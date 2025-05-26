https://ukraina.ru/20250526/svoya-rubakha-blizhe-k-telu-tusk-priznalsya-chto-planiruet-khorosho-zarabotat-na-ukraine-1063418158.html

"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине

"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине - 26.05.2025 Украина.ру

"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине

Варшава планирует заработать на проектах восстановления Украины. Такое признание 26 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на пресс-конференции по развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве

2025-05-26T15:31

2025-05-26T15:31

2025-05-26T16:09

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На прошлой неделе он заявил, что Варшава окончательно отказалась от отправки своих военных на Украину, и это решение не подлежит пересмотру, несмотря на давление со стороны западных партнеров.Спустя пару дней министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский добавил, что хоть Варшава сама и не готова отправлять своих военных на СВО, но поддержит страны НАТО, желающие это сделать. Он добавил, что "без Польши предоставление помощи Украине было бы невозможно", ведь более 90% западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт "Ясенка" в польском Жешуве.Примерно в то же время стало известно, что беспошлинный импорт товаров с Украины в ЕС, который действовал с начала СВО, будет отменен, начиная с 5 июня этого года. Туск пояснил, что такое решение было принято после массовых и продолжительных протестов аграриев.Он также отметил, что помощь Украине "не может происходить за счет польских производителей, особенно фермеров", и Варшава будет заботиться о своих экономических интересах, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины.Автор издания Украина.ру Олег Хавич изучил тему и отметил, что Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной.P.S. Строительство контейнерного терминала в Славкуве, который в понедельник рекламировал Туск, оценивается в €1 миллиард.. При этом по последним подсчетам Всемирного банка, сделанным совместно с правительством Украины, Еврокомиссией (ЕК) и ООН, Киеву потребуется $524 миллиарда на восстановление страны в течение следующих 10-ти лет.

https://ukraina.ru/20250521/sobstvennye-interesy-dorozhe-besposhlinnyy-import-iz-ukrainy-v-es-budet-otmenen--1063307716.html

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новости, украина, польша, варшава, олег хавич, ес, нато, украина.ру