https://ukraina.ru/20250525/tsel-rossiyskogo-nastupleniya-na-kharkov-i-sumy-bufernaya-zona-ili-prisoedinenie-k-rf-1063391966.html

Цель российского наступления на Харьков и Сумы: буферная зона или присоединение к РФ?

Цель российского наступления на Харьков и Сумы: буферная зона или присоединение к РФ? - 25.05.2025 Украина.ру

Цель российского наступления на Харьков и Сумы: буферная зона или присоединение к РФ?

Донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" рассказал интернет-изданию Украина.ру, что значит создание "мертвой зоны" рядом с российской границей, и кто может участвовать в российском наступлении

2025-05-25T10:13

2025-05-25T10:13

2025-05-25T12:06

александр чаленко

харьков

сумы

эксклюзив

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Западные СМИ информируют: Россия в начале лета, которое наступит буквально через неделю, начнет новое наступление.Так военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке говорит о начале скоро движения русских в сторону Харькова, Сум и Днепра. Британский телеканал Sky News сообщает о сосредоточении фактически армейской группировки России на границе Харьковской области в количестве 50 тысяч человек.Российское обещание, данное украинской делегации на переговорах в Стамбуле: не захотите вывести войска из четырех областей, через некоторое время придется выводить ВСУ еще из двух дополнительных. Многие эксперты тогда посчитали, что такое заявление не простая угроза, а серьезное намерение, которое через какое-то время обретет все очертания реальности. Большинство не сомневается, что такими областями станут Харьковская и Сумская области."Тут вопрос даже не в том, пойдут наши на эти города или нет. Сомнений нет – пойдут. Тут только вопрос в конечных целях: либо это создание буферной зоны на территории этих областей для того, чтобы укры прекратили кошмарить Белгородскую и Курскую области, либо это полноценное присоединение Харьковщины и Сумщины.Кстати, это же историческая территория Московского царства – Слобожанщина, где с XVII века еще при Михаиле Федоровиче стали расселяться малороссы, бежавшие с Волыни от окатоличивания и ополячивания. Так что, если что, мы ничего не захватываем, а возвращаем своё.На всякий случай, если все же ограничимся созданием буферной зоны, надо занять еще и север Черниговской области, чтобы обезопасить и Брянскую область, а заодно и белорусскую Гомельскую область", - не сомневается Оцелот.По его словам, зона безопасности должна составлять примерно 20-30 км. До Сум от российской границы – 30 км. До Харькова – 40 км. Туда на постоянной основе должны зайти российские подразделения и остаться там навсегда. При этом необходимо будет построить в этих местах аналог "линии Суровикина".Если же командование посчитает, что это лишний расход людских ресурсов и материальных средств, то сейчас активно в СМИ и тг-каналах обсуждается идея создания на российской границе в этом районе "killzone/мертвой зоны" на глубину до 20 км. Сейчас ударные дроны на оптоволокне эффективно работают на таком расстоянии. Это означает, что вдоль границы будут располагаться команды беспилотной авиации. Любая техника, любой человек, которые появляются в этой зоне, будут уничтожаться с помощью дронов. Однако тут загвоздка только в том, что будет с людьми, которые живут в этих местах. Это главное препятствие создания зоны.Если же цель – взятие под контроль этих областей, то это более серьезная задача, памятуя о том, что в 2022 году российская армия не смогла взять ни Харьков, ни Сумы, а внезапный заход в 2024 году в Харьковскую область, остановился на Волчанске, расположенном в 7 км. Пока непонятно насколько такая задача выполнима.Тут многое зависит от подготовленности нашей группировки и ее оснащенности. Скорее всего, это ее костяк составят те самые подразделения, которые вышибли ВСУ из Курской области. Не понятно также, будет ли в этой операции принимать участие и северокорейский контингент. Одно дело освобождать Курскую область, которую Запад считает российской территорией, другое – Харьковскую и Сумскую, которую Запад таковой не признает. Как в таком случае он отреагирует? Понятно, что отрицательно, но неизвестно, какие меры военного характера может предпринять.Кроме того, в подписанном между Россией и КНДР договоре о взаимной защите написано, что северокорейские военные могут участвовать во взаимной защите только на территории, принадлежащей РФ или КНДР.О ситуации на других участках фронта - в статье Александра Чаленко "Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка"

https://ukraina.ru/20250521/shest-problem-zatrudnyayuschikh-osvobozhdenie-dnr-vysoty-stepi-bespilotniki-starlinki-1063300215.html

https://ukraina.ru/20250522/idet-osvobozhdenie-kramatorsko-slavyanskoy-aglomeratsiya-pervoy-padet-konstantinovka-1063330477.html

харьков

сумы

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

александр чаленко, харьков, сумы, эксклюзив