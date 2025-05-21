https://ukraina.ru/20250521/pokazatelnoe-unizhenie-i-lishenie-imeni-chto-proiskhodit-v-odesse-1063288714.html

Показательное унижение и лишение имени. Что происходит в Одессе

Показательное унижение и лишение имени. Что происходит в Одессе - 21.05.2025 Украина.ру

Показательное унижение и лишение имени. Что происходит в Одессе

Одиннадцать лет назад, в мае 2014 года Одессу показательно подавили и унизили на Куликовом поле с помощью заезжих неонацистов. Сейчас же Южную Пальмиру пытаются лишить даже ее имени, поскольку слишком уж связано оно с Россией.

2025-05-21T10:25

2025-05-21T10:25

2025-05-21T10:25

одесса

украина

россия

артем дмитрук

екатерина ii

владимир зеленский

вооруженные силы украины

слуга народа

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На этой неделе по улицам города прошла демонстрация украинских националистов, требовавших переименовать Одессу в Кочубиев или Хаджибей. Формально демонстрации на Украине запрещены, но националистам можно. Согласно инфантильной логике некоторых националистов, если город переименовать, то русские о нем забудут и "потеряют на карте".День города требовали перенести на 19 мая – дату, когда польский историк Ян Длугош упоминал Кочубиев в 1415 году. Количество националистов-участников было относительно невелико – буквально около тридцати человек в вышиванках. Однако их требования выносят на сессию городского совета и разносят по украинским СМИ, формируя повестку. Город хотят формально состарить на почти 400 лет, убрав упоминания о его основании Екатериной II.С 17 по 21 мая в Одессе власти организовали фестиваль под названием "Одессе 610", на который Киев послал отряды националистов, чтобы те там заодно собирали деньги для ВСУ. К этим мероприятиям на железнодорожном вокзале Одессы украиноязычным баннером закрыли надпись "Городу-герою, слава!"Османская крепость Хаджибей действительно существовала на месте Одессы в Средневековье. Через нее вывозили рабов и зерно, но городом ее никто не называл даже в те далекие времена.Небольшая крепость Хаджибей с гарнизоном около сотни человек оказалась разрушенной уже в XVII веке. В работах французского картографа Гийома де Боплана 1651 года на этом месте в качестве навигационного ориентира обозначены лишь руины. В 1709 Густав Адлерфельд, камергер бежавшего из-под Полтавы шведского короля Карла XII увидел там лишь "презренную деревушку близ Куяльницкой Пересыпи". В 1789 году батальон русских солдат под командованием полковника Хвостова взял развалины крепости в считанные минуты, а уже в 1795 году указом Екатерины II повелено было на этом месте основать город, ставший затем "жемчужиной у моря".Какие-либо поселения и деревушки существовали на месте почти любого нынешнего города со времен неолита или даже палеолита, но их никоим образом нельзя назвать городом или проводить преемственность с современным городом. Условно говоря, современный Севастополь и античный Херсонес – разные вещи.В случае Одессы националистам ненавистна не только самобытность города, но и само его имя. Они хотели превратить город снова в "презренную деревушку", через которую будут вывозить рабов и зерно.Для этого националистам необходимо еще зачистить город от оставшихся одесситов. Украинский историк-нацист Александр Музычко, рассказывая о необходимости перенести дату основания города, мотивирует это необходимостью украинизации. "В каждом классе в Одессе если и наберется по одному украинскому ребенку, то хорошо. А остальные ходят несколько дней в году в вышиванках, но выглядят исключительно как москали", - сетует Музычко. В самой Одессе, по мнению нациста, осталось еще слишком много "ваты".Режим Зеленского поэтому так усиленно и проводит насильственную мобилизацию в городе, чтобы утилизировать одесситов на фронте. На этой неделе бывший депутат от "Слуги народа", сбежавший в Лондон Артем Дмитрук опубликовал очередное видео с избиением и похищением человека на улицах Одессы. "Уничтожение мирного населения. В этом видео мужчина кричит так, как кричала бы сама Украина, если бы она могла говорить. Это не просто крик боли - это вопль нации, которую растерзали, которую предали, которой затыкают рот. Это голос Одессы", - прокомментировал видео Дмитрук, подчеркнув, что всё это делается руками Зеленского.Одесский анархист Вячеслав Азаров пишет, что украинская власть просто потеряла страх перед гражданами, позволяя себе любые методы террора. "Мы все присутствовали при том разгроме механизмов контроля общества над государством, случившемся после майдана", - пишет Азаров, утверждая, что украинское общество должно вернуть себе возможность пресекать самоуправство президента.Самоуправством в Одессе активно занимаются не только официальные представители власти, но и их подручные штурмовики-"деколонизаторы". Почти ежедневно происходит вандальское уничтожение оставшихся в Одессе памятников и мемориальных знаков, связанных с Россией или Советским Союзом (в городе со славной историей их было много). На этой неделе националисты из движения "Деколонизация" разбили табличку с именем легендарного моряка-подводника Александра Маринеско. Разбили и мемориальную доску Пушкину на здании бывшего Ришельевского лицея.Не всегда, впрочем, уничтожение и унижение Одессы проходит без сопротивления. На днях националисты из "Деколонизации", среди которых практически все участники – завезенные в город "активисты", пытались уничтожить мемориальную табличку на улице Героев-пограничников (защитников Одессы в 1941 г.). Местные жители вступились, разгорелся конфликт, в ходе которого националисты применили против женщин и детей газовые баллончики. Сами националисты заявили, что одному из них разбили голову. Вмешавшаяся полиция встала на сторону местных жителей, задержав "деколонизаторов", что необычно для современной Украины. Впрочем, через несколько минут тех отпустили по звонку из Киева.Вышеупомянутый депутат Артем Дмитрук констатирует, что, к сожалению, сегодня в Одессе не всё так хорошо с гражданским сопротивлением: не везде успевают, не всех удаётся спасти. В одиночку Одесса-мама не справляется.О том, как отправляют в тюрьму и судят как уголовников учителей в Харьковской области за то, что учили детей на русском языке по российской программе - в статье Павла Волкова "Сроки за то, что учили детей на родном языке. Как Украина наказывает учителей из Харьковской области"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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одесса, украина, россия, артем дмитрук, екатерина ii, владимир зеленский, вооруженные силы украины, слуга народа