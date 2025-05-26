"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине - 26.05.2025 Украина.ру
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"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине - 26.05.2025 Украина.ру
"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
Варшава планирует заработать на проектах восстановления Украины. Такое признание 26 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на пресс-конференции по развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве
2025-05-26T15:31
2025-05-26T16:09
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На прошлой неделе он заявил, что Варшава окончательно отказалась от отправки своих военных на Украину, и это решение не подлежит пересмотру, несмотря на давление со стороны западных партнеров.Спустя пару дней министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский добавил, что хоть Варшава сама и не готова отправлять своих военных на СВО, но поддержит страны НАТО, желающие это сделать. Он добавил, что "без Польши предоставление помощи Украине было бы невозможно", ведь более 90% западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт "Ясенка" в польском Жешуве.Примерно в то же время стало известно, что беспошлинный импорт товаров с Украины в ЕС, который действовал с начала СВО, будет отменен, начиная с 5 июня этого года. Туск пояснил, что такое решение было принято после массовых и продолжительных протестов аграриев.Он также отметил, что помощь Украине "не может происходить за счет польских производителей, особенно фермеров", и Варшава будет заботиться о своих экономических интересах, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины.Автор издания Украина.ру Олег Хавич изучил тему и отметил, что Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной.P.S. Строительство контейнерного терминала в Славкуве, который в понедельник рекламировал Туск, оценивается в €1 миллиард.. При этом по последним подсчетам Всемирного банка, сделанным совместно с правительством Украины, Еврокомиссией (ЕК) и ООН, Киеву потребуется $524 миллиарда на восстановление страны в течение следующих 10-ти лет.
https://ukraina.ru/20250521/sobstvennye-interesy-dorozhe-besposhlinnyy-import-iz-ukrainy-v-es-budet-otmenen--1063307716.html
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новости, украина, польша, варшава, олег хавич, ес, нато, украина.ру
Новости, Украина, Польша, Варшава, Олег Хавич, ЕС, НАТО, Украина.ру

"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине

15:31 26.05.2025 (обновлено: 16:09 26.05.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Варшава планирует заработать на проектах восстановления Украины. Такое признание 26 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на пресс-конференции по развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве

"Нет ничего плохого в том, что мы хотим заработать большие деньги для Польши, восстанавливая Украину. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать", - сказал он, уточнив, что для этого в том числе и нужен специальный терминал в Славкуве, а эпоха "наивной глобализации" закончилась, "настало время перестроить национальную экономику".

На прошлой неделе он заявил, что Варшава окончательно отказалась от отправки своих военных на Украину, и это решение не подлежит пересмотру, несмотря на давление со стороны западных партнеров.
Спустя пару дней министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский добавил, что хоть Варшава сама и не готова отправлять своих военных на СВО, но поддержит страны НАТО, желающие это сделать. Он добавил, что "без Польши предоставление помощи Украине было бы невозможно", ведь более 90% западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт "Ясенка" в польском Жешуве.
Примерно в то же время стало известно, что беспошлинный импорт товаров с Украины в ЕС, который действовал с начала СВО, будет отменен, начиная с 5 июня этого года. Туск пояснил, что такое решение было принято после массовых и продолжительных протестов аграриев.
Он также отметил, что помощь Украине "не может происходить за счет польских производителей, особенно фермеров", и Варшава будет заботиться о своих экономических интересах, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины.
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
21 мая, 16:30
Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен Беспошлинный импорт товаров из Украины в ЕС, который действовал с начала войны, будет отменен, начиная с 5 июня этого года. Такое заявление 21 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пленарном заседании Сейма, передает издание RMF24
Автор издания Украина.ру Олег Хавич изучил тему и отметил, что Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной.
P.S. Строительство контейнерного терминала в Славкуве, который в понедельник рекламировал Туск, оценивается в €1 миллиард.. При этом по последним подсчетам Всемирного банка, сделанным совместно с правительством Украины, Еврокомиссией (ЕК) и ООН, Киеву потребуется $524 миллиарда на восстановление страны в течение следующих 10-ти лет.
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