовых групп предшествуют обстрелы артиллерией, дронами и авиацией. Украинский телеграм-канал "Картель" сообщает в начале недели, что Киев в спешке строит фортификации в регионе, которые русские проходят с помощью ФАБов и артиллерии, но Офису президента это помогает осваивать миллиарды на фортификациях. По данным расследования издания "Бигус", на фортификации в регионе было недавно выделено 20 миллионов гривен, но деньги испарились.В самой Сумской области тем временем основным источником коррупционной прибыли стала возможность откупиться от мобилизации. Расценки здесь не те, что в Киеве и Днепре, но за право выйти на улицу мужчины в среднем рискуют заплатить тысячу долларов военкомам, если, конечно, они у них есть. С первого июня, как сообщает бывший нардеп Игорь Мосийчук*, полиции Сумской области будут начислять доплаты в зависимости от количества доставленных ими в ТЦК мужчин. Финансовое стимулирование должно, по мнению украинских властей, заставить полицию и военкомов активнее охотиться на людей и компенсировать "финансовую выгоду" от взяток.Обратной стороной бусификации является увеличение потока гробов. Сумское издание "Наш шанс" сообщило на днях, что только за последнюю неделю в Сумах состоялись похороны 21 погибшего военнослужащего. Однако за этот же период без вести пропали еще около 30 военнослужащих региона, по поводу чего их родственники бьют тревогу в соцсетях.В эту пятницу, 30 мая, в украинских школах должен состояться традиционный последний звонок для выпускников. Однако националисты в Сумах и области решили лишить детей даже ощущения праздника. Дело в том, что на ВСУ украинским волонтерам уже почти никто не донатит, поэтому в Сумской области запустили акцию "Последний звонок без цветов". Вместо покупки цветов предлагается дать денег на ВСУ. Соответственно, выпускники с букетами цветов будут восприниматься "врагами народа". Аналогичные требования выдвигают и относительно нарядов выпускников, дескать, не тратьтесь, а отдайте нам деньги.Для отвлечения внимания от провалов ВСУ, которые отступают под натиском российских войск в регионе, депутаты и чиновники Сум решали столь "важный" вопрос, как называть жителей города: сумчане или сумьяне. Вопрос вынесли на сессию горсовета, но после жарких дебатов к решению так и не пришли. Тогда зарегистрировали петицию, которая предполагает внесение изменений в ряд документов. Решено было также обратиться за разъяснением к Институту национальной памяти, но националисты из Института отослали депутатов горсовета в Институт языкознания при Национальной академии наук (НАНУ).Лингвисты выдали официальный ответ: правильно говорить "сумчане". Однако националисты из горсовета Сум не угомонились и поставили под сомнение профессионализм лингвистов из НАНУ. По их мнению, термин "сумчане" несет в себе "российские имперские маркеры", поскольку "сумчанами" жителей города называют и в русском языке. Ради переименования "сумчан" в "сумьян" объединились депутаты горсовета, руководство вузов города и ряд националистических организаций. Они требуют слать в Киев делегации, чтобы официально зафиксировать термин "сумьяне". Возможно, они этого и добьются, когда российская армия будет стоять под городом.О том, что в эти дни происходит в "Показательное унижение и лишение имени. Что происходит в Одессе"* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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